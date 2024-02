„Social egg freezing“

Diese komplizierten Reifungsvorgänge funktionieren bei der jungen Frau deutlich besser als bei der älteren. Grund dafür sind Alterungsprozesse. Die Halbierung des Genoms bei der 2. Reifeteilung muss exakt verlaufen. Eine Analyse der Eizellen von 25-jährigen im Vergleich zu 40-jährigen Frauen zeigte einen auffälligen Unterschied. Während bei der 25-jährigen Frau 80 % der Eizellen genetisch unauffällig sind, zeigen nur 20 % der Eizellen der 40-jährigen Frau ein unauffälliges Genom. Die Rate an Aneuploidien in den Eizellen steigt also mit zunehmendem Lebensalter der Frau an [].

Die natürliche Fruchtbarkeit nimmt mit jedem Lebensjahr ab. Zum einen wird das schon in der embryonalen Zeit angelegte Eizellreservoir im Laufe der Zeit immer kleiner, bis die Eizellreserve ganz erschöpft ist. Zum anderen nimmt auch die Eizellqualität im Laufe eines Frauenlebens ab. Die Eizellen im Ovar, die sog. Oozyten erster Ordnung, sind noch nicht befruchtungsfähig und müssen, bevor sie befruchtungsfähig werden, noch zwei Reifeteilungen durchlaufen. Die erste Reifeteilung wurde schon in der Embryonalzeit begonnen, arretiert dann und wird erst kurz vor der Ovulation beendet. Dadurch entsteht eine Oozyte zweiter Ordnung. Während der zweiten Reifeteilung bei der Ovulation wird das Genom halbiert. Es entstehen eine reife Eizelle und ein Polkörperchen. Die zweite Reifeteilung wird durch das Eindringen eines Spermiums beendet.

Die Reproduktionsfähigkeit der Frau erstreckt sich nicht auf ihr ganzes Leben. Die weibliche Fruchtbarkeit ist endlich und dauert etwa 30 Lebensjahre an. Das optimale Lebensalter für Reproduktion, Schwangerschaften und Geburten liegt zwischen dem 18. und dem 30 Lebensjahr einer Frau. Im Jahr 2007 hat das Institut für Demoskopie Allensbach ein Meinungsbild der Bevölkerung veröffentlicht []. Die Frage war: „Ab welchem Alter wird es für eine Frau schwieriger, schwanger zu werden?“. Bei dieser Befragung waren über 50 % der Befragten der Meinung, dass die Schwierigkeiten erst mit dem 40. Lebensjahr der Frau beginnen. Damit wird deutlich, wie sehr die Realität in Bezug auf die Reproduktionsfähigkeit der Frau in der Bevölkerung verkannt wird.

Gesellschaftlicher Diskurs

3 ], dass Unternehmen wie Apple und Facebook ihren Mitarbeiterinnen eine Kryokonservierung von Eizellen bezahlen, um eine Mutterschaft hinauszuzögern. Diese Tatsache und das „social freezing“ im Allgemeinen haben viele Diskussionen in der Gesellschaft ausgelöst. Durch „social egg freezing“ lässt sich also eine Schwangerschaft in ein Lebensalter verlegen, in dem ein spontaner Schwangerschaftseintritt weniger wahrscheinlich oder gar unmöglich ist. Damit erlangt eine Frau eine reproduktive Autonomie. 2014 wurde von den Medien berichtet [], dass Unternehmen wie Apple und Facebook ihren Mitarbeiterinnen eine Kryokonservierung von Eizellen bezahlen, um eine Mutterschaft hinauszuzögern. Diese Tatsache und das „social freezing“ im Allgemeinen haben viele Diskussionen in der Gesellschaft ausgelöst.

In der Bundesrepublik Deutschland ist das „social egg freezing“ legal und kann von jedem, der die finanziellen Mittel aufbringen kann, in Anspruch genommen werden. Anspruch auf eine Kostenerstattung durch eine Krankenkasse besteht nicht. In Österreich ist die Kryokonservierung von Eizellen nicht erlaubt. Die gesetzliche Grundlage dafür ist das Fortpflanzungsmedizinrechts-Änderungsgesetz 2015, das besagt, dass die Kryokonservierung von Eizellen nur dann erlaubt sei, „wenn ein körperliches Leiden oder dessen dem Stand der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung entsprechende Behandlung eine ernste Gefahr bewirkt, dass eine Schwangerschaft nicht mehr durch Geschlechtsverkehr herbeigeführt werden kann“. Eine Kryokonservierung von Eizellen ist in Österreich also nur dann erlaubt, wenn eine fertilitätseinschränkende Erkrankung, wie z. B. eine ausgeprägte Endometriose, besteht oder eine fertilitätseinschränkende Therapie, wie z. B. eine Chemotherapie bei onkologischer Erkrankung, notwendig ist. Ein „social freezing“ ohne medizinische Indikation ist nicht erlaubt. Das befeuert die Diskussion weiter, denn Frauen in Österreich fühlen sich in ihrer reproduktiven Autonomie eingeschränkt und hierdurch benachteiligt.