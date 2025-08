Das Österreichische Multiple-Sklerose-Schwangerschaftsregister

Schwangere Multiple-Sklerose(MS)-Patientinnen können nicht in Studien eingeschlossen werden. Daher muss das notwendige Wissen für Empfehlungen hinsichtlich einer Schwangerschaft ausschließlich aus Registern bezogen werden. Die Daten von Registern unterstützen eine individualisierte Therapieplanung bei Frauen mit Kinderwunsch. So kann etwa eine Fortführung immunmodulatorischer Therapien bis zur Konzeption oder sogar im ersten Trimenon bei entsprechender Abwägung nach Nutzen und Risiko oder in der Stillzeit medizinisch begründet werden. Mit der Initiierung des österreichischen MS-Therapieregisters können nun auch wichtige Daten von MS-Patientinnen in österreichischen MS-Zentren erfasst werden.