Gestörte Frühschwangerschaft: Diagnostik und Management im klinischen Alltag

Einleitung

Störungen der Frühschwangerschaft sind ein häufiges Anliegen in der gynäkologischen Praxis wie auch im klinischen Alltag. Bereits im sehr frühen Gestationsalter suchen Patientinnen ärztlichen Rat – sei es aufgrund von Beschwerden wie Unterbauchschmerzen oder vaginalen Blutungen oder nach einem positiven Schwangerschaftstest zu Hause. Die Differenzialdiagnose reicht von einer normalen frühen intrauterinen Schwangerschaft über eine nichtvitale Schwangerschaft bis hin zu einer ektopen Gravidität. Ein wichtiges Thema sind auch die sogenannten PUL („pregnancy of unknown location“). Die korrekte Zuordnung ist essenziell, da eine überhastete oder inkorrekte Therapie die reproduktive Gesundheit der Frau beeinträchtigen kann. Die Ultraschalldiagnostik spielt bei der Diagnosestellung eine zentrale Rolle in der Diagnostik in der Frühschwangerschaften. Goldstandard ist der transvaginale Ultraschall. In einigen Fällen kann das Hinzuziehen von β‑hCG sinnvoll sein.

Wichtig bei der Beurteilung von Frühschwangerschaften ist die Kenntnis der embryonalen Entwicklung sowie der Physiologie.

Neben der klinischen Einschätzung und den technischen Möglichkeiten spielt auch die ärztliche Kommunikation eine entscheidende Rolle, um Patientinnen in dieser emotional belastenden Phase angemessen zu begleiten. Ziel dieses Artikels ist es, die aktuellen diagnostischen Kriterien und therapeutischen Strategien bei gestörten Frühschwangerschaften praxisnah darzustellen.