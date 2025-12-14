Buchtipp: Bildgebung HNO

Die bildgebende Diagnostik der HNO-Region gilt als besonders diffiziles Feld. Im vorliegenden Atlas wird dieser Themenkomplex umfassend beschrieben.

Dieses Buch ist die vollständig überarbeitete und erweiterte dritte Auflage des Standardwerks für die Kopf-Hals Bildgebung. Die bildgebende Diagnostik der HNO-Region gilt als besonders diffiziles Feld. Im vorliegenden Atlas wird dieser Themenkomplex umfassend anhand eines klaren, leserfreundlichen Bild-zu-Text-Layouts beschrieben. Durch die stichpunktartige Textdarstellung eignet sich das Werk besonders als Referenz zum täglichen Nachschlagen aber auch zum Lernen.

Anzeige

Zum Buch



