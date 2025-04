Smart Hospital

1 ]. Eine weitere Studie aus den USA verdeutlichte jedoch, dass die Fehlerquote weitaus höher sein dürfte, als man ursprünglich angenommen hat [ 2 ]. Die häufigsten Fehler sind Medikationsfehler, Verwechslungen, Informations- und Kommunikationsfehler und medizinische Fehler. Es wurden zahlreiche Anstrengungen unternommen, die Patientensicherheit zu erhöhen. So wurden Checklisten kreiert, wie beispielsweise die WHO-Surgical Safety Checklist [ 3 ], Scores wurden entwickelt (z. B. Early Warning Score), oder es wurde auf die Leserlichkeit bei handschriftlich geführten Dokumenten geachtet [ 4 ]. Das Thema Patientensicherheit hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Seit Veröffentlichung des „To Err is Human“-Berichts durch das amerikanische Institute of Medicine (IOM) im Jahr 1999 erlangten Themen wie medizinische Fehler, Patientensicherheit und Behandlungsqualität zunehmendes Interesse []. Eine weitere Studie aus den USA verdeutlichte jedoch, dass die Fehlerquote weitaus höher sein dürfte, als man ursprünglich angenommen hat []. Die häufigsten Fehler sind Medikationsfehler, Verwechslungen, Informations- und Kommunikationsfehler und medizinische Fehler. Es wurden zahlreiche Anstrengungen unternommen, die Patientensicherheit zu erhöhen. So wurden Checklisten kreiert, wie beispielsweise die WHO-Surgical Safety Checklist [], Scores wurden entwickelt (z. B. Early Warning Score), oder es wurde auf die Leserlichkeit bei handschriftlich geführten Dokumenten geachtet [].

Vor der Pandemie waren die meisten Projekte im Bereich der Patientensicherheit analoger Natur. Betrachtet man die Entwicklungen in den letzten Jahren, kann man feststellen, dass sich Projekte zur Erhöhung der Patientensicherheit fast nur mehr um digitale und mit künstlicher Intelligenz versehener Aspekte dreht. Der Wandel wurde so rasch vollzogen, dass man sich mittlerweile schwertut, die Entwicklungen noch zu überblicken. Im Folgenden werden die Aspekte eines Smart Hospitals kursorisch dargestellt und seine Auswirkungen auf das Thema Patientensicherheit diskutiert. Der Beitrag beruht auf der langjährigen Expertise der Medizinischen Universität Graz, Research Unit for Safety and Sustainability for Health Care sowie dem LKH-Univ. Klinikum Graz im Bereich der Implementierungs- und Nachhaltigkeitsforschung im Bereich der Patientensicherheit.

Smart Hospital Was versteht man eigentlich unter „Smart Hospital"? Die erste Assoziation ist mit Digitalisierung und den Möglichkeiten, welche die KI mit sich bringt, verbunden. Im Gesundheitswesen gab es in den frühen 2000er-Jahren bereits zahlreiche Digitalisierungsprojekte und seine Anfänge sind zumindest in Österreich mit der „elektronischen Gesundheitsakte" verknüpft. Die Digitalisierungsfortschritte, welche nun in den letzten Jahren, eigentlich seit 2020 mit dem Beginn der COVID-19-Pandemie gemeint sind, gehen jedoch weit darüber hinaus. Der zweite Gedanke an ein Smart Hospital ist mit jeglichen Arbeitsprozessen unabhängig vom Grad der Digitalisierung verbunden. Arbeitsprozesse, egal in welchem Bereich man sich im Gesundheitswesen bewegt, sind zur täglichen und komfortablen Routine geworden. Ob diese effizient und effektiv sind, wurde ab einem gewissen Zeitpunkt nur mehr selten hinterfragt. Als Auslöser für eine mögliche Änderung von Routinen kann eine Zufriedenheitsbefragung, Beschwerde oder ein Schadenfall sein, um sich und die Routine zu hinterfragen. Gerade jedoch alt eingesessene Verhaltens- und Ablaufmuster zu verändern, stellt einen wesentlichen weiteren Faktor dar, um ein Krankenhaus „smart" werden zu lassen. Daher ist die Kombination aus beiden, Digitalisierung und Nutzung künstlicher Intelligenz gepaart mit Veränderungsbereitschaft, der Weg zu einem sogenannten Smart Hospital. Digitalisierung gepaart mit Veränderungsbereitschaft ebnet den Weg zum Smart Hospital Bis dorthin treten jedoch viele Fragen auf, und es kommen Sorgen und Ängste dazu, wenn es um die Integration neuer digitaler Tools kommt. Wie veränderungsbereit bin ich bzw. ist das System? Wie verlässlich sind diese digitalen Tools? Wie steht es um die Datensicherheit und ethische Aspekte? Werden Arbeitsplätze durch Digitalisierung eingespart? Können diese digitalen Tools auch Fehler produzieren und Patienten wiederum Schaden zufügen? Viele solcher Fragen stehen am Anfang eines neuen Weges, wenn es um die Einführung oder auch zuerst nur um die Generierung einer Idee für ein Digitalisierungsprojekt geht.

