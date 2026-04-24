Schwangerschaft unter Hochdruck: Point-of-Care-Ultraschall bei Early-Onset-Präeklampsie

Originalpublikation Fantin RL, Uys F, Schuetz T, Flint M, Lombard CJ, Matjila MJ, Osman A, Swanevelder JL, Dyer RA, Ortner CM. Prevalence of Point-of-Care Ultrasound Abnormalities and Raised Serum NT-proBNP in Early-Onset Preeclampsia. Anesth Analg. 2026 Feb 1;142(2):345-54.

Hintergrund. Präeklampsie zählt weltweit zu den wichtigsten Ursachen maternaler Morbidität und wird als Multisystemerkrankung verstanden. Besonders die frühe Präeklampsie („early onset preeclampsia“, EOPE, < 34. SSW) ist mit schweren mütterlichen und fetalen Komplikationen assoziiert. Ziel war es, mittels Point-of-Care-Ultraschall (POCUS) und NT-proBNP kardiopulmonale und zerebrale Auffälligkeiten bei EOPE systematisch zu erfassen. Die Studie baut auf einer zuvor untersuchten Late-Onset-Präeklampsie-Kohorte (LOPE, > 34. SSW) aus demselben Zentrum auf. Anzeige

Methoden. Die prospektive Beobachtungsstudie wurde am Groote Schuur Hospital in Kapstadt durchgeführt. Eingeschlossen wurden Frauen mit EOPE und schwerem Verlauf. Das Protokoll umfasste Lungenultraschall zum Nachweis eines „pulmonary interstitial syndrome“ (PIS), transthorakale Echokardiographie, okulären Ultraschall mit Messung des „optic nerve sheath diameter“ (ONSD) und NT-proBNP.

Ergebnisse. 90 % der Patientinnen mit EOPE ( n = 64) zeigten mindestens eine POCUS-Auffälligkeit. PIS fand sich bei 23 %, Hinweise auf systolische Dysfunktion bei 30 %, auf diastolische Dysfunktion bei 52 % und erhöhte linksventrikuläre Füllungsdrücke bei 35 %. Erhöhte ONSD-Werte (> 5,8 mm) waren mit 3 % selten. Der mediane NT-proBNP-Wert betrug 278 ng/L (IQR 119–678). NT-proBNP war mit PIS ( P = 0,015) und erhöhtem linksventrikulärem enddiastolischem Druck (LVEDP; P = 0,003) assoziiert, die alleinige diagnostische Aussagekraft blieb jedoch begrenzt. Im Vergleich zur LOPE-Kohorte zeigte sich ein anderes Muster: PIS war bei EOPE nicht verlässlich mit erhöhten kardialen Füllungsdrücken assoziiert, erhöhte ONSD-Werte waren seltener und Hinweise auf systolische Dysfunktion häufiger.

Schlussfolgerung. EOPE muss als Multisystemerkrankung verstanden werden. POCUS kann helfen, Organbeteiligung und maternales Risiko differenzierter einzuschätzen. Für die geburtshilfliche Anästhesie ist dies von hoher Relevanz, da hämodynamische Beurteilung, Monitoring und peripartales Management von der kardiopulmonalen Beteiligung abhängen. Die Befunde unterstreichen die Annahme, dass EOPE und LOPE auch pathophysiologisch unterschiedliche Phänotypen darstellen.

Infobox 1 Der ÖGARI Wissenschaftspreis In dieser Rubrik präsentieren die ANÄSTHESIE NACHRICHTEN die drei mit dem ÖGARI Wissenschaftspreis 2025 ausgezeichneten Arbeiten sowie den Preis für den besten Fallbericht. Anzeige

Infobox 2 Kurzvorstellung der Autorin Dr. Raffaella Fantin ist Oberärztin an der Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin der Medizinischen Universität Innsbruck. Ihre Schwerpunkte liegen in der geburtshilflichen Anästhesie, im Point-of-Care-Ultraschall, der Präeklampsie und postpartalen Erholung. Sie ist international in Forschungskooperationen eingebunden, unter anderem mit Partner:innen in Cape Town sowie an der Stanford University und der Harvard Medical School. Warum ist diese Arbeit für uns besonders spannend? Die Arbeit verbindet eine klinisch hochrelevante Fragestellung der geburtshilflichen Anästhesie mit einem unmittelbar bedside einsetzbaren diagnostischen Ansatz. Sie baut auf früheren LOPE-Daten auf und bildet zugleich die Grundlage für unsere laufende Nachfolgestudie in Kapstadt bei Patientinnen mit Eklampsie mit nach unserem Kenntnisstand weltweit ersten systematischen Daten aus einer größeren Kohorte.

Fazit für die Praxis POCUS ist ein wertvolles Verfahren zur phänotyporientierten Risikostratifizierung bei Präeklampsie mit schwerem Verlauf. Es liefert bedside relevante Zusatzinformationen zur kardiopulmonalen Organbeteiligung und kann so die klinische Einschätzung unterstützen. Lungenultraschallbefunde sollten bei der Early-Onset-Präeklampsie (EOPE) nicht isoliert als Surrogat für erhöhte kardiale Füllungsdrücke interpretiert werden; die Kombination mit fokussierter Echokardiographie ist essenziell.

Interessenkonflikt R. Fantin gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

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