NOVALGIN® - STARKE SCHMERZEN – STARKE WIRKUNG

Im Rahmen des 31. Kongresses der ÖSG wurde unter dem Vorsitz von Dr. Waltraud Stromer das neue Positionspapier „Analgetika unter Berücksichtigung von Organinsuffizienzen und möglicher Arzneimittelinteraktionen“ präsentiert. In der pharmakologischen Schmerztherapie steht eine breite Palette an unterschiedlichen Wirkstoffgruppen zur Verfügung, die sich auch hinsichtlich ihrer potenziellen Nebenwirkungen und Interaktionen mit anderen Medikamenten erheblich unterscheiden. Neben Stärke, Intensität und Mechanismus des Schmerzes spielen für die Therapiewahl daher vor allem individuelle Faktoren der Patient:Innen, wie etwa Organinsuffizienzen, Vorerkrankungen, Polymedikationen etc. eine wirklich wesentliche Rolle.