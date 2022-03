Sinn und Nutzen des Präeklampsiescreenings im 1. Trimenon

Zurück zum Zitat Francisco C, Wright D, Benkő Z, Syngelaki A, Nicolaides KH (2017) Competing-risks model in screening for pre-eclampsia in twin pregnancy according to maternal factors and biomarkers at 11–13 weeks’ gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 50:589–595. https://​doi.​org/​10.​1002/​uog.​17531 CrossRefPubMed