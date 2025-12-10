Schwere Dünndarmläsionen nach Ingestion multipler Neodym-Magnete bei einem Kleinkind
Fallbericht und Literaturübersicht
- 09.12.2025
- Fallbericht
Zusammenfassung
Hintergrund
Die Ingestion hochmagnetischer Neodym-Magnete bei Kindern stellt eine zunehmende und potenziell lebensbedrohliche Gefahr dar. Bei Ingestion multipler Neodym-Magnete können diese zu transmuralen Darmverletzungen durch die magnetischen Anziehungskräfte führen, darunter Perforationen, Fistelbildung und Sepsis.
Fallpräsentation
Ein 22 Monate alter Junge wurde mit einem prallgespannten Abdomen und dem Verdacht auf Gastroenteritis vorgestellt. Die Anamnese ergab kürzlichen Kontakt mit Magnetspielzeug. Röntgenologisch zeigten sich freie Luft sowie zehn aneinanderliegende Fremdkörper. Im Rahmen einer Notfalloperation fanden sich neun Dünndarmperforationen sowie zwei Durchbrüche an der Mesenterialwurzel infolge multipler Neodym-Magneten. Die Defekte wurden chirurgisch versorgt und die Bauchhöhle mehrfach mittels Vakuumtherapie revidiert. Nach 14 Tagen auf der Intensivstation wurde der Patient auf die Normalstation verlegt und erholte sich vollständig.
Schlussfolgerung
Die gleichzeitige Ingestion mehrerer Neodym-Magneten durch Kleinkinder kann innerhalb kurzer Zeit zu schwerwiegenden gastrointestinalen Komplikationen führen. Frühe Diagnose, operative Versorgung und Aufklärung der Öffentlichkeit sind entscheidend zur Vermeidung bleibender Schäden oder von Todesfällen. Unser Fall unterstreicht die hierbei drohenden Folgen. Präventive Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sollten verstärkt werden, um den Zugang zu solchen Magneten zu beschränken.
Neodym-Magnete, die häufig in magnetischen Spielzeugen oder Schreibtischaccessoires zu finden sind, stellen ein ernstzunehmendes Risiko dar, wenn sie von Kindern verschluckt werden. Werden mehrere Magnete gleichzeitig verschluckt, ziehen sich diese transmural an und führen zu lebensbedrohlichen intraabdominellen Komplikationen mit Drucknekrosen, Perforationen, Obstruktion, Fistelbildung, Ileus und Sepsis [1, 2]. Die dünnwandige Darmstruktur von Kindern stellt für die hochmagnetischen Neodym-Magnete keine Barriere dar.
In den letzten Jahren ist weltweit ein Anstieg der durch Magnete verursachten Verletzungen zu verzeichnen, der mutmaßlich Folge einer Lockerung der gesetzlichen Kontrollen und der erhöhten Verfügbarkeit [3]. Hier stellen wir einen Fall von multiplen Verletzungen des Dünndarms und des Mesenteriums nach dem Verschlucken von zehn Neodym-Magneten bei einem Kleinkind vor.
Fallpräsentation
Ein zuvor gesunder 22 Monate alter Junge wurde zunächst in einer auswärtigen Klinik mit Fieber, Erbrechen und geblähtem Abdomen aufgenommen. Es bestand zunächst der Verdacht auf virale Gastroenteritis. Etwa eine Woche zuvor hatte er mit kleinen Magneten und Ziersteinen gespielt. Aufgrund der klinischen Verschlechterung erfolgte der Transfer in unsere Klinik.
Bei Aufnahme zeigte der Junge ein gespanntes Abdomen, einen deutlich reduzierten Allgemeinzustand und Anzeichen einer Peritonitis. Bei der Untersuchung war das Kind tachykard und wies einen aufgeblähten, empfindlichen Bauch mit Abwehrspannung auf. Röntgenologisch offenbarte sich freie intraperitoneale Luft sowie eine linear angeordnete Kette von zehn metallischen Fremdkörpern, die mit verschluckten Magneten übereinstimmten (Abb. 1). Die Entzündungswerte waren erhöht, das C‑reaktive Protein und Interleukin‑6 betrugen 23 mg/dl bzw. 459 pg/ml.
Der Patient wurde zur Notfalllaparotomie in den Operationssaal gebracht. Intraoperativ fanden sich neun Vollwandperforationen am Dünndarm und zwei Durchbrüche an der Mesenterialwurzel (Abb. 2). Es lag eine weitreichende Kontamination der Bauchhöhle vor, die mehrfach lavagiert wurde. Alle Darmperforationen wurden primär ohne Resektion übernäht. Aufgrund der massiven intraabdominellen Kontamination erfolgte eine temporäre Vakuumtherapie, welche nach einmaligem Wechsel am 5. Tag entfernt werden konnte. Eine prophylaktische Appendektomie wurde durchgeführt.
