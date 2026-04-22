Behandlung akuter und chronischer Schmerzen in der Traumatologie und Orthopädie
Ein Positionspapier der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG)
- Open Access
- 20.04.2026
- Schmerzen
- ÖSG-Positionspapier
1 1. Einführung
Der menschliche Stütz- und Bewegungsapparat besteht aus etwa 360 Gelenken, 650 Muskeln und 200 Knochen, dazu kommt eine Unzahl an Sehnen und Bändern. Alle können für sich allein, häufig aber auch im Zusammenspiel Schmerzen unterschiedlicher Ursache hervorrufen. Das Spektrum potenzieller orthopädischer und traumatologischer Schmerzproblematiken ist entsprechend breit.
1.1 1.1 Schmerz in der Traumatologie: Schmerzursachen und Inzidenz
Österreich verzeichnet pro Jahr etwa 200.000 Sportunfälle. Typischerweise sind davon vor allem junge Menschen betroffen, Männer häufiger als Frauen – nicht, weil Männer mehr Sport machen, sondern weil Männer risikobereiter sind und eher als Frauen dazu neigen, sich zu überschätzen [1]. Die Sportarten mit den meisten Verletzungen sind Fußball, Skilauf, Mannschaftsballsport, Radfahren.
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Die am häufigsten betroffenen Körperregionen für Sportverletzungen sind Beine, gefolgt von Armen und Kopf. Der Großteil der Verletzungen verläuft banal, in Form von Zerrungen, Prellungen oder Gehirnerschütterungen. Die häufigste Sportverletzung der unteren Extremitäten ist das klassische „Überknöcheln“, die Sprunggelenksdistorsion mit 20–40 %. Knochenbrüche hingegen bewegen sich im einstelligen Prozentbereich.
Von den Patient:innen mit Sportverletzungen leiden 10–48 % unter residualen Schmerzen, selbst dann, wenn die Behandlung der Verletzung optimal verlaufen ist [2]. Grund dafür könnten eine nicht ausreichende Schmerztherapie und Betreuung in der initialen Phase sein. Zudem sollten immer mögliche Begleitverletzungen, die zu Spätfolgen führen können, abgecheckt, diagnostiziert und mitbehandelt werden.
Völlig andere Prioritäten als bei der Therapie banaler Verletzungen sind bei der Versorgung schwerverletzter Patient:innen zu setzen. Wie viele Fälle das in Österreich jährlich sind, dazu gibt es aufgrund fehlender flächendeckender Register keine verlässlichen Daten. Hochgerechnet auf Zahlen aus dem Deutschen Traumaregister (2025: 30.000 Patient:innen) [3] und unter Berücksichtigung bestimmter Spezifika kann von 2500–3000 Schwerstverletzten pro Jahr in Österreich ausgegangen werden. In Relation zu den insgesamt rund 200.000 Sportunfällen sind das 1–1,5 % aller Verletzungen – Tendenz eher zunehmend, wie aus den Schwerverletztenversorgungszentren berichtet wird.
Bei Schwerverletzen sind Kopf, Thorax und Wirbelsäule die am häufigsten betroffenen Regionen. Priorität in der Schwerverletztenversorgung haben initial immer lebensrettende Maßnahmen (Damage Control): Erst wenn die Patient:innen stabilisiert sind, erfolgt eine sequenzielle, definitive Frakturstabilisierung, in aller Regel unter dem Schirm der Anästhesie und Intensivmedizin, mit entsprechender Schmerztherapie. Auch in der Phase der Remobilisation sind eine interdisziplinäre Versorgung und enge Abstimmung mit schmerztherapeutischen Maßnahmen unumgänglich.
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Eine spezielle Gruppe in der Traumaversorgung bilden geriatrische Patient:innen, häufig mit typischen Osteoporose assoziierten Frakturen. Obwohl Osteoporose mittlerweile ein großes Thema ist und zum Teil auch adäquat therapiert wird, ist diese Patient:innengruppe nach wie vor die am stärksten wachsende: 15 % der Frauen zwischen 50 und 60 Jahren (2,4 % der Männer), 45 % der Frauen über 70 Jahre (15 % bei den Männern). 33 % der Frauen über 90 Jahre und 17 % der Männer über 90 Jahre erleiden eine hüftnahe Fraktur [4]. Darüber hinaus nehmen periimplantäre und periprothetische Frakturen exponentiell zu. Entsprechende Operationen sind inzwischen Tagesroutine in den meisten Abteilungen für Unfallchirurgie und/oder Orthopädie. Dabei steht den Behandler:innen nur ein enges Zeitfenster zur Verfügung, um immobilisationsbedingte Komplikationen möglichst zu vermeiden. Betroffene sollten innerhalb von 24 h versorgt werden. Dazu bedarf es einer sehr strukturierten, eng getakteten Organisation: Abklärung, Schmerztherapie, Vorbereitung und Durchführung der Operation. Idealerweise erfolgt dies im Rahmen eines zertifizierten Alterstraumazentrums.
Geriatrische Traumapatient:innen haben in der Regel eine signifikant erhöhte Morbidität und Mortalität. Sie werden häufig in der Erstaufnahme untertriagiert und unterdiagnostiziert, sowohl was die eigentlichen Traumadiagnosen also auch die Begleiterkrankungen betrifft – und damit auch die Schwere des Krankheitsbildes insgesamt [5‐7]. Es ist daher wichtig, geriatrische Risikopatient:innen zu identifizieren. Dazu bieten sich entsprechende Scores wie ISAR, BRIGHT, InterRai ED Screener, Clinical Frailty Score (CSF) etc. an.
Auch in der begleitenden Schmerztherapie und Remobilisation sind Spezifika geriatrischer Patient:innen zu beachten. Kammerlander et al. konnten zeigen, dass geriatrische Patient:innen die verletzte Hüftregion nach einer Operation nicht entlasten können – und daher ein ganz anderes Schmerzmuster entwickeln im Vergleich zu jüngeren Patient:innen [8].
Diese Patient:innengruppe benötigt zudem eine suffiziente Schmerztherapie bei oft eingeschränkten Organfunktionen und daraus resultierender Polymedikation, was wiederum ein Risiko für gefährliche Nebenwirkungen bzw. Interaktionen mit sich bringt. Eine bestehende Multimorbidität und ein deutlich erhöhtes Delirrisiko [9] stellen somit eine zentrale Herausforderung in der schmerzmedizinischen Betreuung dieser Patientengruppe dar.
