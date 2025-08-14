Sexualität und Intimität in der Langzeitpflege

Sexualität und Intimität gehören zu den grundlegenden Aspekten des menschlichen Lebens. Dennoch werden ältere Menschen häufig als sexuell desinteressiert oder asexuell wahrgenommen. Diese stereotype Sichtweise blendet die realen Bedürfnisse vieler älterer Menschen aus. Auch bei Menschen mit einer Demenz bleiben körperliche und emotionale Bedürfnisse bestehen und sind in diesem Zusammenhang nicht ausgenommen. Besonders deutlich wird dies beim Übergang in eine Langzeitpflegeeinrichtung. Hier erschweren strukturelle Rahmenbedingungen zusätzlich die Möglichkeit, Sexualität und Nähe selbstbestimmt zu leben. Vor allem der Mangel an Privatsphäre wirkt sich negativ auf die Möglichkeit aus, intime Beziehungen zu leben. Eine gezielte Intervention besteht in der Schaffung geschützter Rückzugsräume, die Intimität und Sexualität ermöglichen. In Pflegeeinrichtungen lassen sich insgesamt vier Partnerschaftsmodelle identifizieren: Zwei Modelle betreffen bestehende oder sich neu entwickelnde Paare, während die anderen beiden Modelle Einzelpersonen ohne feste Partnerschaft betreffen. Für Letztere kann die Inanspruchnahme einer Sexualbegleitung eine Möglichkeit darstellen, ihre sexuellen Bedürfnisse aktiv zu leben. Insgesamt stellt Sexualität im letzten Abschnitt des menschlichen Lebens eine bedeutende Ressource in der Lebensqualität dar und sollte auch in der Langzeitpflege nicht ignoriert werden.