Beispiel: Medikationsfehler Um das Thema „Smart Hospital" etwas anschaulicher zu gestalten, wird anhand des Risikos von Fehlern im Medikationsprozess auf die angeführten Hoffnungen, Sorgen und Zweifel durch Digitalisierung näher eingegangen. Die Fehlerquote beim herkömmlichen Medikationsprozess in Spitälern kann im zweistelligen Bereich liegen, wie Studien zu Fehlerraten von 7–15 % für handschriftliche Verordnungen zeigen [ 8 , 9 ]. Medikationsfehler verursachen etwa 1–2 % der Komplikationen bei stationären Patienten [ 5 ]. Dies würde für ein Krankenhaus mit ca. 75.000 stationären Patienten pro Jahr bedeuten, dass zumindest zwischen 750 und 1500 Patienten jährlich eine medikationsbasierte Komplikation aufweisen, wenn man nur einen Aufenthalt und nicht jeden Tag eines Aufenthalts in Betracht zieht. Jährlich sterben weltweit nachweislich ca. 7000 Menschen aufgrund von unleserlicher Schrift [ 6 ], und es ist anzunehmen, dass dies nur die Spitze des Eisberges ist, da Fehler und deren Auswirkungen häufig unentdeckt bleiben [ 7 ]. Die Fehlerquote beim herkömmlichen Medikationsprozess in Spitälern kann im zweistelligen Bereich liegen, wie Studien zu Fehlerraten von 7–15 % für handschriftliche Verordnungen zeigen []. Medikationsfehler verursachen etwa 1–2 % der Komplikationen bei stationären Patienten []. Dies würde für ein Krankenhaus mit ca. 75.000 stationären Patienten pro Jahr bedeuten, dass zumindest zwischen 750 und 1500 Patienten jährlich eine medikationsbasierte Komplikation aufweisen, wenn man nur einen Aufenthalt und nicht jeden Tag eines Aufenthalts in Betracht zieht. Jährlich sterben weltweit nachweislich ca. 7000 Menschen aufgrund von unleserlicher Schrift [], und es ist anzunehmen, dass dies nur die Spitze des Eisberges ist, da Fehler und deren Auswirkungen häufig unentdeckt bleiben []. 6 , 10 ‐ 12 ]. Weiters gibt es sogenannte Hochrisiko-Medikamente, die bei einer falschen Anwendung oder Überdosierung meist letal enden (beispielsweise Methotrexat, Vincaalkaloide, Insulin oder hochkonzentrierte Elektrolyte). Faktoren, die zu Medikationsfehlern beitragen, sind ebenso vielfältig [ 9 , 13 ] und treten in allen Phasen des Medikationsprozesses auf wie bei der Übertragung der Medikamente auf ein anderes Dokument (11 %ige Fehlerrate), Dosierung/Dispensierung (14 %ige Fehlerrate) und Verabreichung (26 %ige Fehlerrate; [ 13 , 14 ]). Kennzahlen aus Schottland verdeutlichen die Dimensionen des Themas Medikamentenmanagement: In einem durchschnittlichen Krankenhaus in Schottland mit 500 Betten werden jährlich ca. 435.000 Medikamente angeordnet, wobei 32.500 Anordnungsfehler auftreten sowie zusätzlich ca. 189.000 Verabreichungsfehler in allen schottischen Krankenhäusern. Insgesamt führen alle dadurch entstehenden Fehler aus den verschiedensten Fehlerquellen zu jährlich 280 vermeidbaren Todesfällen in deren Akutkrankenhäusern [ 15 ]. Vernachlässigt man die handschriftlich unleserlich geführten Fieberkurven, die in den meisten Einrichtungen nicht mehr vorhanden sind, sind weitere Fehlermöglichkeiten mannigfaltig und umfassen eine fehlende Medikation oder eine falsche Dosierung wie auch Konzentration, fehlende oder falsche Intervalle (Zeitpunkt der Gabe) und fehlende oder falsche Verabreichungsart []. Weiters gibt es sogenannte Hochrisiko-Medikamente, die bei einer falschen Anwendung oder Überdosierung meist letal enden (beispielsweise Methotrexat, Vincaalkaloide, Insulin oder hochkonzentrierte Elektrolyte). Faktoren, die