1.2 1.2 Schmerz in der Orthopädie: Schmerzursachen und Inzidenz
Die Orthopädie befasst sich mit der Diagnose, Behandlung und Prävention angeborener oder erworbener Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Unter „erworben“ sind dabei nicht primär traumatologische Erkrankungen gemeint, sondern jene, die durch degenerative Veränderungen oder Belastungen entstehen. Demzufolge bilden geriatrischen Patient:innen mit ihren spezifischen Anforderungen an die Schmerzmedizin (siehe vorheriges Kapitel) auch in der Orthopädie ein wichtiges – quantitativ stark zunehmendes – Patient:innenkollektiv.
Die Big 5 der muskuloskelettalen Erkrankungen (in der Reihenfolge der Häufigkeit):
-
Kreuzschmerz
-
Cervikalsyndrom (CVS, Nackenschmerzen)
-
Arthrose
-
Rheumatoide Arthritis
-
Gicht
Laut einer Inzidenzstudie aus China ist die Inzidenz dieser Big 5 zwischen 1990 und 2017 weltweit um fast 60 % von 211,8 auf 334,7 Mio. gestiegen [10].
Rezente europäische Prävalenzzahlen für chronische muskuloskelettale Schmerzen weisen für Österreich bei den Über-50-Jährigen einen Wert von 32,9 % aus, was in etwa dem europäischen Schnitt (35,7 %) entspricht [11]. Weitere Detail-Prävalenzzahlen für Österreich (Gesamtbevölkerung): Kreuzschmerzen (Schmerzsyndrome u. a.: Facettensyndrom, discogenes Lumbalsyndrom, Iliosakralgelenk): 32,9 % [12], Nackenschmerzen (CVS): 30 % [13], Arthrose (Osteoarthritis): 7,7 % [14].
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Die Ätiologie der Kreuzschmerzen ist in zahlreichen Leitlinien umfangreich beschrieben. Beispielhaft sei der Nackenschmerz kurz ausgeführt. Red Flags beim Nackenschmerz sind: radikuläre Symptomatik, Parästhesien, lange Bahnen (Symptome einer Einengung des Spinalkanals in der Halswirbelsäule, die zu dem Bild einer zervikalen Myelopathie gehören: gesteigerte Reflexe, positives Babinski-Zeichen, Spastik, aber auch Ataxie und Schwäche der Muskulatur), Gangstörung, Meningismus, Cephalea und Übelkeit, Vertigo, B‑Symptomatik [15]. Bei Letzterer handelt es sich um drei Symptome, die auf eine (maligne) Tumorerkrankung hinweisen können: Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust. Bösartige Tumoren können auch von der Halswirbelsäule bzw. dem Rückenmark ausgehen.
Die Arthrose beginnt mit dem Verlust von Knorpelsubstanz. Dieser kann genetisch bedingt und belastungsabhängig im Schweregrad und Verlauf sehr unterschiedlich sein, zum Beispiel aufgrund von Fehlstellungen. Die Folge sind Schädigungen aller Gelenksstrukturen und Gelenkentzündungen, die in der Regel für den Schmerz verantwortlich sind. Primär liegt bei der Arthrose zu Beginn ein Entzündungsschmerz vor. Additiv zum Schmerz kommen in der Folge Bewegungseinschränkungen und Fehlstellungen, die wiederum Schmerzursache sein können [16].
Einige ausgeprägte Schmerzsyndrome in der Orthopädie, die massiv sind und eine großzügigen Analgetikatherapie erfordern:
-
Grundlegend können alle Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises (in erster Linie die Rheumatoide Arthritis) im „Schub“ besonders schmerzhaft sein
-
Arthrose im „aktivierten“ (= durch entzündliche Prozesse verstärkten) Gelenk
-
Akute Radikulopathie (mechanische und in weiterer Folge entzündliche Reizauslösung an einem Spinalnerv, „klassischer“ Bandscheibenvorfall, meist in der Lendenwirbelsäule, aber auch in der Halswirbelsäule)
-
(Osteoporotische) Wirbelkörperfrakturen (meist in der Brust- und Lendenwirbelsäule)
-
Tendinitis calcarea (kann vor allem im Zuge der entzündlichen „Auflösung“ eines Kalkdepots im Schultergelenk zu massiven Schmerzen führen)
-
Polymyalgia rheumatica (entzündlich-rheumatische Erkrankung, die meist im Bereich des Schultergürtels auftritt)
-
Komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS)
Die häufigsten in Österreichs Kliniken durchgeführten orthopädischen Operationen sind [17, 18]:
-
HTEP (Hüfttotalendoprothese)
-
KTEP (Knietotalendoprothese)
-
Kniearthroskopie (ASK) mit (Teil‑)Meniskektomie
-
Vordere Kreuzbandplastik
-
Schulterarthroskopie
-
Dekompression Karpalkanal
-
Spondylodese, Laminektomie, Diskektomie
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In Österreich werden HTEP und KTEP im OECD-Vergleich überdurchschnittlich oft operiert [19]: Hüften: OECD-Schnitt: 172/100.000; führend Schweiz: 323, Österreich (3. Stelle): 287; Knie: OECD-Schnitt: 119/100.000, führend Schweiz: 273, Österreich (5. Stelle): 195.
Bemerkenswert ist, dass Patient:innen nach gewissen orthopädischen Operationen (z. B. nach Knietotalendoprothese) unzufrieden sind und unter Schmerzen leiden, teilweise auch unter neuropathischen Schmerzen. Der neuropathische Schmerz ist somit in der Orthopädie nicht so selten, wie lange angenommen wurde. Außerdem können Schmerzen in der Orthopädie oft nicht auf einen rein nozizeptiven oder einen rein neuropathischen Schmerztyp reduziert werden, sondern sie liegen oft in einer Mischform (Mixed Pain) vor. Daraus ist abzuleiten, dass sich auch Orthopäd:innen verstärkt mit der korrekten schmerzmedizinischen Behandlung der unterschiedlichen Schmerzarten auseinandersetzen müssen.
2 2. Schmerzkategorien und Schmerzarten
Akute Schmerzen als Folge von Verletzungen oder Operationen sind häufig und können – abgesehen von den subjektiv empfundenen Qualen für die Patient:innen – negative Folgen auf den Heilungsprozess bzw. auf die postoperative Erholung haben. Zudem können Langzeitkomplikationen in der Rehabilitation oder Chronifizierung der Schmerzen auftreten.
2.1 2.1 Schmerzkategorien
Die International Association for the Study of Pain (IASP) hat 2017 vier mechanistische Schmerzkategorien definiert [20]:
-
Nozizeptiver Schmerz
-
Neuropathischer Schmerz
-
Noziplastischer Schmerz (früher dysfunktionaler Schmerz)
-
Mischformen: Mixed Pain
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Die einzelnen Kategorien werden in diesem Papier nur kurz zusammenfassend besprochen. Eine ausführliche Darstellung mitsamt den Auswirkungen auf das analgetische Therapieregime ist in dem 2022 publizierten ÖSG-Positionspapier Mechanismen-orientierte Schmerztherapie nachzulesen [21].
