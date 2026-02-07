Sexuelle Gesundheit nach pelviner Bestrahlung gynäkologischer Tumoren

Im Bereich der Radioonkologie ist die umfassende Aufklärung über mögliche sexuelle Funktionsveränderungen heute ein integraler Bestandteil der ärztlichen Betreuung. Internationale Fachgesellschaften wie die American Society of Clinical Oncology (ASCO) empfehlen ausdrücklich, dass die Initiative zur Thematisierung sexueller Gesundheit vom Behandlungsteam ausgehen soll. Das Gespräch über den potenziellen Einfluss von Langzeitnebenwirkungen auf die Sexualität sollte sowohl zum Zeitpunkt der Diagnosestellung als auch regelmäßig während der Nachsorge geführt werden, da sich funktionelle Veränderungen wie auch psychosoziale Belastungen im Verlauf der Therapie und Rekonvaleszenz entwickeln oder verstärken können [].

Gerade in der gynäkologischen Radioonkologie ist ein solches Gespräch unverzichtbar, da nach einer pelvinen Bestrahlung zumindest milde bis moderate vaginale Nebenwirkungen auftreten können, die das sexuelle Erleben und die partnerschaftliche Intimität erheblich beeinflussen können. Die Ausprägung der vaginalen Nebenwirkungen variiert stark und hängt sowohl von individuellen Gewebsreaktionen als auch von der applizierten Strahlendosis und der topografischen Lage der Zielvolumina ab. Eine vorausschauende, individuell angepasste Aufklärung kann wesentlich dazu beitragen, Ängste zu reduzieren und die Akzeptanz präventiver Maßnahmen zu erhöhen. Typische Veränderungen umfassen die Atrophie des vaginalen Epithels, Teleangiektasien, Adhäsionen, Vaginalstenosen sowie eine verminderte Libido [].

Bei Patientinnen mit nicht hormonabhängigen Tumoren kann ergänzend eine lokale Östrogencreme (Estriolmonopräparat) zur epithelialen Regeneration erwogen werden. Diese niedrig dosierte Form der Hormonersatztherapie verbessert die Schleimhautqualität substanziell und wird in der Regel gut vertragen, sofern sie in enger onkologischer Abstimmung erfolgt [].

Bei allen intravaginal angewandten Produkten empfiehlt sich, auf eine hypoallergene Zusammensetzung, eine Osmolalität von ~380 mOsm/kg und einen angepassten pH-Wert zu achten, um eine zusätzliche Reizung des fragilen vaginalen Epithels nach Radiotherapie zu vermeiden und das vaginale Mikrobiom zu stabilisieren [].

Als Gegenmaßnahme kann der Einsatz von wasserbasiertem Gleitmittel empfohlen werden. Dieses stellt die Gleitfähigkeit beim Geschlechtsverkehr vorübergehend wieder her und reduziert dadurch Schmerzen und Mikroverletzungen des atrophierten vaginalen Epithels. Zur allgemeinen Vaginalpflege werden Feuchtigkeitsgels empfohlen, die den physiologischen Feuchtigkeitsgehalt der Schleimhaut längerfristig stabilisieren und so den typischen Symptomen von Juckreiz, Brennen und Irritationen vorbeugen.

Eine der häufigsten Folgen ist die atrophische Veränderung der Vaginalschleimhaut, die mit ausgeprägter Scheidentrockenheit einhergeht. Patientinnen berichten häufig von verminderter Lubrikation trotz sexueller Erregung, die zu Schmerzen aufgrund von trockener Reibung während der Penetration führt und das sexuelle Erleben erheblich beeinträchtigt.

Eine weitere mögliche Folge der Radiotherapie sind Teleangiektasien, welche kleine, erweiterte Blutgefäße im Vaginalepithel darstellen. Obwohl diese klinisch meist harmlos sind, können sie während oder nach dem Geschlechtsverkehr zu leichten Kontaktblutungen führen. Diese verunsichern viele Patientinnen und werden häufig fälschlich als Hinweis auf ein Tumorrezidiv interpretiert. Eine sorgfältige und einfühlsame Aufklärung über die Unbedenklichkeit kann Ängste reduzieren und zur Enttabuisierung beitragen. Zusätzlich verbessert die lokale Vaginalpflege in der Regel auch die Vulnerabilität des vaginalen Epithels und reduziert die Blutabgänge beim Geschlechtsverkehr [].

Ohne präventive Maßnahmen können sich daraus im Verlauf jedoch Schleimhautbrücken und in weiterer Folge feste Verwachsungen entwickeln, die beim Geschlechtsverkehr oder bei der gynäkologischen Untersuchung rupturieren und Schmerzen, Blutungen sowie erneute Vernarbungen auslösen. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu einer teilweisen oder vollständigen vaginalen Okklusion kommen; einer seltenen, aber schwerwiegenden Spätkomplikation, die meist irreversibel ist [].

Vaginale Adhäsionen, also Verklebungen der Vaginalwände infolge von Entzündungs- und Heilungsprozessen, stellen ein relevantes klinisches Problem dar. Während und nach Abschluss der Radiotherapie treten sie häufig in Form feiner, dünner Epithelfalten auf, die sich mit sanftem mechanischem Reiz oder manueller Untersuchung leicht lösen lassen.

