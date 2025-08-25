Spezialisierte MS-Zentren

Hintergrund Es gibt nicht viele neurologische Erkrankungen, bei denen der therapeutische Fortschritt eine derart rasante Entwicklung genommen hat, wie in der Multiplen Sklerose (MS). War zu Beginn der 1990er-Jahre bis auf die Schubtherapie ein therapeutischer Nihilismus an der Tagesordnung, sind mittlerweile eine Vielzahl an medikamentösen Optionen verfügbar. In diesem Zuge änderten und verbesserten sich für die MS-Betroffenen nicht nur die Therapieoptionen, sondern auch die Diagnosekriterien sowie auch das gesamte Setting im Umgang mit der Erkrankung.

Situation in Österreich Anders als in anderen Ländern wurde in Österreich praktisch mit Beginn der damals neuen therapeutischen Optionen eine dann im Verlauf auch für andere Länder vorbildliche Struktur mit gesondert ausgebildeten und zertifizierten MS-Zentren geschaffen. Von Anfang war das österreichische System inklusiv für alle an der MS-Therapie interessierten Neurolog:innen, egal ob sie im stationären Setting oder im niedergelassenen Bereich MS-Patient:innenen betreuten. Dadurch gelang es, ein enges und flächendeckendes Netz für die Behandlung von MS-Betroffenen zu spannen. Durch die systematisierten und häufigen Fortbildungen gelang es nicht nur, einen hohen Standard an Wissen bei den MS-Therapeut:innen zu etablieren, sondern auch einen gelebten fachlichen Austausch mit einer niedrigen Schwelle an möglichen Interaktionen mit hoch spezialisierten Zentren.