Der nozizeptive Schmerz ist auf eine tatsächliche oder drohende Schädigung nichtneuraler Gewebe zurückzuführen und kommt durch eine Aktivierung von Schmerzrezeptoren (Nozizeptoren) zustande. Die Reizung der Schmerzrezeptoren kann dabei durch direkte mechanische Einwirkung (z. B. Messerschnitt), durch chemische (z. B. Säure) oder thermische Faktoren (z. B. Hitze) sowie durch körpereigene Substanzen (z. B. Entzündungsbotenstoffe) ausgelöst werden. Der Begriff beschreibt Schmerzen, die in einem normal funktionierenden somatosensorischen Nervensystem auftreten.
Der nozizeptive Schmerz hat eine Schutzfunktion. Das ist essenziell für die Wahrnehmung und für die Minimierung des Kontaktes mit den schädigenden Stimuli. Die Schutzfunktion verursacht eine sofortige Aufmerksamkeit und Reaktion.
Der nozizeptive Schmerz wird als stechend, schneidend, ziehend, bohrend, dumpf oder drückend empfunden, kann sich krampf- und oft auch kolikartig äußern. Ausgehen kann er von Haut, Knochen, Bindegewebe, Muskeln, Gelenken („somatischer“ Schmerz) oder von den inneren Organen („viszeraler“ Schmerz).
Eine (beispielhafte) Auswahl typischer Krankheitsbilder: Arthrose, Arthritis, Schnitt- und Quetschverletzungen, Ödeme, Knochen- oder Weichteilmetastasen, ulzerierende Wunden.
Der neuropathische Schmerz entsteht durch die Schädigung oder Erkrankung des somatosensorischen Nervensystems. Er äußert sich brennend, einschießend, stechend oder kribbelnd. Der Hauptmechanismus wird in Unterkategorien unterteilt, die für die Therapiewahl eine gewichtige Rolle spielen können, zum Beispiel ob es sich eher um eine periphere oder eine zentrale Sensibilisierung handelt.
Eine beispielhafte Auswahl typischer Krankheitsbilder: Radikulopathie, Plexusausriss, Phantomschmerz (periphere Neuropathien), Rückenmarksverletzung (zentrale Neuropathie).
Der noziplastische Schmerz resultiert aus einer veränderten Nozizeption, ohne klaren Nachweis einer tatsächlichen oder drohenden Gewebeschädigung, die die Aktivierung von peripheren Nozizeptoren erklären könnte. Es liegt kein Hinweis auf eine Erkrankung oder Schädigung des somatosensorischen Nervensystems vor. Zur Entstehung noziplastischen Schmerzes trägt zunächst ein peripherer Schmerzgenerator bei, in der Folge kommt es zur peripheren Sensibilisierung von Nozizeptoren und weiter zur zentralen Sensibilisierung. Kognitive und emotionale Faktoren beeinflussen das Geschehen zusätzlich.
Viele klinisch gut charakterisierte Schmerzentitäten, die nicht in die Kategorien nozizeptiv/neuropathisch/noziplastisch passen, werden als Mixed Pain bezeichnet. Solche Beschwerden weisen gemeinsame Charakteristika auf, die sich klinisch dadurch äußern, dass sie als Überlappung der bekannten Schmerztypen imponieren. Eine spezifische Pathophysiologie wird vermutet.
Eine (beispielhafte) Auswahl typischer Krankheitsbilder: Ischialgie, Schmerzen im unteren Rücken, Nackenschmerzen, Tumorschmerzen, Arthroseschmerzen, chronisch postchirurgische Schmerzen, Erkrankungen des Bewegungsapparates.
2.2 2.2 Schmerzarten
Akute und chronische Schmerzen unterscheiden sich mechanistisch voneinander. Entsprechend des Mechanismen-orientierten Modells unterscheiden sich Therapieziele und Therapieoptionen deutlich [21].
Der akute Schmerz ist definiert als Schmerz, der maximal 12 Wochen anhält. Er hat eine Warn- und Schutzfunktion – und immer eine Ursache: eine Gewebe- bzw. Organschädigung, ausgelöst u. a. durch ein Trauma, Verletzungen oder eine Operation. Der Körper reagiert mit einer Inflammation. Akute Schmerzen haben somit immer eine vorwiegend nozizeptive, in seltenen Fällen zusätzlich eine neuropathische Komponente. In diesem Fall handelt es sich um einen Mixed Pain.
Primäre Intension in der Behandlung akuter Schmerzen ist die Beseitigung der zugrunde liegenden Schmerzursache. Parallel dazu muss sofort eine effiziente Schmerztherapie beginnen. Diese ist beim akuten Schmerz klar definiert: NRS (Numerische Rating-Skala) ≤ 3 in Ruhe bzw. NRS ≤ 5 unter Belastung.
Die Akutschmerztherapie soll über alle Sektoren hinweg einer Qualitätssicherung unterliegen
Der chronische Schmerz tritt über mehr als 12 Wochen oder rezidivierend auf, mindestens an 15 Tagen im Monat. Er ist Begleitsymptom chronischer Erkrankungen, basiert auf der Chronifizierung eines akuten Schmerzes oder entwickelt sich als eigenständige Erkrankung [22]. Er kann eine neuropathische, nozizeptive, noziplastische Komponente haben oder als Mischform auftreten (Mixed Pain) [21].
Aufgrund seiner Komplexität ist der chronische Schmerz deutlich schwieriger zu behandeln als der Akutschmerz. Auch die Therapieziele sind andere. Neben einer Schmerzreduktion um 30–50 % stehen eine Verbesserung der Funktionalität, der Schlaf- und Lebensqualität im Fokus, ebenso die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und der sozialen Aktivität.
3 3. Schmerzerfassung
Die Erhebung einer Schmerzanamnese sowie eine differenzierte Untersuchung sind die Basis eines angemessenen Schmerzmanagements. Bei zu operierenden Patient:innen (insbesondere bei kognitiv oder bewusstseinseingeschränkten Personen) sollten die somatischen und psychosozialen Faktoren erkannt und erfasst werden, die das postoperative schmerztherapeutische Vorgehen beeinflussen könnten.
