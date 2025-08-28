Schmerzmechanismen in der Physiotherapie
Mechanismenbasierte Therapie bei entzündlichem und nichtentzündlichem Schmerzgeschehen in der Physiotherapie
- 27.08.2025
- Junge ÖSG
Zusammenfassung
Mechanismenbasierte Physiotherapie ermöglicht eine gezielte Behandlung von nozizeptivem, neuropathischem und noziplastischem Schmerz. In komplexen Fällen gewinnen Top-down-Strategien an Bedeutung, unterstützt durch biopsychosoziale Analysen zur individuellen Therapieplanung. Evidenzbasierte Differenzierung bleibt zentral.
