Sonographische Endometriosediagnostik

Endometriose ist eine häufige Erkrankung, welche in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt ist. Bekanntermassen besteht eine lange Latenzzeit bis zur Diagnosestellung, was unter anderem damit zusammenhängt, dass gewisse Besonderheiten und Einschränkungen im Bereich der Bildgebung bestehen, welche es zu beachten gilt und auf die im Folgenden eingegangen werden soll. Erfreulicherweise gibt es in diesem Bereich neue Entwicklungen und Publikationen, welche die Möglichkeiten einer sonographischen Endometrioseabklärung zunehmend erweitern.

Aufgrund der genannten Problematik der Nichtdarstellbarkeit der peritonealen Endometriose können also TVS und MRI zwar eine vorhandene Endometriose bestätigen („rule-in“), aber keine Endometriose ausschliessen (kein „rule-out“). Trotz Fortschritten in der Bildgebung sollte eine Endometrioseabklärung eine ausführliche Anamnese, eine Spekulum- und bimanuelle Untersuchung sowie eine umfassende Beratung und Aufklärung der Patientin über Möglichkeiten und Grenzen der Diagnostik beinhalten, um Missverständnissen vorzubeugen []. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Computertomographie in der Endometriosediagnostik aufgrund der schlechten Weichteildarstellung keinen Stellenwert hat.

Obwohl neuerdings einzelne Arbeiten die sonographische Darstellung einer rein(„superficial endometriosis“ []) beschreiben [], ist deren Nachweis sonographisch im Alltag typischerweise nicht möglich. Wichtig zu erwähnen ist, dass peritoneale Endometriose im MRI üblicherweise ebenfalls nicht darstellbar ist, was in Anbetracht ihres typischen Wachstumsmusters nicht verwundert; peritoneale Läsionen sind zwar in der lateralen Ausdehnung sehr variabel und können entweder stecknadelkopfgross sein oder beachtliche Flächen einnehmen, aber die Dicke der Läsionen liegt oft im Submillimeter- bis Millimeterbereich, weshalb sie sich der Auflösung der gängigen Verfahren der Bildgebung entziehen. Somit muss kritisch hinterfragt werden, ob ein MRI „zum Endometrioseausschluss“ oder ein MRI nach einer unauffälligen sonographischen Endometrioseabklärung durch eine geschulte Untersucher*in wirklich indiziert ist. Indikationen für das MRI existieren z. B. bei Verdacht auf höher gelegene (extrapelvine) Läsionen, multifokale tiefe Endometriose oder Beckenwandinfiltration, wo die TVS an ihre Grenzen stösst. Auch bei der Befundung von MRI-Daten sollten endometriosespezifische Protokolle wie der „deep pelvic endometriosis index“ (dPEI) angewandt werden [].

Sonographisch lassen sich ovarielle Endometriome (OMA),(„deep endometriosis“ [], definiert als Läsion mit Infiltration tiefer als die Peritonealoberfläche []) und) darstellen. Die Sensitivität und Spezifität ist für diese Entitäten bei geübten UntersucherInnen dabei mit dem MRI vergleichbar []. Der grosse Vorteil der Sonographie im Vergleich zur Schnittbildgebung liegt in der Möglichkeit zur, welche als zentraler Aspekt in der Endometriosediagnostik zunehmend Bedeutung erlangt und auf die im Weiteren genauer eingegangen wird. Mit dieser Technik können auchals weitere mögliche Manifestation einer Endometriose dargestellt werden.

Untersuchungsprotokolle: von „IDEA“ zum Swiss Standard

Vorab sei erwähnt, dass terminologisch im Ultraschall korrekterweise nicht von (Endometriose-) Knoten gesprochen werden soll, da dies impliziert, dass die Herde stets aus einem kugeligen Gewebsplus bestehen, welches prinzipiell tastbar wäre. Da dies jedoch für peritoneale Herde wie auch für Adhäsionen nicht zutrifft, wird in dieser Arbeit der Begriff Läsion verwendet.

IDEA )-Gruppe publizierte 2016 ein Konsensuspapier zur systematischen sonographischen Evaluation des Beckens bei Endometrioseverdacht [ 9 ]. Die Arbeit darf als wegweisend bezeichnet werden und beinhaltet didaktisch wertvolle schematische Darstellungen der einzelnen Strukturen. Die International-Deep-Endometriosis-Analysis()-Gruppe publizierte 2016 ein Konsensuspapier zur systematischen sonographischen Evaluation des Beckens bei Endometrioseverdacht []. Die Arbeit darf als wegweisend bezeichnet werden und beinhaltet didaktisch wertvolle schematische Darstellungen der einzelnen Strukturen.