zu Medikationsfehlern beitragen, sind ebenso vielfältig [] und treten in allen Phasen des Medikationsprozesses auf wie bei der Übertragung der Medikamente auf ein anderes Dokument (11 %ige Fehlerrate), Dosierung/Dispensierung (14 %ige Fehlerrate) und Verabreichung (26 %ige Fehlerrate; []). Kennzahlen aus Schottland verdeutlichen die Dimensionen des Themas Medikamentenmanagement: In einem durchschnittlichen Krankenhaus in Schottland mit 500 Betten werden jährlich ca. 435.000 Medikamente angeordnet, wobei 32.500 Anordnungsfehler auftreten sowie zusätzlich ca. 189.000 Verabreichungsfehler in allen schottischen Krankenhäusern. Insgesamt führen alle dadurch entstehenden Fehler aus den verschiedensten Fehlerquellen zu jährlich 280 vermeidbaren Todesfällen in deren Akutkrankenhäusern []. 16 ]. In einer Literaturrecherche wurden die Risiken im Medikationsprozess, ergänzend aus Informationen des Critical Incident Reportings (CIRs-Meldungen) sowie Experten-Feedback systematisch erhoben. Dabei wurden rund 160 Hauptrisiken und 542 Unterrisiken im Medikationsprozess identifiziert [ 16 ]. Beitragende Faktoren für Fehler umfassen unter anderem auch mangelndes Training oder Erfahrung, Müdigkeit, Stress, hohe Arbeitsbelastung, unzureichende Kenntnisse oder mangelndes Interesse der ausführenden Personen [ 17 ]. Der stationäre Medikationsprozess kann in sieben wesentliche Schritte unterteilt werden (Abb. 1 Abb. 1 Vollständiger Medikationsprozess – von der Aufnahme im Krankenhaus bis zur Entlassung × Der stationäre Medikationsprozess kann in sieben wesentliche Schritte unterteilt werden (Abb.). Selbst bei bereits teildigitalisierten Prozessen, die sich hauptsächlich auf den Einsatz einer digitalen Fieberkurve konzentrieren oder der Nutzung von Patientenarmbänder mit Bar- oder QR-Code, passieren Fehler im Medikationsprozess. Viele davon geschehen bei der falschen Übernahme einer Dauermedikation, Fehlern beim Verordnen und Dispensieren sowie Fehlern bei der Abgabe und Einnahme von Medikamenten. Studien zeigen, dass durch den Einsatz einer digitalen Fieberkurve die Fehlerrate von falsch verabreichten Medikamenten zwar reduziert werden kann, wird jedoch ein falsches Medikament verabreicht, sind die Folgen meist schwerwiegend. 18 ]). Von der Verordnung bis hin zum Patienten werden alle Prozessschritte optimiert, digitalisiert und sicher gestaltet. Ziel ist es, durch intelligente Nutzung von bereits digital vorhandenen Informationen mit Hilfe von bestehenden Strukturen (Barcodereader, Patientenarmbänder mit Barcode) gepaart mit KI die Fehlerrate beim Dispensieren von Medikamenten zu reduzieren. Die Vorteile für alle Stakeholder sind in Tab. 1 Vorteile für Gesundheitspersonal Reduktion von potenziellen Dispensier- und Therapiefehlern (Mitarbeiter- und Organisationssicherheit) Nutzung vorhandener Ressourcen durch Verknüpfung einfach anzuwendender Barcode-Technologie Implementierung neuer Technologie in bekannten Prozessen Einsparung von Ressourcen für andere Tätigkeiten, indem das 4‑Augen-Prinzip beim Dispensiervorgang durch Barcode-Technologie mittels künstlicher Intelligenz in einem Closed-Loop-Ansatz stattfindet Entlastung der Organisation, ggf. personelle Umstrukturierung (statt zwei Personen dann nur eine Person bei der Vorbereitung der Medikamente) Vorteile für Patienten Richtiger Patient erhält Medikamente in der korrekten Dosierung/Intervall Richtiger Patient erhält alle seine Medikamente Reduktion von potenziellen