Sicherheit und Nutzen der Plasmapherese

Plasmaspende – für manche Hausärztinnen und Hausärzte noch immer mit Vorbehalten verbunden, für andere eine unterschätzte Ressource. In dieser Spezialausgabe des Podcasts Hörgang sprechen wir mit Dr. Ramona Darabant, ärztliche Leiterin des Plasmazentrums Wiener Neustadt und mit Albert Pretor, dem operativen Leiter.





Wir beleuchten wissenschaftliche Daten zur Sicherheit der Spende, diskutieren mögliche Nebenwirkungen, aber auch den enormen Nutzen für Patientinnen und Patienten – von der Sepsistherapie bis hin zu modernen onkologischen und immunologischen Anwendungen. Zudem geht es um die Rolle der niedergelassenen Kollegen: Wie können wir gesunde Menschen für die Spende sensibilisieren und gleichzeitig deren Sicherheit gewährleisten?

Eine Episode speziell für Ärztinnen und Ärzte, die ihre Patientinnen und Patienten evidenzbasiert beraten wollen – und dabei vielleicht selbst neue Impulse für die Praxis mitnehmen.

Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von BioLife.