Die vorgeschlagene Abklärung erfolgt in 4 Schritten: 1. Routineuntersuchung von Uterus und Adnexen (inkl. Abklärung bzgl. AMO und OMA); 2. Evaluation sonographischer „Softmarker“ wie lokaler Druckdolenz und Mobilität der Ovarien; 3. Ausschluss oder Nachweis einer Douglas-Obliteration mittels „sliding sign“; 4. Suche nach DE-Läsionen im vorderen und hinteren Kompartiment.

1 , 10 , 11 ]. Zudem veröffentlichte die IDEA-Gruppe im gleichen Jahr ein Addendum zur Beurteilung der Parametrien [ 12 ]. Zwischenzeitlich ist viel passiert: Im Jahr 2024 wurden fast zeitgleich Arbeiten aus den USA, der Schweiz und Australien publiziert, welche den aktuellen Stand der Forschung in aktualisierten Untersuchungsprotokollen abbilden bzw. eigene Untersuchungsabläufe vorschlagen []. Zudem veröffentlichte die IDEA-Gruppe im gleichen Jahr ein Addendum zur Beurteilung der Parametrien [].

9 ]. Sein oben erklärtes vierstufiges System ermöglicht eine umfassende Evaluierung und hat breite Anerkennung in der klinischen Praxis gefunden. Es legt einen starken Fokus auf dynamische Untersuchungen, beschreibt aber nur die häufigsten endometrioseassoziierten Adhäsionen. Die Vielfalt an aktuellen Veröffentlichungen kann fast überfordernd wirken. Klar ist, dass jedes dieser Protokolle spezifische Stärken und Schwächen aufweist, die im klinischen Alltag berücksichtigt werden sollten. Das ursprüngliche IDEA-Paper bietet einen strukturierten Ansatz mit standardisierter Terminologie und Messungen []. Sein oben erklärtes vierstufiges System ermöglicht eine umfassende Evaluierung und hat breite Anerkennung in der klinischen Praxis gefunden. Es legt einen starken Fokus auf dynamische Untersuchungen, beschreibt aber nur die häufigsten endometrioseassoziierten Adhäsionen.

Bereits diese Publikation erfordert jedoch fortgeschrittene Ultraschallkenntnisse, wodurch es für weniger erfahrene Anwender herausfordernd sein kann.

Das 2024 publizierte Paper der Society of Radiologists in Ultrasound (Young et al.) basiert auf dem Konsens eines interdisziplinären Panels aus Radiologen, Gynäkologen, Reproduktionsmedizinern und minimal-invasiv tätigen Chirurgen. Es propagiert, die Ultraschallroutineuntersuchung des Beckens zu standardisieren und zu erweitern und somit die Zugänglichkeit zu erhöhen. Als amerikanisches Positionspapier spricht es neben Ärzten (Radiologen, Gynäkologen) auch nichtärztliche „sonographers“ an, die im US-Gesundheitswesen häufig die Untersuchungen nach definierten Abläufen durchführen, welche erst im Anschluss radiologisch befundet werden. Es definiert eine gezielte Screeningpopulation, erklärt, wie die sonographische Basisuntersuchung gezielt erweitert werden kann, beschreibt direkte und indirekte Zeichen der Endometriose und schlägt ein Grading- und Reporting-System vor. Zur Verbesserung der Detektionsrate von Endometriose empfehlen die Autoren bei klinischem Verdacht auf Endometriose, neben der Standarduntersuchung von Uterus und Ovarien einen „augmented pelvic US“ durchzuführen, welcher eine Untersuchung des posterioren Kompartiments, eine Beschreibung der relativen Position von Uterus und Ovarien und das uterine Sliding-Manöver beinhaltet; Zusatzuntersuchungen, welche gemäss Autoren in 5 min oder weniger durchgeführt werden können. Als Zweitlinienbildgebung wird schliesslich das „advanced endometriosis imaging“ beschrieben, welches die Krankheitsausbreitung erfassen und in der Operationsplanung helfen soll. Dieses kann gemäss den Amerikanern Ultraschall- oder MRI-basiert erfolgen, abhängig von den hausinternen Praktiken und den vorhandenen technischen und personellen Ressourcen (Expertise). Dabei wird für die sonographische DE-Abklärung empfohlen, gemäss vorhandenen Protokollen wie IDEA 2016 zu untersuchen; das MRI soll gemäss endometriosespezifischen Untersuchungs- und Befundungsprotokollen erfolgen (vgl. z. B. „dPEI“, wie oben erläutert).

