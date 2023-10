Seltene Ursache eines entzündlichen Rückenschmerzes

Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Eine bisher gesunde 26-jährige Patientin stellte sich mit seit 3 Jahren bestehenden nächtlich/morgendlichen Dorsalgien, die sich bei Einnahme von Diclofenac besserten, sowie einer schmerzhaften „wurstförmigen“ Schwellung einer Zehe und papulopustulösen Veränderungen der Handflächen, Arme und des Dekolletees erstmalig in einer rheumatologischen Klinik in Nordrhein-Westfalen vor. Aufgrund von Halsschmerzen und seit einigen Tagen bestehendem Fieber bis 39 °C war sie zuvor mit Levofloxacin behandelt worden. Es wurde aufgrund der klinischen Verdachtsdiagnose einer peripheren Spondyloarthritis eine Therapie mit 40 mg Prednisolon/Tag begonnen, unter der sich die Beschwerden besserten. Ein Reduktionsschema, eine Empfehlung mit Sulfasalazin zu beginnen und einen niedergelassenen Rheumatologen aufzusuchen wurde mit der Patientin besprochen. Die Patientin berichtet, bis zum 7. Lebensjahr unter Fieberkrämpfen gelitten zu haben und zu raschen Temperaturanstiegen zu neigen. Mit 23 und 25 Jahren sei sie an Mononukleose erkrankt. Insgesamt neige sie seit 1,5 Jahren zu fieberhaften Infekten und habe sich seitdem weniger als 4 Wochen am Stück gesund gefühlt. Die Reiseanamnese war unauffällig. Sie lebte in einer Kleinstadt in ländlicher Umgebung in Nordrhein-Westfalen, arbeitete im Einzelhandel, war Nichtraucherin und hatte keine Allergien. Die Großmutter habe eine unbekannte rheumatische Erkrankung gehabt, die Patientin ritt und hatte entsprechenden Kontakt zu Pferden. Sicca-Symptomatik, Aphthen, Hauteffloreszenzen, Raynaud-Symptomatik, gastrointestinale Beschwerden, Dysurie, Hämaturie, Sinusitis, Dyspnoe, Nachtschweiß und Gewichtsverlust wurden verneint. Nach Reduktion auf 7,5 mg Prednisolon/Tag und dauerhafter Einnahme von 75 mg Diclofenac bestanden jedoch bei Erstkontakt mit unserer Klinik eine diffuse Allgemeinzustandsverschlechterung, ein punktueller entzündlicher thorakaler Rückenschmerz sowie ein um das 8fache erhöhtes CRP, sodass eine stationäre Aufnahme zur weiteren Abklärung mit der Patientin vereinbart wurde. …