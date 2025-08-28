Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Schmerz Nachrichten

Schmerzmechanismen in der Physiotherapie

Mechanismenbasierte Therapie bei entzündlichem und nichtentzündlichem Schmerzgeschehen in der Physiotherapie

  • 27.08.2025
  • Junge ÖSG
Verfasst von
Denise Weidinger, BSc, MSc
Erschienen in
Schmerz Nachrichten

Zusammenfassung

Mechanismenbasierte Physiotherapie ermöglicht eine gezielte Behandlung von nozizeptivem, neuropathischem und noziplastischem Schmerz. In komplexen Fällen gewinnen Top-down-Strategien an Bedeutung, unterstützt durch biopsychosoziale Analysen zur individuellen Therapieplanung. Evidenzbasierte Differenzierung bleibt zentral.
Literatur
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.
Metadaten
Titel
Schmerzmechanismen in der Physiotherapie
Mechanismenbasierte Therapie bei entzündlichem und nichtentzündlichem Schmerzgeschehen in der Physiotherapie
Verfasst von
Denise Weidinger, BSc, MSc
Publikationsdatum
27.08.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schmerz Nachrichten
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-025-00254-x