rheuma plus

Seronegative Spondyloarthropathien und ihre diagnostischen Herausforderungen

  • 26.01.2026
  • Originalien
Prim. Priv.-Doz. Dr. Peter Peichl, MSc.
rheuma plus

Zusammenfassung

Seronegative Spondyloarthropathien (SpA) umfassen eine Gruppe heterogener chronisch-entzündlicher Erkrankungen, die durch eine negative Rheumafaktor-Serologie, charakteristische klinische Muster und häufig eine HLA-B27-Assoziation definiert sind. Ihre Vielfalt, mit oft nur diskreten bzw. zu erfragenden Symptomen, führt zu diagnostischen Herausforderungen. Eine frühe Erkennung ist entscheidend, um irreversible strukturelle Schäden zu vermeiden. Fortschritte in der Bildgebung und zielgerichteten Therapie verbessern die Prognose erheblich.
Seronegative Spondyloarthropathien und ihre diagnostischen Herausforderungen
Prim. Priv.-Doz. Dr. Peter Peichl, MSc.
Publikationsdatum
26.01.2026
Verlag
Springer Vienna
rheuma plus
Print ISSN: 1868-260X
Elektronische ISSN: 2191-2610
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-025-00933-1
