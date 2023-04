Schulische Inklusion in Österreich

Dieser Beitrag zur schulischen Inklusion in Österreich versucht eine Bestandsaufnahme zum schulischen Sektor zu machen, aber gleichzeitig Punkte zu benennen, die für zukünftige Entwicklungen relevant sein können.

Ausgangslage

1 ]. Größe und auch das Ausmaß der Differenzierung von Sonderschulen unterscheidet die deutschsprachigen Länder von den meisten anderen europäischen Staaten. Ähnlich wie Deutschland und die Schweiz hatte Österreich bis zur Mitte der 1990er-Jahre ein ausgebautes Sonderschulsystem. Neben den strukturellen Gemeinsamkeiten gab es aber schulgeschichtlich bedingt Unterschiede bei der Größe des Sonderschulsektors. Die Quote der Schüler*innen, denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf zugeschrieben wird, war in Österreich traditionell niedriger als in Deutschland oder der Schweiz. Im Jahr 1993 waren es etwas weniger als 3 %, verglichen mit etwa 5 % in Deutschland [].

2 ]. Für Österreich gab es einen entscheidenden Schritt zur Abkehr von segregierenden Strukturen durch eine Änderung des Schulorganisationsgesetzes im Jahr 1993, die ein Elternwahlrechts zwischen Sonderschule und integrativer Beschulung für den Primarstufenbereich einführte. Dem folgte eine Ausweitung dieser Regelung 1996/97 auf die Sekundarstufe I, also das 5.–8. Schulbesuchsjahr der Kinder. Bezogen auf das Pflichtschulalter im 1.–8. Schulbesuchsjahr lag die Quote der Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) in Österreich 2006 bei etwa 3,5 %. Aktuelle Zahlen geben etwa 3,8 % der Kinder im Pflichtschulalter an, wobei es bereits seit Langem Probleme bei der statistischen Erfassung und Dokumentation der Quoten gibt. Die Zahl liegt deutlich unter derjenigen der deutschen Bundesländer, wo die Quote der Kinder mit SPF nach den Zahlen der deutschen Kultusministerkonferenz (KMK) im Jahr 2014 bei 6,6 % lag und bisher auch nicht gesunken ist [].

Auf diese Unterschiede sollte hingewiesen werden, auch wenn die Schulsysteme der beiden Nachbarländer ansonsten viele Ähnlichkeiten aufweisen. Mit der Einführung des Elternwahlrechts konnten Schulen Integrationsklassen einrichten für jeweils 4–6 Schüler mit SPF in der Klasse, die während der gesamten Woche mit zwei Lehrkräften, einer Regelschul- und einer Sonderschullehrkraft, besetzt sind. Dies ist seither das gängige schulische Integrationsmodell in den Städten in Volks- und Mittelschulen. Die Zahl der Integrationsklassen in Höheren Schulen ist äußerst gering, obwohl alle Schulen die rechtlichen Möglichkeiten hätten, solche Klassen einzuführen. Integrationsklassen im Sekundarstufenbereich sind daher fast nur an den Neuen Mittelschulen angesiedelt. Der Anteil von Integrationsklassen an höheren Schulen ist hier über die Jahre gleichbleibend gering geblieben. Die Gründe liegen nicht zuletzt auch an der mangelnden Bereitschaft der Schulleitungen und Lehrkräfte, diese Klassen zu etablieren.

Stützlehrerklassen sind das Modell der Integration im ländlichen Bereich, wo es nicht möglich ist, genügend Schüler mit SPF zusammen zu bekommen, um eine Integrationsklasse zu bilden. Bei nur 1–2 Kinder steht die Sonderschullehrkraft nur zeitweise für Unterstützung und Beratung zur Verfügung.

Von der Einführung des Elternwahlrechts zwischen Integration und Sonderbeschulung in der Mitte der 1990er-Jahre bis zum Jahr 2004 gab es im Bundesdurchschnitt einen jährlichen Anstieg der Quote integrativ beschulter Kinder. Seitdem ist die Quote weitgehend unverändert und weist etwa die eine Hälfte der Kinder mit SPF als Sonderschüler*innen aus und die andere Hälfte als integrativ beschult.

Trotz einheitlicher Bundesgesetzgebung im Bildungsbereich gibt es Bundesländer, in denen der Sonderschulbesuch klar dominiert, und solche, die überwiegend integrative und inklusive Strukturen haben. So haben etwa Tirol und Niederösterreich überwiegend sonderschulische Strukturen, während in den südlichen Bundesländern, insbesondere in der Steiermark die integrativen Strukturen bereits seit vielen Jahren überwiegen. Auf den ersten Blick mag es verwunderlich erscheinen, dass bei einer einheitlichen Bundesgesetzgebung solche regionalen Ausdifferenzierungen entstehen. Über die Ursache gibt es Vermutungen, keine empirischen Belege. So wird ein Zusammenwirken von unterschiedlichen Faktoren unterstellt, die zu diesen Effekten führen: Die Priorisierungen der lokalen Schulbehörden schlagen sich in den Elternberatungen nieder, die vor der Elternentscheidung über die Schulwahl für die Kinder stehen. Die Schulbehörden der Steiermark favorisierten von Anfang an einen integrationsfreundlichen Kurs und bauten entsprechenden Beratungs- und Unterstützungsstrukturen aus, während in Niederösterreich oder Tirol nicht diese Priorisierung erkennbar war. So hat die Steiermark nur noch eine Sonderbeschulungsquote von 0,6 % im Pflichtschulalter, während der österreichische Durchschnitt bei etwa 2 % liegt.