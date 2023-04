Selten und nicht so selten …

Auszug

Tag der Seltenen Erkrankungen („Rare Disease Day“)

Am 28. Februar 2023 wurde derzum 16. Mal gefeiert. Auch in Österreich fanden dazu verschiedene Aktivitäten statt. Der Tag der Seltenen Krankheiten/Erkrankungen wurde in Europa und Kanada erstmals am 29. Februar 2008 begangen („ein seltener Tag für Seltene Erkrankungen …“), um die Öffentlichkeit auf die Belange der von seltenen Krankheiten Betroffenen aufmerksam zu machen (siehe Zusammenstellung auf der Homepage des Vereines Forum Seltene Krankheiten,). …