Deslandes und Leonardi verfolgt einen vereinfachten Ansatz auf Basis von IDEA, der die Effizienz und Zugänglichkeit bei der Endometriosescreeninguntersuchung verbessern soll [ 11 ]. Dies macht es besonders für die Erstdiagnostik attraktiv. Das im Herbst 2024 publizierte australische Protokoll vonverfolgt einen vereinfachten Ansatz auf Basis von IDEA, der die Effizienz und Zugänglichkeit bei der Endometriosescreeninguntersuchung verbessern soll []. Dies macht es besonders für die Erstdiagnostik attraktiv.

Die Autoren schlagen ein zweispuriges Konzept vor, welches zum einen ein breites Screening, zum anderen aber eine detailliertere Abklärung durch ExpertInnen ermöglichen soll. Im „simplified eTVUS“ (e = „endometriosis“) erfolgt 1. die Darstellung von Uterus und Ovarien, 2. die Beurteilung des „sliding sign“ (welches hier allerdings auf die Uterusrückseite beschränkt bleibt) zur Beurteilung einer allfälligen Douglas-Obliteration sowie 3. eine eingeschränkte Beurteilung des hinteren Kompartiments auf das Vorliegen von Endometrioseläsionen. Demgegenüber enthält ein „comprehensive eTVUS“ im Prinzip den vierstufigen Behandlungsablauf von IDEA 2016 + Addendum, wie weiter oben beschrieben.

Swiss Standard ) setzt auf eine didaktisch innovative Methode, indem es die „white sliding line“ (WSL) als zentrales Untersuchungselement einführt und den Beckenraum in fünf sonomorphologisch definierte Kompartimente unterteilt [ 10 ]. Weitere didaktische „landmarks“ beinhalten das „tent sign“ und „omega sign“. Die WSL, die sonoanatomische Einteilung und der Untersuchungsablauf werden weiter unten ausführlich erklärt. Das Paper beinhaltet eine Checkliste und ist direkt mit der aktuellen #Enzian-Klassifikation von 2021 verknüpft. Es ermöglicht somit ein strukturiertes Absuchen aller Kompartimente bezüglich des Vorhandenseins von Endometriose, während Lokalisation und Ausmass der erhobenen Befunde direkt mittels #Enzian dokumentiert werden können. Die Anfang 2024 von der Schweizerischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin publizierte Arbeit () setzt auf eine didaktisch innovative Methode, indem es die „white sliding line“ (WSL) als zentrales Untersuchungselement einführt und den Beckenraum in fünf sonomorphologisch definierte Kompartimente unterteilt []. Weitere didaktische „landmarks“ beinhalten das „tent sign“ und „omega sign“. Die WSL, die sonoanatomische Einteilung und der Untersuchungsablauf werden weiter unten ausführlich erklärt. Das Paper beinhaltet eine Checkliste und ist direkt mit der aktuellen #Enzian-Klassifikation von 2021 verknüpft. Es ermöglicht somit ein strukturiertes Absuchen aller Kompartimente bezüglich des Vorhandenseins von Endometriose, während Lokalisation und Ausmass der erhobenen Befunde direkt mittels #Enzian dokumentiert werden können.

Durch die noch stärkere Ausrichtung auf das „sliding“ als zentrales Instrument einer dynamischen Untersuchung ist diese Technik nicht nur auf das hintere Kompartiment beschränkt, sondern kann umfassend überall dort eingesetzt werden, wo „Organverschieblichkeiten“ im kleinen Becken physiologischerweise anzutreffen sein sollten.

Durch die vielen hilfreichen Möglichkeiten sind das Protokoll und die Checkliste etwas ausführlicher. Um dennoch zugänglich zu sein, beinhaltet es zahlreiche Abbildungen und 45 Videoclips, welche eine praxisnahe Anleitung für jede(n) bieten, die oder der eine solche Untersuchungstechnik erlernen möchte.

Die aktuelle Häufung an neuen Untersuchungsprotokollen zeigt klar, dass die sonographische Endometriosediagnostik immer noch steten Veränderungen und Verbesserungen unterworfen ist. Während umfassendere Protokolle den Anspruch erheben, die Darstellung möglichst aller Endometrioseläsionen zu erlauben, können vereinfachte Protokolle den Zugang zur Diagnostik für eine grössere Population erleichtern.

