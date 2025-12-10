Schwere Dünndarmläsionen nach Ingestion multipler Neodym-Magnete bei einem Kleinkind

Neodym-Magnete, die häufig in magnetischen Spielzeugen oder Schreibtischaccessoires zu finden sind, stellen ein ernstzunehmendes Risiko dar, wenn sie von Kindern verschluckt werden. Werden mehrere Magnete gleichzeitig verschluckt, ziehen sich diese transmural an und führen zu lebensbedrohlichen intraabdominellen Komplikationen mit Drucknekrosen, Perforationen, Obstruktion, Fistelbildung, Ileus und Sepsis []. Die dünnwandige Darmstruktur von Kindern stellt für die hochmagnetischen Neodym-Magnete keine Barriere dar.

In den letzten Jahren ist weltweit ein Anstieg der durch Magnete verursachten Verletzungen zu verzeichnen, der mutmaßlich Folge einer Lockerung der gesetzlichen Kontrollen und der erhöhten Verfügbarkeit []. Hier stellen wir einen Fall von multiplen Verletzungen des Dünndarms und des Mesenteriums nach dem Verschlucken von zehn Neodym-Magneten bei einem Kleinkind vor.

Fallpräsentation

Ein zuvor gesunder 22 Monate alter Junge wurde zunächst in einer auswärtigen Klinik mit Fieber, Erbrechen und geblähtem Abdomen aufgenommen. Es bestand zunächst der Verdacht auf virale Gastroenteritis. Etwa eine Woche zuvor hatte er mit kleinen Magneten und Ziersteinen gespielt. Aufgrund der klinischen Verschlechterung erfolgte der Transfer in unsere Klinik.

1 Abb. 1 Röntgenuntersuchung des Abdomens. a Anteroposteriore Röntgenaufnahme des Abdomens: Es zeigen sich zehn aneinander gereihte, würfelförmige Neodym-Magnete im Unterbauch. b Sagittale Röntgenaufnahme des Abdomens: Nachweis der freien Luft ( Pfeile ) als Beweis für die Perforation zwischen den geblähten Darmschlingen Bild vergrößern Bei Aufnahme zeigte der Junge ein gespanntes Abdomen, einen deutlich reduzierten Allgemeinzustand und Anzeichen einer Peritonitis. Bei der Untersuchung war das Kind tachykard und wies einen aufgeblähten, empfindlichen Bauch mit Abwehrspannung auf. Röntgenologisch offenbarte sich freie intraperitoneale Luft sowie eine linear angeordnete Kette von zehn metallischen Fremdkörpern, die mit verschluckten Magneten übereinstimmten (Abb.). Die Entzündungswerte waren erhöht, das C‑reaktive Protein und Interleukin‑6 betrugen 23 mg/dl bzw. 459 pg/ml.

2 Abb. 2 Intraoperativer Befund. a–d Die Neodym-Magnete haben unterschiedlich Dünndarmsegmente zu einem Dünndarmkonglomerat verbunden. Die Auflösung des Konglomerates ergab neun Perforationen am Dünndarm und zwei Perforationen an der Mesenterialwurzel. Die Magnete ließen sich wie ein Stab manipulieren. e Geborgene Neodym-Magnete Bild vergrößern Der Patient wurde zur Notfalllaparotomie in den Operationssaal gebracht. Intraoperativ fanden sich neun Vollwandperforationen am Dünndarm und zwei Durchbrüche an der Mesenterialwurzel (Abb.). Es lag eine weitreichende Kontamination der Bauchhöhle vor, die mehrfach lavagiert wurde. Alle Darmperforationen wurden primär ohne Resektion übernäht. Aufgrund der massiven intraabdominellen Kontamination erfolgte eine temporäre Vakuumtherapie, welche nach einmaligem Wechsel am 5. Tag entfernt werden konnte. Eine prophylaktische Appendektomie wurde durchgeführt.

Der Patient wurde 14 Tage intensivmedizinisch betreut und anschließend auf die Normalstation verlegt. Der weitere Verlauf gestaltete sich komplikationslos. Bei Entlassung war der Patient klinisch unauffällig.