Geben Patient:innen akute Schmerzen an oder liegen nonverbale Hinweise darauf vor, sollen folgende Punkte erfragt bzw. geprüft werden (modifiziert nach ANZCA 2015 [23]):
-
Schmerzintensität
-
Schmerzbeginn, -frequenz, -dauer
-
Schmerzlokalisation
-
Schmerzqualität
-
Schmerzauslösende/-verstärkende Faktoren
Um der Komplexität und Multidimensionalität des Phänomens Schmerz gerecht zu werden, muss eine fundierte Schmerzanamnese neben physischen auch mögliche psychische Auswirkungen berücksichtigen. Die Erhebung psychosozialer Faktoren (z. B. Angst, Depression, soziale Unterstützung) und der psychischen Befindlichkeit (Traurigkeit, Wut, Ärger etc.) ist essenziell.
Weitere Punkte, die in der Schmerzanamnese erhoben werden sollen:
-
Aktueller und früherer Gebrauch von Schmerzmedikamenten und deren Effektivität und Verträglichkeit (Toleranz, Missbrauch, psychische und behaviorale Abhängigkeit)
-
Aktueller und früherer Gebrauch nichtmedikamentöser Schmerzbehandlungen und deren Effektivität
-
Erwartung der Patient:innen zum Schmerzverlauf
Die Schmerzerfassung sollte im Zuge der (Schmerz‑)Behandlung regelmäßig – in individuell festzulegenden Zeitabständen – erfolgen. Die Verlaufserfassung sollte mit dem gleichen Instrument wie bei der Anamnese und unter vergleichbaren Rahmenbedingungen erfolgen.
Die Ergebnisse der Schmerzerfassung und schmerztherapeutische Interventionen sollen zeitnah dokumentiert werden.
3.1 3.1 Schmerzskalen
Die Schmerzintensität bei Erwachsenen soll mittels validierter eindimensionaler Schmerzintensitätsskalen regelmäßig erfasst werden.
Bei kognitiv oder bewusstseinseingeschränkten und/oder kommunikativ stark eingeschränkten Patient:innen soll die Schmerzeinschätzung mittels validierter Verfahren auf Basis nonverbaler Schmerzäußerungen und/oder mit Schmerz assoziierter Verhaltensweisen erfolgen.
Es sollten das individuell akzeptable Schmerzmaß, das Ausmaß schmerzassoziierter Funktionseinschränkungen bzw. die individuellen, mit Schmerz assoziierten Verhaltensweisen erfasst werden.
Die Ergebnisse der Schmerzerfassung und schmerztherapeutische Interventionen sollen zeitnah dokumentiert werden.
Um Schmerz zu erfassen und den dahinterliegenden Mechanismus bzw. Schmerztyp zu identifizieren, sind zielgruppenspezifische, möglichst validierte Instrumente und etablierte Testverfahren hilfreich, etwa der „General-Pain-Screener-Fragebogen“. Dabei gilt es, das individuell akzeptable Schmerzmaß, schmerzassoziierte Funktionseinschränkungen bzw. die individuellen, mit Schmerz assoziierten Verhaltensweisen zu erfassen.
Neuropathische Schmerzen können durch den DN4-Fragebogen (zwei Basisfragen plus körperliche Untersuchung) [24] oder den PainDETECT®-Fragebogen [25] identifiziert und evaluiert werden.
Für akute postoperative Schmerzen sind diese Instrumente zwar nicht validiert [26], dennoch können die darin abgefragten Schmerzcharakteristika Hinweise auf eine neuropathische Schmerzkomponente geben und sollten daher insbesondere bei stärkeren oder länger anhaltenden Schmerzzuständen eingesetzt werden.
Als Diagnosetools zur Bestätigung neuropathischen Schmerzen kann auch eine Messung der Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) erfolgen. Indiziert ist sie bei Verdacht auf eine allgemeine Erkrankung der peripheren Nerven (Polyneuropathie) oder bei Schädigung einzelner Nerven, z. B. durch Verletzung oder Einklemmung. Die Darstellung peripherer Nerven mittels Nervenultraschall (Neurosonografie) ist eine weitere Option.
Ein minimalinvasives Verfahren stellt die Hautstanzbiopsie dar. Dabei werden wenige Millimeter Haut immunhistochemisch auf die Anzahl der intraepidermalen, unmyelinisierten C‑Nervenfasern untersucht, zu denen die nozizeptiven Afferenzen gehören. Sie wird in erster Linie bei der Diagnostik von Small-Fiber-Neuropathien eingesetzt, zunehmend aber auch bei anderen Entitäten. Ein typischer Befund ist die Reduktion der intraepidermalen Nervenfaserdichte (IENFD) im schmerzhaften Hautareal [21].
Die quantitative sensorische Testung (QST) ist ein psychophysisches Verfahren, bei dem mittels kontrollierter somatosensorischer Testreize die Hautsensibilität und die Sensibilität der darunterliegenden Strukturen (Muskeln/Faszien) untersucht wird [21].
4 4. Risikofaktoren für postoperative Schmerzen
Starke postoperative Schmerzen verzögern die Mobilisation und den Genesungsverlauf, erhöhen das Risiko für pulmonale und kardiovaskuläre Probleme, führen zu verstärkten schmerzbedingten Beeinträchtigungen beim Durchatmen und beim Schlaf und begünstigen die Entwicklung persistierender postoperativer Schmerzen [27‐29].
Risikofaktoren für starke postoperative Schmerzen sind [28‐30]:
-
Jüngeres Alter
-
Weibliches Geschlecht
-
Rauchen
-
Depressive Symptome
-
Präoperative Angst
-
Psychische Belastung, Zustandsangst
-
Schmerzerwartung bzw. Hilflosigkeit gegenüber den Schmerzen
-
Schlafstörungen
-
Erhöhter BMI
-
Präoperative Schmerzen
-
Präoperative Opioideinnahme
Neben den individuellen Risikofaktoren der Patient:innen hat auch die Art des Eingriffes Einfluss auf die Inzidenz von chronischen postoperativen Schmerzen (Tab. 1; [31]).
Tab. 1
Inzidenzraten chronischer postoperativer bzw. starker postoperativer Schmerzen bei ausgewählten operativen Eingriffen [31]
Operativer Eingriff
Inzidenz
Chronische postoperative Schmerzen (%)
Starke postoperative Schmerzen (%)
Amputation
30–85
5–10
Thoraktomie
5–65
10
Inguinale Hernien-OP
5–63
2–4
Mastektomien
11–57
5–10
Sectio caesarea
6–55
5–10
Knieendoprothese
13–44
15
Hüftendoprothese
27
6
Patient:innen mit besonders starken akuten postoperativen Schmerzen entwickeln häufiger chronische postoperative Schmerzen [32, 33].
Ein weiteres Risiko für ausgeprägte postoperative (akute und chronische) Schmerzen ist eine vorbestehende Schmerzchronifizierung [26] Ursachen, die in dem Zusammenhang diskutiert werden, sind eine zunehmende Sensibilisierung für weitere schmerzauslösende Traumata und die präoperative Einnahme von Opioidanalgetika mit möglicher Sensibilisierung des Nervensystems für Schmerzen und gleichzeitiger Begünstigung von Opioidtoleranz.