Patientenschäden Vorteile für Organisation bzw. Gesellschaft Größere Sicherheit für die Betroffenen – „quality gates“ (beweisbare Kette) durch Reduktion von Fehlern – damit Reduktion von Klagen – damit Reduktion von Rücklagen für Schadenfälle Sofortige Dokumentation – Nachweis bei Rückfragen Optimaler Ressourceneinsatz – zukünftige Unterstützung der Pflegekraft – sodass der derzeitige 4‑Augen-Prozess durch das Projekt SiMed zu einem 2‑Augen-Prozess mit künstlicher Intelligenz werden kann Vermeidung von Verschwendung durch richtige Vorbereitung von Medikamenten Identifizierung der Prozessschwachstellen zur Ableitung von Gegenmaßnahmen Data-Science‑, Datenmodell (z. B. Evaluierung der Fehlerhäufigkeit, Prozess kann zukünftig effizienter gestaltet werden, Aufbau neue Datenbasis für andere Anwendungen) Man kann davon ausgehen, dass ein digitalisierter Medikationsprozess in Kombination mit künstlicher Intelligenz die beschriebenen Risiken und beitragenden Faktoren deutlich reduzieren kann. In einem Forschungsprojekt der Medizinischen Universität Graz gemeinsam mit einem Wirtschaftspartner werden diese Möglichkeiten derzeit ausgelotet (Projekt SiMed []). Von der Verordnung bis hin zum Patienten werden alle Prozessschritte optimiert, digitalisiert und sicher gestaltet. Ziel ist es, durch intelligente Nutzung von bereits digital vorhandenen Informationen mit Hilfe von bestehenden Strukturen (Barcodereader, Patientenarmbänder mit Barcode) gepaart mit KI die Fehlerrate beim Dispensieren von Medikamenten zu reduzieren. Die Vorteile für alle Stakeholder sind in Tab.zusammengefasst.

Weitere Digitalisierungsinitiativen Das Beispiel zur Erhöhung der Medikationssicherheit ist nur eines von vielen. So wurden alleine im LKH-Univ. Klinikum Graz seit 2020 zahlreiche Digitalisierungsprojekte initiiert oder umgesetzt. Die papierbasierte Diabeteskurve wurde mittlerweile flächendeckend, exklusive Pädiatrie, durch das Decision-Support-System „Glucotab" abgelöst. Dieses System bietet nicht nur die digitale Dokumentation der Diabetestherapie und des Blutzuckerverlaufes an, sondern unterstützt die Therapie mit einem Vorschlag der zu applizierenden Insulindosis. Die papierbasierte Prä-OP- und OP-Checkliste wurde digitalisiert und mit der elektronischen Fieberkurve interaktiv verknüpft. So werden in der digitalen Checkliste nicht nur die Prüfpunkte abgehandelt, sondern die digitale Version bietet den Komfort, dass beispielsweise namensähnliche Patienten in der Schleuse angezeigt werden, sie beinhaltet Übersichten zu relevanten Allergien oder ob eine Antibiose noch vorzunehmen ist. Die zu operierende Seite wird ebenso deutlich dargestellt wie auch ein Aufrufen der aktuellen Patientenaufklärungen im OP direkt stattfinden kann. Ein Delirrisiko erscheint ohne Zutun eines Mitarbeiters in der elektronischen Fieberkurve Vorhersagemodelle, sogenannte Prognosetools, wurden installiert, oder es werden weitere entwickelt, die bei gewissen Indikationen beispielsweise das Potenzial zur Entwicklung eines Delirs vorhersagen. Die Prognose findet am Tag der Aufnahme anhand der vorliegenden Patientendaten im Vergleich mit den Gesamtdaten statt. Ein Delirrisiko erscheint ohne Zutun eines Mitarbeiters in der elektronischen Fieberkurve. Patient-Journey-Apps werden grundlegend die gewohnten Versorgungsmuster verändern. Solche Apps werden zukünftig bei gewissen Erkrankungen eine Art Co-Pilot sein, um die jeweilige Erkrankung zu managen und gewisse Strukturen