Konsensuspapier Sepsis

Die Sepsis ist eines der wenigen Krankheitsbilder in der Intensivmedizin, für die umfassende und auch international abgestimmte Behandlungsrichtlinien vorliegen, zum Beispiel die „Surviving Sepsis Campaign“ (SSC) Guidelines [] oder auch die AWMF-Leitlinie „Sepsis – Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge“ []. Allen Fortschritten der Intensivmedizin zum Trotz ist das Outcome der Sepsis aber weiterhin nicht zufriedenstellend. Die Global Sepsis Alliance () berichtet von 47–50 Mio. Erkrankungsfällen und mindestens (!) 11 Mio. Todesfällen pro Jahr. Der österreichische „Beitrag“ zu diesen durchaus beeindruckenden Zahlen ist leider nicht genau bekannt, denn im Gegensatz zu der Erkrankung durch einzelne Sepsiserreger, wie zum Beispiel Pneumokokken, ist die Sepsis per se in Österreich nicht meldepflichtig. Wir müssen also von einer hohen „Dunkelziffer“, etwa infolge ungemeldeter septischer Komplikationen auf unseren Intensivstationen, ausgehen. Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, hat Univ.-Prof. Walter Hasibeder bereits 2019 in seiner damaligen Funktion als Stellvertreter Intensivmedizin im Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) eine Hochrechnung anhand der sehr wohl bekannten Zahlen aus Deutschland angestellt. Demzufolge sterben in Österreich mehr Menschen pro Jahr an einer Sepsis als am Myokardinfarkt oder am Bronchuskarzinom [].

Berufspolitisches Engagement der ÖGARI

Die nicht zufriedenstellende Dokumentation intensivmedizinischer Verläufe, aber auch das Wissen um die Notwendigkeit, die gesamte Patient:innenreise in den Blick nehmen zu müssen, um – endlich – auch das Outcome der Sepsis zu verbessern, hat die ÖGARI bereits 2019 zum Anlass genommen, ein Memorandum zu einem Nationalen Aktionsplan Sepsis zu initiieren. In einer interdisziplinären Arbeitsgruppe wurden Vorschläge erarbeitet mit dem Ziel, auch in Österreich die von der WHO geforderte vermehrte Aufmerksamkeit für Prävention, Diagnose und medizinische Behandlung schwerer Infektionen zu erreichen.

Dieses „Arbeitspaket“ wurde 2019 an mich weitergereicht und gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des ÖGARI-Vorstands wurden die erarbeiteten Vorschläge auf verschiedensten Wegen den relevanten Stellen/Personen vorgelegt. 2021 – trotz oder vielleicht auch aufgrund der COVID-Pandemie (Anm.: bei entsprechender Ausprägung auch eine Form der Sepsis), erging schließlich die Einladung an das ÖGARI-Sekretariat, eine:n Expert:in für die Mitarbeit an einem Nationalen Aktionsplan Sepsis zu nominieren. Nota bene kam diese Einladung von PD DDr. Reinhild Strauß, MBA aus dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) – erfolgte also auf Bundesebene. Eine gleichlautende Einladung erging auch an viele weitere Expert:innen aus den unterschiedlichen Bereichen der Medizin und Pflege, sodass eine erfreulich multidisziplinär besetzte Arbeitsgruppe die Arbeit an dem Nationalen Aktionsplan Sepsis aufnehmen konnte.