Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Anästhesie Nachrichten

Spezialisierung statt Facharztausbildung für Notfallmedizin!

  • 25.09.2025
  • Originalie
Verfasst von
Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut Trimmel, MSc
Martin Dünser
Gerhard Prause
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten

Zusammenfassung

Nach Inkrafttreten der Spezialisierung in „Klinischer Akut- und Notfallmedizin“ gilt es, wichtige Schritte zu setzen, um die Umsetzung der Spezialisierungsverordnung in den klinischen Alltag zu unterstützen: die Etablierung von Weiterbildungsstätten, wo die Spezialisierung auch umfassend ausgebildet werden kann, sowie die personelle, organisatorische und logistische Weiterentwicklung der Notfallabteilungen, damit alle (z. B. auch kritisch kranke) Notfallpatient:innen in diesen Einrichtungen versorgt werden können. Definiertes Ziel der Anästhesie muss es sein, nicht nur in der prähospitalen Notfallversorgung dominant tätig zu sein, sondern auch die interdisziplinäre Arbeit in den Akutbereichen (Schockraum, Notfallabteilung) sowie den anderen innerklinischen Notfallbereichen zu forcieren.
Titel
Spezialisierung statt Facharztausbildung für Notfallmedizin!
Verfasst von
Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut Trimmel, MSc
Martin Dünser
Gerhard Prause
Publikationsdatum
25.09.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten
Print ISSN: 2617-2127
Elektronische ISSN: 2731-3972
DOI
https://doi.org/10.1007/s44179-025-00327-w
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.