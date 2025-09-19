Schmerzerfassung alszentraler Bestandteil des Schmerzmanagements

Schmerz ist oft komplex, unsichtbar und individuell, beeinflusst aber das Leben vieler Betroffener. Um dem entgegenzuwirken, beginnt der erste Schritt mit einer professionellen und genauen Schmerzerfassung. Dabei spielen Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen (DGKP) eine wichtige Rolle. Mit ihrem Fachwissen wird die Grundlage für ein gezieltes Schmerzmanagement gestellt. Dieser Artikel zeigt die Bedeutung der Schmerzerfassung auf und rückt die Arbeit der DGKP, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, in den Mittelpunkt.