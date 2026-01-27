Seronegative Spondyloarthropathien und ihre diagnostischen Herausforderungen

Seronegative Spondyloarthropathien (SpA) umfassen eine Gruppe heterogener chronisch-entzündlicher Erkrankungen, die durch eine negative Rheumafaktor-Serologie, charakteristische klinische Muster und häufig eine HLA-B27-Assoziation definiert sind. Ihre Vielfalt, mit oft nur diskreten bzw. zu erfragenden Symptomen, führt zu diagnostischen Herausforderungen. Eine frühe Erkennung ist entscheidend, um irreversible strukturelle Schäden zu vermeiden. Fortschritte in der Bildgebung und zielgerichteten Therapie verbessern die Prognose erheblich.