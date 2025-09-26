Spezialisierung statt Facharztausbildung für Notfallmedizin!

Nach Inkrafttreten der Spezialisierung in „Klinischer Akut- und Notfallmedizin“ gilt es, wichtige Schritte zu setzen, um die Umsetzung der Spezialisierungsverordnung in den klinischen Alltag zu unterstützen: die Etablierung von Weiterbildungsstätten, wo die Spezialisierung auch umfassend ausgebildet werden kann, sowie die personelle, organisatorische und logistische Weiterentwicklung der Notfallabteilungen, damit alle (z. B. auch kritisch kranke) Notfallpatient:innen in diesen Einrichtungen versorgt werden können. Definiertes Ziel der Anästhesie muss es sein, nicht nur in der prähospitalen Notfallversorgung dominant tätig zu sein, sondern auch die interdisziplinäre Arbeit in den Akutbereichen (Schockraum, Notfallabteilung) sowie den anderen innerklinischen Notfallbereichen zu forcieren.