Daher sollen, so schlägt es auch die S3-Leitlinie zur Behandlung akuter perioperativer und posttraumatischer Schmerzen vor, Patient:innen präoperativ hinsichtlich chronischer Schmerzen evaluiert werden [26]. Die Evaluation kann Hinweise auf das Risiko einer prolongierten und gegebenenfalls problematischen Akutschmerztherapie, eines erhöhten Analgetikabedarfs und einer Schmerzchronifizierung geben. Evaluiert werden sollten auch die aktuelle Schmerzbehandlung, Vorerfahrung mit Analgetika (einschließlich Einnahmeverhalten, Wirksamkeit aus Patient:innensicht und Präparatepräferenz) und anderen nichtmedikamentösen Methoden der Schmerzbeeinflussung sowie die Erwartungen der Patient:innen bezüglich der bevorstehenden Operation und deren erwarteter Einfluss auf die vorbestehenden Schmerzen.
5 5. Schmerztherapie
Grundsätze zur Schmerzdiagnostik gelten auch für die moderne Schmerztherapie orthopädisch und traumabedingter Schmerzen. Auch sie orientiert sich an Schmerzmechanismus und Schmerzart, berücksichtigt die Individualität der Betroffenen.
Für eine wirksame perioperative Schmerztherapie ist es wichtig, Patient:innen schon vor und bis zur Operation möglichst schmerzarm zu halten, weil dies das postoperative Outcome nachweislich signifikant verbessert [26].
5.1 5.1 Interdisziplinäres, multimodales Therapiemanagement
Neben einer verstärkten Ausrichtung einer adäquaten Schmerzbehandlung am Mechanismen-orientierten Modell spricht die Evidenz klar für deren Einbettung in das Gesamtkonzept einer interdisziplinären, multimodalen Schmerztherapie (IMST) [34, 35].
Eine IMST wird an jede:n Patient:in individuell angepasst, berücksichtigt neben pathophysiologischen auch psychosoziale Aspekte und integriert, zusätzlich zur medikamentösen Therapie, nichtmedikamentöse und invasive Therapieelemente in das Behandlungskonzept [21].
Besonders wichtig bei der Behandlung chronischer Schmerzen am Bewegungs- und Stützapparat sind die Edukation und eine gemeinsam mit den Patient:innen getroffene Vereinbarung über Therapieziele. Eine IMST umfasst edukative, somatische, psychotherapeutische, soziale und berufsbezogene Therapieanteile:
-
Schmerzmedizinische Behandlung
-
Information und Schulung auf Basis eines biopsychosozialen Krankheitsmodells
-
Körperliche Aktivierung nach individueller Anleitung
-
Körperwahrnehmungstraining zur differenzierten Symptomwahrnehmung bzw. Erfassung von Leistungsgrenzen
-
Stärkung von eigenen Ressourcen im Umgang mit Schmerz und Beeinträchtigung sowie Verbesserung akkommodativer Bewältigungsstrategien
-
Erlernen von Entspannungs- und Stressbewältigungstechniken, aber auch psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen
Verantwortlich für das Therapieprogramm und -management ist ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Ärzt:innen, Psychotherapeut:innen, Physio- und Ergotherapeut:innen, Pflegekräften und wahlweise andere erforderliche Berufsgruppen. Der Therapieerfolg ist mittels Evaluierung und regelmäßiger Reevaluation des Therapiefortschrittes sowie einer Abklärung, ob die:der Patient:in als Responder auf die gewählte Medikation/Therapieform anspricht, regelmäßig zu überprüfen. Bei schmerzbedingten Beeinträchtigungen, die die tolerierbare Schwelle der:des Patient:in übersteigt oder notwendige Maßnahmen, wie z. B. Physiotherapie oder Mobilisierung, beeinträchtigt, soll unter Beachtung möglicher Nebenwirkungen unverzüglich eine Anpassung der Schmerztherapie erfolgen.
Zusammenfassend besteht Handlungsbedarf, wenn …
-
Patient:innen eine Verbesserung der Schmerztherapie wünschen und/oder
-
relevante postoperative Funktionen schmerzbedingt beeinträchtigt sind.
Ein Akutschmerzdienst (oder eine entsprechende organisatorische Einheit) soll in jeder Klinik mit operativer Einheit zur Verbesserung der Akutschmerztherapie und Reduktion von Komplikationen vorgehalten werden.
5.2 5.2 Medikamentöse Therapieansätze
Akute Schmerzen sprechen in der Regel sehr gut auf Analgetika an. Sie sind die Domäne der Nichtopioidanalgetika (NOPA), in erster Linie der Cyclooxygenasehemmer (COX-Hemmer). Leider liegen nicht selten Begleiterkrankungen der Patient:innen vor, die den Einsatz von COX-Hemmern aufgrund ihres hohen Nebenwirkungspotenzials nicht erlauben.
Neben den NOPA werden auch Muskelrelaxantien (Antispasmodika und Antispastika), Antikonvulsiva und Antidepressiva, topische Analgetika und Opioide zur medikamentösen Schmerztherapie eingesetzt.
In der Praxis werden Analgetika häufig falsch verordnet. Die Medikamente bleiben in diesen Fällen weitgehend wirkungslos, Patient:innen leiden dennoch an den damit assoziierten Nebenwirkungen. Ein nach wie vor weitverbreitetes Beispiel dafür ist der unkritische Einsatz von NSAR gegen neuropathische Schmerzen.
Manchmal ist auch die Kombination mehrerer Substanzen mit unterschiedlichen analgetischen Wirkungen sinnvoll. So gibt es aktuell kein zugelassenes Analgetikum, das nozizeptive und neuropathische Schmerzkomponenten gleichermaßen behandeln kann. Bei neuropathischen Schmerzen etwa können bestimmte Antidepressiva, Antikonvulsiva, Opioide, aber auch lokale Therapieformen gemeinsam zur Anwendung kommen.
In jedem Fall ist eine individuelle Auswahl der Medikation unter Berücksichtigung der Begleiterkrankungen, Begleitmedikation, Unverträglichkeiten bzw. Vorerfahrungen der Patient:innen zu treffen und das Auftreten von Nebenwirkungen und des klinischen Effekts in regelmäßigen Intervallen zu überprüfen [36].
