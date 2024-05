Sind Sanitäter:innen zur kardiopulmonalen Reanimation gegen den Willen von Patient:innen verpflichtet?

Problemstellung

Wenn Rettungssanitäter:innen vor der Notärzt:in am Einsatzort bei einer Person ohne suffiziente Vitalfunktionen eintreffen, resultiert daraus in der Regel der Beginn einer kardiopulmonalen Reanimation (CPR). Eine besonders herausfordernde Fragestellung besteht jedoch dann, wenn durch die betroffene Patient:in eine CPR bereits nachvollziehbar abgelehnt worden ist. Dies könnte z. B. im Falle einer verbindlichen oder anderen Patient:innenverfügung, die entweder vorgefunden oder durch anwesende Personen vorlegt wird, zutreffen (Infobox). Die entscheidende und in Rettungsorganisationen kontrovers diskutierte Frage lautet, ob Rettungssanitäter:innen in diesem Fall eine Reanimation selbstständig (also ohne notärztliche Entscheidung) unterlassen oder abbrechen dürfen.

1 ]) und aus Respekt vor der Wahrung der Autonomie einer Patient:in muss diese Entscheidung (nicht zu reanimieren) aber so getroffen werden. Individuelle Richtlinien zuständiger Rettungsdienste, die in Österreich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein können, verpflichten jedoch Sanitäter:innen im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstands mehr oder weniger verbindlich zur Reanimation. Dies steht in einem Spannungsverhältnis zum verfassungsrechtlich verankerten Grundrecht auf freie Selbstbestimmung, das der Verfassungsgerichtshof (VfGH) insbesondere in seiner Entscheidung der Verfassungswidrigkeit der Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid hervorgehoben hat [ 2 ].

Die Entscheidung, nicht zu reanimieren, wird infolge der angesprochenen unterschiedlichen Richtlinien – je nach Erfahrung der Rettungssanitäter:innen und entsprechend der Teamkultur der jeweiligen Notfallmannschaft – in der Praxis individuell unterschiedlich gehandhabt. Nicht zu reanimieren stellt jedenfalls für viele Sanitäter:innen eine schwere bis nicht handhabbare Herausforderung dar, sodass sie auch bei klarer Identität der Person und bei nachvollziehbar dokumentiertem Patien:innenwillen hinsichtlich Ablehnung einer CPR reanimieren würden, bis die zuständige Notärzt:in am Einsatzort eingetroffen ist und die Entscheidung zum Fortführen oder Abbruch der CPR trifft.

Aus ethisch-rechtlicher Sicht stellt sich jedenfalls zwingend die Frage, ob Sanitäter:innen, die vor der zuständigen Notärzt:in am Einsatzort ankommen, bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand unabdingbar mit einer CPR beginnen müssen, auch wenn die Identität der sterbenden Person klar ist und von dieser Person Wiederbelebungsmaßnahmen durch eine Patient:innenverfügung nachvollziehbar abgelehnt wurden.

Es wird einerseits argumentiert, dass Sanitäter:innen die Entscheidung, nicht zu reanimieren, nicht selbstständig treffen dürfen, da dies eine ärztliche Entscheidung sein muss, andererseits gilt es aber sehr wohl abzuwägen, ob nicht auch Sanitäter:innen auf den Beginn einer CPR verzichten dürfen bzw. sogar verzichten MÜSSEN, da der Beginn einer CPR gegen den Willen einer Patient:in gegen das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Patient:in verstößt und dieses aber höher zu priorisieren ist als die Richtlinien einer Berufsorganisation.