Langfristig zählt vor allem die Vaginalstenose zu den bedeutsamsten Spätfolgen nach pelviner Radiotherapie, mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Sexualität. Dabei kommt es zu einer Verengung und/oder Verkürzung der Scheide infolge fibrotischer Umbauvorgänge im bestrahlten Gewebe. Der Verlust von Elastizität kann die penile Penetration erschweren und zu Dyspareunie führen. Eine Verengung wird von Betroffenen v. a. im Bereich des Introitus bei Penetrationsversuch limitierend wahrgenommen („nicht eindringen können“); eine Verkürzung der Scheide durch schmerzhaften proximalen Kontakt („hinten anstoßen“). Die subjektive Wahrnehmung der Vaginalstenose hängt dabei auch von der anatomischen Situation, der Kompatibilität mit dem Partner und der sexuellen Aktivität ab. Viele Patientinnen berichten über eine zunehmende Angst vor Schmerzen, was zu Vermeidungsverhalten führt und partnerschaftliche Spannungen nach sich ziehen kann [].

Präventionsmaßnahmen

Zur Vermeidung oder zumindest Minderung vaginaler Spätfolgen nach pelviner Bestrahlung empfehlen aktuelle Behandlungsrichtlinien den frühzeitigen Beginn präventiver Maßnahmen, sobald die akuten Schleimhautreaktionen nach Abschluss der Therapie abgeklungen sind (üblicherweise 6–8 Wochen). Das Ziel besteht darin, durch adäquate Vaginalpflege und regelmäßige mechanische Dehnung der Vaginalwände die Ausbildung fibrotischer Strukturen zu verhindern und die Elastizität des Gewebes zu erhalten.

Als zentrale Präventivmaßnahme gilt die Anwendung von Dilatatoren, die mehrmals wöchentlich für etwa zehn Minuten eingesetzt werden sollten. Diese Medizinprodukte stehen in unterschiedlichen Größen (Länge und Umfang) zur Verfügung und werden in vielen Zentren kostenfrei abgegeben.

12 , 15 ]. Durch den wiederholten sanften Dehnungsreiz bleibt das Gewebe flexibel, die Vaginalwände werden separiert, was die Bildung von Verklebungen und Verwachsungen effektiv verhindert, wobei auch von einer gewissen Wirksamkeit hinsichtlich der Prävention einer progressiven Fibrosierung bzw. Stenosierung über die Zeit auszugehen ist [].

12 , 16 , 17 ]. Trotz nachgewiesener Wirksamkeit ist die Akzeptanz der Vaginaldehnung im klinischen Alltag jedoch häufig begrenzt. Viele Patientinnen empfinden die Anwendung als unangenehm, „mechanisch“, intrusiv oder emotional belastend, insbesondere wenn der Gebrauch an invasiv erlebte gynäkologische Untersuchungen erinnert. Hinzu kommt, dass in der Selbstanwendung häufig nur der distale Vaginalabschnitt gedehnt wird, während die oberen Segmente unberührt bleiben, was die Wirksamkeit limitiert [].

Studien und klinische Erfahrungen zeigen, dass eine Individualisierung der Präventionsstrategie entscheidend ist, um Akzeptanz und langfristige Compliance zu fördern. Für Patientinnen, die mit einer aktiven, penetrativen Sexualität abgeschlossen haben und die Entwicklung bzw. das Fortschreiten einer Vaginalstenose informiert in Kauf nehmen, steht die lokale Vaginalpflege ohne Dehnung im Vordergrund.

Verklebungen und Verwachsungen kann vorbeugt werden, indem vaginales Feuchtigkeitsgel regelmäßig mit dem Finger appliziert wird. Alternativ kann auch ein entsprechend vorbereiteter Tampon über Nacht verwendet werden. Diese Minimalvariante der Vaginalpflege ermöglicht zumindest eine schmerzarme gynäkologische Nachsorge und erhält den Zugang zur Vagina für Kontrolluntersuchungen.

Für Patientinnen mit fortbestehendem Interesse an sexueller Aktivität können Vibratoren eine sinnvolle und oft angenehmere Alternative zu Dilatatoren darstellen.

Ihre Verwendung wird von vielen Betroffenen als weniger „mechanisch“ und intrusiv erlebt als die klassische Dilatationstherapie, und als angenehmer in Form, Material und Anwendung, wodurch sich die Akzeptanz signifikant verbessern kann. Medizinisch unbedenkliche Modelle aus körperverträglichem Silikon sind in unterschiedlichen Größen und Formen im Erotikhandel und online günstig erhältlich und können mit oder ohne klitorale Zusatzstimulation genutzt werden.

18 ‐ 20 ]. Der gezielte Einsatz von Vibratoren erfüllt nicht nur den Effekt der Dehnung der Vaginalwände, sondern unterstützt darüber hinaus auch effektiv die pelvine Durchblutung und sensorische Reaktivierung [].

Gleichzeitig kann die Verwendung dazu beitragen, den Fokus der Sexualität zu erweitern und neben der vaginalen Penetration auch andere Formen der Stimulation zu integrieren. Eine solche differenzierte und individuelle Herangehensweise ist in der klinischen Kommunikation von zentraler Bedeutung. Wenn Patientinnen verstehen, dass das Ziel nicht allein die Erhaltung der Penetrationsfähigkeit, sondern die Aufrechterhaltung von Funktionalität, Schmerzfreiheit und Lebensqualität ist, steigt die Bereitschaft, präventive Maßnahmen langfristig in den Alltag zu integrieren.