Bei chronischen Schmerzen werden ebenfalls NOPA (vorwiegend bei Vorliegen einer nozizeptiven Komponente) sowie Co-Analgetika (bei Vorliegen einer neuropathischen Komponente), Opioide, Muskelrelaxantien und Kortikosteroide eingesetzt. Wenn diese Substanzen nicht wirken, können „Reservemedikamente“ versucht werden: Cannabinoide, Esketamin oder Lokalanästhetika. Je nach Erkrankung und Schmerzmechanismus können zusätzlich spezifische Substanzen verabreicht werden, unter anderem Capsaicin, Ambroxol, Botulinum Toxin A, Bisphosphonate etc. Auch bei chronischen Schmerzen können Analgetikakombinationen sinnvoll sein, etwa wenn ein einziges Schmerzmittel nicht ausreicht, um chronische Schmerzen wirksam zu lindern und hohe Einzeldosen oft schlecht vertragen werden.
5.2.1 5.2.1 Nichtopioid-Analgetika (NOPA)
Nichtopioid-Analgetika sollen zur Analgesie im Rahmen eines balancierten Analgesieregimes verabreicht werden. Die Empfehlung basiert auf einer Vielzahl von Cochrane-Analysen, die sich mit dem Effekt einzelner NOPA beschäftigt haben, und einer Cochrane-Metaanalyse [36‐39]. Diese untersuchte die Effektivität oraler NOPA bei akuten postoperativen Schmerzen und umfasst 39 Cochrane Reviews mit 41 Analysen und 50.000 eingeschlossenen Patient:innen. Insgesamt zeigt sich eine Wirksamkeit von NOPA gegenüber Placebo mit zum Teil sehr guter, zum Teil moderater Effektivität. In vielen Fällen kann mit einem NOPA-Einsatz auch die Dosis von Opioiden, wenn diese zusätzlich notwendig sind, reduziert werden.
5.2.1.1 COX-Hemmer.
First-Line-Medikamente innerhalb der Gruppe der NOPA zur Therapie akuter Schmerzen sind die COX-Hemmer. Dazu zählen die nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR, oft auch als NSAID für Non Steroidal Antiinflammatory Drugs bezeichnet) sowie die spezifischen COX-2-Hemmer (Coxibe). Einen Überblick über die einzelnen Substanzen liefert Tab. 2.
Tab. 2
NSAR und Coxibe
Salicylate
Acetylsalicylsäure, Diflunisal
Arylessigsäuren
Diclofenac, Ketorolac, Indomethacin
Arylpropionsäuren
Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen
Oxicame
Piroxicam, Meloxicam
Anthralinsäuren
Mefenaminsäure
Cox-2-selektive NSAR
Celecoxib, Parecoxib, Valdecoxib, Etoricoxib
Der analgetische, antipyretische und antiphlogistische Effekt der COX-Hemmer beruht auf der Beeinflussung der Prostaglandin- und Leukotriensynthese im peripheren Gewebe wie auch im ZNS durch Hemmung der Cyclooxygenase [40, 41]. Unterschieden wird zwischen zwei Isoformen: COX‑1 und COX‑2 [42‐45].
COX‑1 schützt die Magenschleimhaut, reguliert die Nierendurchblutung und induziert eine Plättchenaggregation über Produktion von Thromboxan in Thrombozyten.
COX‑2 wird im Rahmen einer Verletzung oder Entzündung durch einige Zytokine, Mitogene und Endotoxin induziert. COX-2-Inhibition bedeutet somit entzündungshemmende und analgetische Wirkung. Coxibe weisen ein geringeres gastrointestinales Risiko auf. COX‑2 kann die Freisetzung von Renin und die Bildung von Angiotensin II steigern, was den Blutdruck erhöht und auch zu einer Nierenschädigung führen kann. Durch die Hemmung der COX‑2 wird die PGI2-Produktion (Prostacyclin) reduziert, die sonst für eine Vasodilatation sorgt. Daher kommt es zur Vasokonstriktion. Durch die weniger ausgeprägte Unterdrückung der Thromboxan(TXA-2)-Synthese (COX-1-abhängig) kommt es zur vermehrten Thrombozytenaggregation. Zusammen mit der Vasokonstriktion führt das zum Überwiegen der prothrombotischen Faktoren und dadurch zu einer höheren Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse. Andere Faktoren, die zur kardiovaskulären Toxizität der COX-2-Hemmer beitragen, sind die Beschleunigung der Atherogenese, eine Erhöhung oder Destabilisierung des Blutdrucks sowie das Risiko des Herzversagens.
Die einzelnen Substanzen weisen eine unterschiedlich stark ausgeprägte COX-1- und COX-2-Hemmung auf, wodurch sich ihre Nebenwirkungsprofile zum Teil deutlich unterscheiden (Tab. 3; [46]).
Tab. 3
COX-Selektivität der NSAR
COX-1-präferentiell (10×)
Indomethacin, Ibuprofen, Naproxen, Piroxicam, Lornoxicam, Acetylsalicylsäure (ASS)
COX-2-präferentiell (2–10×)
Meloxicam, Diclofenac, Parkemed, Celecoxib
COX-2-selektiv (80–100×)
Parecoxib, Etoricoxib
Diclofenac hat eine vergleichsweise starke COX-2-Hemmung und dadurch auch eine stärkere Hemmung des antiaggregatorisch und somit vasoprotektiv wirkenden Prostazyklin, was zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko führen kann. Bei Naproxen hingegen ist die COX-1-Hemmung stärker und somit auch das Risiko für gastrointestinale Ereignisse. Dafür ist das Sicherheitsprofil hinsichtlich des kardiovaskulären Risikos gegenüber anderen NSAR-Substanzen vorteilhaft [47, 48].
Hauptindikation für NSAR bzw. Coxibe sind Schmerzen im Bewegungsapparat, posttraumatische und postoperative Schmerzen, entzündliche Erkrankungen.
Kontraindikationen für NSAR bzw. Coxibe sind Allergien, anamnestisch bekannte asthmatische Anfälle sowie das letzte Trimenon der Schwangerschaft. Weitere Kontraindikationen und Warnhinweise sind in Tab. 4 aufgelistet.
Tab. 4
Kontraindikationen und Warnhinweise für den Einsatz von NSAR bzw. Coxiben bezüglich Organinsuffizienzen
NSAR
Coxibe
Gastrointestinales System
Aktive peptische Ulzera und Blutungen
STOPP!
STOPP!
NSAR-bedingte GI-Blutungen oder Perforation in der Anamnese
STOPP!
Vorsicht!
Rezidivierende peptische Ulzera und Blutungen in der Anamnese
STOPP!
Vorsicht!
Entzündliche Darmerkrankungen
STOPP!
Vorsicht!
Kardiovaskuläres System
Herzinsuffizienz NYHA III-IV
STOPP!
STOPP!
Herzinsuffizienz NYHA II
Vorsicht!
STOPP!
