Spiel als therapeutisches Element in der multiprofessionellen kinderrheumatologischen Therapie

Angst und negative Erfahrungen im Zusammenhang mit medizinischen Interventionen können lebenslange Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden von Patienten haben und bis ins Erwachsenenalter andauern. Eine Möglichkeit, diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist das therapeutische Spiel. Im Rahmen eines Pilotprojekts in der Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen wurde nachgewiesen, dass die in der Literatur beschriebenen positiven Auswirkungen von Pflegekräften bestätigt werden können und dass das therapeutische Spiel in der alltäglichen Pflege von Kindern und Jugendlichen mit rheumatischen Erkrankungen positive Auswirkungen hat. Therapeutisches Spielen unterstützt therapeutische Interventionen, reduziert Ängste und fördert das Wohlbefinden. Daraus abgeleitet wurden therapeutische Spielmöglichkeiten, die bei der Behandlung von Patienten mit JIA hilfreich sein und in verschiedenen Settings Anwendung finden können.