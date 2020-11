Sprachrohr für Pflegepraxis und Pflegewissenschaft

PROCARE ist ein in der pflegerelevanten Medienlandschaft nicht wegzudenkendes Fachmagazin für die Pflege und stellt ein exzellentes Sprachrohr zwischen Pflegepraxis und Pflegewissenschaft dar. So lässt sich die Meinung der Leserinnen und Leser zusammenfassen und erklärt gleichzeitig den langjährigen Erfolg dieser Zeitschrift, die in diesem Jahr ihr 25jähriges Jubiläum feiern kann. ...