KHK, pAVK und/oder zerebrovaskuläre Erkrankung
Vorsicht!
STOPP!
Hypertonie* und/oder Herzinsuffizienz in der Anamnese
Vorsicht!
Vorsicht!
Niere
Glomeruläre Filtrationsrate unter 30 ml/min
STOPP!
STOPP!
Vorbestehende Nierenbelastung
Diuretika, ACE- und AT1-Blocker
STOPP!
Vorsicht!
Hypertonie* und Diabetes
Vorsicht!
Vorsicht!
Nebenwirkungen: Abhängig von der Substanz variiert das Ausmaß der NSAR-bedingten Nebenwirkungen im GI-Trakt. Das Nebenwirkungsrisiko sinkt mit der Plasmahalbwertszeit.
Für bestimmte Patient:innengruppen wird aufgrund der erhöhten gastrointestinalen Nebenwirkungen unter NSAR-Therapie eine Protonenpumpenhemmer(PPI)-Prophylaxe empfohlen:
-
Therapeutisch notwendige hohe NSAR-Dosierung
-
Lange Behandlungsdauer
-
Alter ≥ 65 Jahre
-
Gleichzeitige Gabe von Antikoagulanzien, Thrombozytenaggregationshemmern, niedrig dosiertem ASS, Kortikosteroiden, SSRI
-
Helicobacter-pylori-Infektion in der Anamnese
-
Ulcus mit oder ohne Komplikation in der Anamnese
Protonenpumpenhemmer schützen jedoch nur die Mukosa im gastroduodenalen Bereich, nicht jene im Dünn- oder Dickdarm, wo NSAR ebenfalls eine endotheliale Schädigung verursachen können [46].
Nichtsteroidale Antirheumatika bzw. Coxibe können zu einer Erhöhung der Leberwerte und bei Vorerkrankungen auch zu einer Leberschädigung führen. Bei schweren Funktionsstörungen der Leber sollten Dosierung und Behandlungsdauer angepasst oder die Behandlung eingestellt werden, da es durch den mangelnden Abbau zur Überdosierung kommen kann.
Nichtsteroidale Antirheumatika und Coxibe dürfen aufgrund des bekannten renalen, kardiovaskulären und gastrointestinalen Nebenwirkungsprofils nur in der geringsten effektiven Dosis für die kürzestmögliche Zeit verordnet werden. Eine Überwachung des Blutdrucks wird unter der Einnahme empfohlen. Ein Aspekt, der bei der Therapie mit NSAR oder Coxiben ebenfalls beachtet werden muss, sind – vor allem bei Multimorbidität bzw. Polymedikation – Interaktionspotenziale mit anderen Medikamenten, zusammengefasst in Tab. 5.
Tab. 5
Potenzielle Arzneimittelinteraktionen von NSAR/Coxiben
NSAR +
SSRI, orale Antikoagulantien, ASS, Glukokortikoide
Erhöhtes GI-Blutungsrisiko
ACE-Hemmer
Gefahr des akuten Nierenversagens
ACE-Hemmer/Sartane, Diuretika
Absolutes Risiko für das Auftreten eines akuten Nierenversagens um etwa ein Drittel erhöht („Tripple Whammy“)
ACE-Hemmer, Betablocker, Diuretika, Sartane
Verminderte blutdrucksenkende Wirkung
ACE-Hemmer, Sartane, Aliskrein, Betablocker, Spironolacton …
Hyperkalämie
Antidepressiva, Diuretika, Antikonvulsiva, …
Verstärkte Hyponatriämie über SIADH
Chinolone + Anticholinergika
Erhöhte Neurotoxizität
Diuretika
Ödembildung durch Wirkverlust
5.2.1.2 Paracetamol.
Der vorwiegend zentrale Wirkungsmechanismus erklärt die geringe entzündungshemmende Wirkung von Paracetamol. Wegen der peripheren selektiven COX‑2 Hemmung erhöht eine prolongierte Paracetamoleinnahme das kardiovaskuläre Risiko [51‐53]. Eine hohe Dosierung bei längerer Einnahme führt zudem zu einem gesteigerten Risiko von Magen‑, Darm- und Nierenerkrankungen [54]. Vorteilhaft ist die fehlende Hemmung der Thrombozytenaggregation.
Hauptindikationen von Paracetamol sind Schmerzen im Bewegungsapparat, posttraumatische und postoperative Schmerzen, Kopfschmerzen.
Kontraindikationen von Paracetamol sind neben Allergien eine schwere Leberinsuffizienz [46].
Bei versehentlicher Paracetamolüberdosierung oder regelmäßiger Einnahme in hoher Dosis (> 4 g/Tag) muss mit hepatotoxischen Nebenwirkungen gerechnet werden, die potenziell letal sein können [54]. In den niederländischen Empfehlungen wird Paracetamol als sicheres Arzneimittel bei Leberzirrhose eingestuft, das bei Child-Pugh A, B und C ohne Dosisreduktion verabreicht werden kann. Nur bei Patient:innen mit Zirrhose und Risikofaktoren für Hepatotoxizität (z. B. Unterernährung oder Alkoholkonsum) wird eine reduzierte Dosis von max. 2 g/Tag empfohlen. Demgegenüber sollte aus Sicht der an diesem Positionspapier beteiligten Expert:innen bei allen Patient:innen mit Leberzirrhose im Stadium Child-Pugh C eine max. Tagesdosis von 2 g Paracetamol nicht überschritten werden!
Paracetamol ist bei Niereninsuffizienz bedenkenlos anwendbar (keine Nephrotoxizität, keine renale Elimination). Eine geringfügige Entfernung durch Hämodialyse ist mit einhergehender leichter Wirkungsabnahme möglich. Eine Steigerung des Dosierungsintervalls auf 8 bis 12 h ist empfohlen.
Es wird von Fällen berichtet, wo Patient:innen mit schweren Erkrankungen, wie schwerer Nierenfunktionsstörung und Sepsis, oder Patient:innen mit Mangelernährung oder anderen Ursachen für Glutathionmangel (z. B. chronischer Alkoholismus), die mit einer therapeutischen Dosis von Paracetamol über einen längeren Zeitraum oder mit einer Kombination von Paracetamol und Flucloxacillin behandelt wurden, aufgrund einer Pyroglutaminsäureazidose HAGMA entwickelten [55]. Die Tageshöchstdosis von 4 g (Geriatrie 2 g) darf nicht überschritten werden. Auch das Mortalitätsrisiko ist bei langfristiger Einnahme hoher Dosierungen erhöht.
Zu häufigen Arzneimittelinteraktionen siehe Tab. 6.