zu entlasten. Derzeit wird an der Medizinischen Universität Graz eine Patient-Journey-App für elektive Hüftoperationen entwickelt. Eine Operation ist kein alltägliches Ereignis. Für Patienten stellen sich viele Fragen. Wie kann ich mich auf die Operation vorbereiten? Welche Untersuchungen brauche ich davor? Wie funktioniert das mit der Reha? Der Co-Pilot kennt die Antworten auf diese Fragen. Es geht dabei keineswegs darum, die Ärzte zu ersetzen. Die App ist eine Unterstützung, und sie fördert die Gesundheitskompetenz. Gamification-Elemente in der Web-App fördern die Motivation der Nutzer. Wenn der Nutzer eine bestimmte Aufgabe erledigt hat, bekommt er ein Sternchen. Wenn Nutzer länger inaktiv waren oder eine Aufgabe noch nicht erledigt wurde, bekommt der Patient eine Push-Nachricht. Für Patienten, die weniger digitalaffin sind, können sich auch Angehörige einloggen und mithilfe der Infos die Betroffenen unterstützen. Solche Apps werden für alle Seiten einen Mehrwert bringen. Es macht einen großen Unterschied für das Team im Krankenhaus, ob der Patient gut vorbereitet zur Operation kommt oder ob sich erst vor Ort zeigt, dass die Reha noch nicht beantragt wurde oder unklar ist, wer den Patienten zuhause versorgt.

Herausforderung von Innovationen Bei der Integration neuer Lösungen in den Alltag trifft man beim Personal auf eine Mischung aus Neugier und Widerstand. Einerseits erhoffen sich Mitarbeiter eine gewisse Art der Erleichterung eines Arbeitsschrittes und andererseits schwingt am Anfang stets die Angst vor dem Unbekannten mit. Spätestens jedoch, wenn eine digitale Lösung umgesetzt ist und die ersten Kinderkrankheiten und Bedienungsunsicherheiten gelöst sind, überwiegt die Akzeptanz. Vorteilhaft ist es natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, an einer Neuentwicklung von Anfang an mitzuarbeiten. Das LKH-Univ. Klinikum Graz sowie die Medizinische Universität Graz sind bei einigen Digitalisierungsprojekten Entwicklungspartner und Ideengeber. Dies bietet den Vorteil, dass mit den zukünftigen Anwendern konkrete Bedürfnisse erhoben werden, die dann in Iterationen gemeinsam mit den Entwicklungspartnern umgesetzt werden. Dies garantiert den zukünftigen Anwendern praxistaugliche Tools.

Ausblick Patienten- und Mitarbeitersicherheit werden durch die Digitalisierung verbessert. Es werden Überprüfungsmöglichkeiten geschaffen, Stichwort Identifikation von Patienten vor einem Eingriff, einem diagnostischen Verfahren, vor Transporten oder vor einer Medikamentenausgabe. Bestimmte Tätigkeiten können an digitale Tools abgegeben werden, Stichwort Decision Support, Prognosetools, Chatbots etc. Dies führt wiederum zu Arbeitserleichterungen und schaufelt Ressourcen frei. Patienten werden nicht mehr zu jedem Aufklärungsgespräch in ein Krankenhaus fahren müssen, dies kann bequem bei einer Telekonferenz von zu Hause aus erledigt werden inkl

Fazit Das Gesundheitswesen befindet sich in einem Veränderungsprozess, der so vor einigen Jahren nicht absehbar war. Digitalisierung verändert derzeit mehr denn je die Arbeitswelt. Durch die rasanten Entwicklungen in diesem Bereich ergeben sich viele Chancen, von denen man vor vielen Jahren nur träumen konnte. Darüber hinaus ist die Thematik rund um KI zusätzlich beflügelnd, um nach Lösungen zu suchen. Ein Smart Hospital braucht aber nicht nur digitale Lösungen, sondern auch Menschen, die damit arbeiten und auch bereit sind, Arbeitsprozesse anders zu denken. Anzeige