Der Patient wurde 14 Tage intensivmedizinisch betreut und anschließend auf die Normalstation verlegt. Der weitere Verlauf gestaltete sich komplikationslos. Bei Entlassung war der Patient klinisch unauffällig.
Diskussion
Die Ingestion mehrerer Neodym-Magnete stellt eine spezifische Gefahr dar, die sich grundlegend von der Aufnahme anderer Fremdkörper unterscheidet. Bereits zwei Magnete können, bei räumlicher Trennung im Darmtrakt, zur Kompression von Darmwänden mit konsekutiver Ischämie und Perforation führen [1, 2, 4].
Butterworth und Feltis untersuchten 25 Fälle von Magnetingestionen und stellten fest, dass 72 % der Patienten mit mehreren verschluckten Magneten Darmperforationen entwickelten [1]. Ähnliche Ergebnisse wurden von De La Serna et al. berichtet, die eine verzögerte Diagnose als einen wesentlichen Faktor für die Morbidität hervorhoben [4].
Die multizentrische retrospektive Kohortenstudie von Middelberg et al. untersuchte 596 Fälle von Hochleistungsmagnet-Expositionen bei Kindern und Jugendlichen (0–21 Jahre) in 25 US-amerikanischen Kinderkliniken zwischen 2017 und 2019, nachdem der Verkauf starker Neodym-Magnete wieder erlaubt worden war. 60,7 % der Betroffenen waren männlich, und 95 % waren jünger als 14 Jahre [5]. In 96,3 % der Fälle handelte es sich um verschluckte Magnete, seltener wurden sie in Nase, Ohren (2,9 %), dem Urogenitaltrakt (0,7 %) oder den Atemwegen (0,2 %) gefunden. Mehr als die Hälfte der Kinder (55,7 %) musste stationär behandelt werden, und 46,3 % benötigten einen invasiven Eingriff, wie eine Endoskopie oder Operation. In 9,6 % der Fälle traten schwere, potenziell lebensbedrohliche Komplikationen auf, darunter Darmperforationen und Obstruktionen; Todesfälle wurden nicht berichtet. Die Autoren schließen daraus, dass trotz bestehender Altersbeschränkungen Hochleistungsmagnete weiterhin eine erhebliche Gefahr für Kinder darstellen. Die Studie hebt die Dringlichkeit verstärkter Aufklärungsmaßnahmen, präventiver Strategien und einer erneuten gesetzlichen Regulierung des Verkaufs solcher Produkte hervor, um schwere Verletzungen zu vermeiden.
Middleton et al. untersuchten, wie sich Änderungen in der nationalen Produktsicherheitsregulierung (insbesondere durch die U.S. Consumer Product Safety Commission – CPSC) auf die Häufigkeit und Schwere von Magnetingestionen bei Kindern auswirkten [3]. Die retrospektive Analyse zeigte, dass nach Einführung strenger Regulierungen durch die US-amerikanische CPSC die Zahl der Fälle deutlich abnahm, nach Aufhebung der Regelung jedoch wieder stark anstieg. Auch sie beobachteten, dass das Verschlucken von mehreren Hochleistungsmagneten häufig zu schweren Komplikationen führte und in vielen Fällen endoskopische oder chirurgische Eingriffe erforderte. Die Autoren betonen die Notwendigkeit verbindlicher gesetzlicher Maßnahmen und Aufklärung, um solche gefährlichen Vorfälle nachhaltig zu verhindern.
Aufgrund des unspezifischen klinischen Bildes mit Erbrechen, Reizbarkeit oder Bauchschmerzen kann sich die Diagnose verzögern, wie es auch in unserem Fall geschehen ist. Einfache Röntgenaufnahmen des Abdomens sind nach wie vor das diagnostische Mittel der ersten Wahl und können röntgendichte Magnete und freie Luft zuverlässig erkennen. Bei Verdacht auf Komplikationen kann jedoch eine Schichtbildgebung erforderlich sein.
Präventive und gesetzliche Maßnahmen, darunter eine klare Produktkennzeichnung, Altersbeschränkungen und die Aufklärung der Eltern, sind entscheidend für die Verringerung dieser vermeidbaren Verletzungen [6].
Fazit für die Praxis
Die Aufnahme mehrerer Neodym-Magnete stellt einen kinderchirurgischen Notfall dar. Der vorliegende Fall verdeutlicht die potenzielle Lebensbedrohlichkeit dieser Situation und den Stellenwert frühzeitiger Diagnostik und chirurgischer Intervention. Präventive Maßnahmen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene sind unabdingbar, um die Zahl solcher Zwischenfälle zu senken. Besonders wichtig ist die präventive Aufklärung der Eltern in allen verfügbaren Medien.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
U. Metzger, A. Herasymchuk, A. Stepanovski, M. Hirsch und R. Metzger geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien. Für Bildmaterial oder anderweitige Angaben innerhalb des Manuskripts, über die Patient/-innen zu identifizieren sind, liegt von ihnen und/oder ihren gesetzlichen Vertretern/Vertreterinnen eine schriftliche Einwilligung vor.
