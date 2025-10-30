Soziale Klasse als vernachlässigte Dimension der Psychotherapie

Vor diesem Hintergrund fragt der Beitrag, welche Relevanz soziale Klasse in der psychotherapeutischen Versorgung hat und welchen Einfluss sie auf die therapeutische Beziehung nimmt. Zunächst werden die Begriffe soziale Klasse und sozialer Status im Anschluss an Pierre Bourdieu eingeführt sowie der Zusammenhang von sozioökonomischem Status und psychischer Gesundheit skizziert.

Psychotherapie zielt darauf ab, psychisches Leiden zu lindern und die Handlungsfähigkeit von Patient:innen zu stärken. Durch den starken Fokus auf individuelle Erfahrungen wird Psychotherapie oft als apolitischer Raum wahrgenommen, in dem gesellschaftliche Ungleichheits- und Machtverhältnisse kaum berücksichtigt und soziale Determinanten psychischen Leidens psychologisiert werden (Burgermeister et al.; Lerch; Muckenhuber). Auch wenn Aspekte wie Geschlecht, Rassismus oder Transkulturalität zunehmend Beachtung finden, bleibt soziale Klasse weitgehend marginalisiert. Dabei ist gut belegt, dass ein niedriger sozioökonomischer Status mit einer erhöhten Prävalenz psychischer Erkrankungen zusammenhängt (Muckenhuber; Ridley et al.). Patient:innen mit niedrigem Status benötigen überproportional häufig psychotherapeutische Behandlung, treffen meist jedoch auf Therapeut:innen mit deutlich höheren sozialen Status (Löffler-Stastka et al.).

Klasse als Analyserahmen sozialer Ungleichheit

Begriffe wie Klasse oder soziale Position rücken im Gegensatz zu Schicht- oder Milieukonzepten besonders Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Fokus. Bourdieus Theorien zu Kapital und Habitus verbinden strukturelle Ungleichheiten auf Makroebene mit individuellem Handeln und eröffnen damit auch für die Psychotherapiewissenschaft wichtige Perspektiven.

Ökonomisches Kapital umfasst Geld sowie materielles Eigentum, wie Immobilien oder Autos (Bourdieu 2005 ). umfasst Geld sowie materielles Eigentum, wie Immobilien oder Autos (Bourdieu).

Kulturelles Kapital bezieht sich auf Bildungsinhalte und -abschlüsse, kulturelle Güter (z. B. Bücher, Musikinstrumente) und die dafür notwendigen Kenntnisse sowie ganz allgemein körpergebundene, internalisierte Arten des Denkens, Handelns und Wahrnehmens (Bourdieu 2005 ). bezieht sich auf Bildungsinhalte und -abschlüsse, kulturelle Güter (z. B. Bücher, Musikinstrumente) und die dafür notwendigen Kenntnisse sowie ganz allgemein körpergebundene, internalisierte Arten des Denkens, Handelns und Wahrnehmens (Bourdieu).

Soziales Kapital bezeichnet die verfügbaren Beziehungen, durch die das eigene Kapital je nach Ausstattung des Netzwerks erweitert wird (Bourdieu 2005 ). bezeichnet die verfügbaren Beziehungen, durch die das eigene Kapital je nach Ausstattung des Netzwerks erweitert wird (Bourdieu). Bourdieu begreift Gesellschaft als strukturierten sozialen Raum, in dem sich Individuen mit unterschiedlicher Kapitalausstattung befinden. Er unterscheidet drei Kapitalsorten:

2015 ) – und vermittelt ungleiche Lebensmöglichkeiten. Diese Bedingungen schreiben sich in Körper und Psyche ein und formen den Habitus, also spezifische Wahrnehmungs‑, Denk- und Handlungsschemata (Bourdieu 1997 ). Persönlichkeit ist somit nicht nur individuell, sondern Ausdruck sozialer Strukturen und Machtverhältnisse. Die Zusammensetzung des Kapitals bestimmt die soziale Position und den sozioökonomischen Status (SES) einer Person – definiert durch Einkommen, Bildung und beruflichen Status (Ditton und Maaz) – und vermittelt ungleiche Lebensmöglichkeiten. Diese Bedingungen schreiben sich in Körper und Psyche ein und formen den Habitus, also spezifische Wahrnehmungs‑, Denk- und Handlungsschemata (Bourdieu). Persönlichkeit ist somit nicht nur individuell, sondern Ausdruck sozialer Strukturen und Machtverhältnisse.

1985 ). Über die Weitergabe von Kapital und Dispositionen werden soziale Positionen familiär vererbt und Ungleichheiten reproduziert. Der soziale Raum erscheint so als dynamisches Feld von Kräfteverhältnissen und Kämpfen um Positionen und Ressourcen, geprägt von Auf- und Abwärtsbewegungen (Bourdieu 1985 ). Obere Klassen repräsentieren die dominante Kultur und üben symbolische sowie strukturelle Macht aus, während untere Klassen diese Hierarchien oft verinnerlichen – mit Folgen wie Scham, Minderwertigkeitsgefühlen und mangelnder sozialer Anerkennung (Bourdieu 2001 ). Menschen mit ähnlicher Kapitalausstattung bilden soziale Klassen mit vergleichbaren Lebensbedingungen und Habitusformen (Bourdieu). Über die Weitergabe von Kapital und Dispositionen werden soziale Positionen familiär vererbt und Ungleichheiten reproduziert. Der soziale Raum erscheint so als dynamisches Feld von Kräfteverhältnissen und Kämpfen um Positionen und Ressourcen, geprägt von Auf- und Abwärtsbewegungen (Bourdieu). Obere Klassen repräsentieren die dominante Kultur und üben symbolische sowie strukturelle Macht aus, während untere Klassen diese Hierarchien oft verinnerlichen – mit Folgen wie Scham, Minderwertigkeitsgefühlen und mangelnder sozialer Anerkennung (Bourdieu).

Diese Machtverhältnisse und die ungleiche Verteilung von Ressourcen wirken sich letztlich auch auf die psychische Gesundheit aus.