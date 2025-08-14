Schwangerschaft & Sport

Regelmäßige körperliche Aktivität in der Schwangerschaft gilt heute als sicher und medizinisch empfehlenswert. Sie senkt nachweislich das Risiko für Gestationsdiabetes, Präeklampsie, übermäßige Gewichtszunahme und psychische Beschwerden. Zudem kann ein gezieltes Beckenbodentraining die Inzidenz von Harninkontinenz und höhergradigen Geburtsverletzungen signifikant reduzieren. Internationale Fachgesellschaften wie WHO (World Health Organistion), ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) oder DGGG (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) empfehlen mindestens 150 min moderate Bewegung pro Woche, ergänzt durch Kraft‑, Koordinations- und Beckenbodentraining. Dennoch setzen viele Schwangere diese Empfehlungen nicht um – trotz guter Aufklärung. Studien zeigen einen deutlichen „awareness–compliance gap“. Gynäkolog:innen kommt hier eine zentrale Rolle zu: Durch strukturierte Beratung im Rahmen der Vorsorge lassen sich Motivation stärken, individuelle Risiken einschätzen und Barrieren abbauen. Dieser Beitrag liefert eine praxisorientierte, evidenzbasierte Übersicht über geeignete Bewegungsformen, Kontraindikationen und Beratungsstrategien für die gynäkologische Praxis.