Tab. 6
Potenzielle Arzneimittelinteraktionen von Paracetamol
Substanz
Wechselwirkung mit
Effekt
Empfehlung
Paracetamol
Carbamazepin, Phenytoin, Rifampicin, Isoniazid (INH), Zidovudin (CYP2E1/CYP3A4 Induktoren)
Erhöhung der Lebertoxizität; erhöhtes Risiko für Leberzellnekrosen
–
Alkohol
NSAR, Cumarin
Erhöhte Blutungsneigung
–
Antiemetika, 5‑HT3-Antagonisten (Granisetron, Ondansetron, Tropisetron)
Ev. Hemmung der analgetischen Wirkung
–
Vitamin K-Antagonisten
Verstärkung der antikoagulatorischen Wirkung
Überwachung des INR, ggf. Dosisanpassung
Probenecid
Reduzierung der Paracetamol-Clearance
Verringerung der Paracetamoldosis
Zidovudin
Verstärkte Neigung zur Ausbildung einer Neutropenie
–
Flucloxacillin
Erhöhtes Risiko einer metabolischen Azidose
–
–
Checkpoint-Inhibitoren
Abschwächung der Wirkung von Immuntherapeutika
Paracetamol vermeiden
Eine Metaanalyse zu intravenös verabreichtem Paracetamol zeigt eine perioperative analgetische Wirksamkeit der Substanz [38]. Von allen behandelten Patient:innen berichteten 36 % über eine Schmerzlinderung von mindestens 50 % über vier Stunden im Vergleich zu 16 % der Patient:innen, die Placebo erhielten (NNTB = 5, 95 %-Konfidenzintervall (CI) 3,7 bis 5,6, hohe Evidenz). Dieser Anteil war noch geringer, wenn im Zeitintervall bis 6 h nach Paracetamolgabe die Effektivität ermittelt wurde, was sich in einer noch höheren NNTB von 6 widerspiegelt (4,6 bis 7,1, Evidenz von moderater Qualität). Damit erfahren 2 von 10 behandelten Patient:innen eine gute perioperative Schmerzlinderung. Darüber hinaus (sekundärer Endpunkt) benötigten Teilnehmer:innen, die intravenös Paracetamol erhielten, 26 % weniger Opioid über vier Stunden und 16 % weniger Opioid über vier bis sechs Stunden (Evidenz von mittlerer Qualität) als diejenigen, die Placebo erhielten. Dies führte jedoch nicht zu einer klinisch bedeutsamen Reduktion von opioidinduzierten Nebenwirkungen. Insgesamt fassen die Autor:innen ihre Ergebnisse so zusammen, dass intravenös verabreichtes Paracetamol eine überlegene Analgesie gegenüber Placebo zeigen, jedoch gegenüber anderen Analgetika wie NSAR nicht überlegen waren. Bei alleiniger Anwendung ist es unwahrscheinlich, dass diese Substanz eine ausreichende Analgesie nach Operationen bietet, die mäßige bis starke Schmerzen verursachen. Sie reduziert zwar den Opioidkonsum, aber diese Reduzierung scheint nicht ausreichend zu sein, um opioidinduzierte unerwünschte Wirkungen zu vermindern. Intravenös verabreichtes Paracetamol bietet einen Vorteil gegenüber oralem Paracetamol aufgrund des schnelleren Wirkungseintritts und deshalb, weil viele Patient:innen orale Medikamente postoperativ nicht vertragen, allerdings ist die Dauer der Wirkung beschränkt.
5.2.1.3 Kombinationspräparate.
Die Kombination von Diclofenac und Orphenadrin intravenös hat unter Berücksichtigung von Nebenwirkungen und Anwendungsbeschränkungen aufgrund ihrer krampflösenden, schmerzstillenden und entzündungshemmenden Wirkung sowie einer darüber hinaus bestehenden synergistischen Wirksamkeit einen Stellenwert in der Behandlung von akuten muskuloskelettalen Schmerzen.
Gleiches gilt für die intravenöse Gabe der Kombination von Paracetamol und Ibuprofen sowie die orale Verabreichung der Kombination von Paracetamol und Orphenadrin.
5.2.1.4 Metamizol.
Eine Metaanalyse zu Metamizol von Hearn et al. zeigte für Metamizol (500 mg, orale Applikation) eine NNTB von 2,4 für 50 % Schmerzreduktion [39]. Von fünf behandelten Personen erfahren somit mindestens zwei (exakt 2,4) eine Schmerzlinderung von 50 %. Das RR betrug für die Notwendigkeit einer Rescuemedikation innerhalb von vier bis sechs Stunden 0,21 (95 %-CI 0,11 bis 0,40), die NNTB 3,6 (2,7 bis 5,4). Die Autor:innen folgern daraus, dass Metamizol bei etwa 7 von 10 Personen perioperativ zu einer guten Schmerzlinderung führt.
Als einziges NOPA wirkt Metamizol spasmolytisch, vermutlich durch Agonismus an Cannabinoidrezeptoren (z. B. am CB1-Rezeptor) und reduzierte intrazelluläre Kalziumfreisetzung durch Hemmung der Phospholipase C in glatten Muskelzellen. Metamizol hat eine relativ hohe analgetische Potenz im Vergleich zu Paracetamol, wirkt antipyretisch und kann speziell bei viszeralen Schmerzen und Koliken eingesetzt werden. Unerwünschte Ereignisse sind unter einer Metamizolgabe wesentlich seltener als unter Opioidtherapie, das Nebenwirkungsprofil ist besser als das der NSAR [56].
Indikationen für Metamizol sind akute starke Schmerzen nach Verletzungen oder Operationen, Koliken, Tumorschmerzen, sonstige akute oder chronische Schmerzen, soweit andere Maßnahmen nicht indiziert sind, und hohes Fieber, das auf andere Maßnahmen nicht anspricht.
Insbesondere in Kombination mit Opioiden hat Metamizol eine hohe Erfolgsrate bei der Behandlung akuter Schmerzen. Häufig kann in dieser Kombination die Opioiddosis deutlich reduziert werden [57, 58].
Zugelassen ist Metamizol auch bei Kindern ab dem vierten Lebensmonat und Jugendlichen [59].
Zu den Kontraindikationen für Metamizol siehe Tab. 7. Nach aktueller Studienlage ist das Nebenwirkungspotenzial von Metamizol gering. Zu den häufigsten leichten Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel, Schmerzen an der Applikationsstelle oder leichte allergische Reaktionen.
Tab. 7
Kontraindikationen für Metamizol
Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
Analgetika-Asthma-Syndrom oder Analgetika-Intoleranz vom Urtikaria-Angioödemtyp
Störungen der Knochenmarksfunktion oder Erkrankungen des hämatopoetischen Systems
Genetisch bedingter Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel
Akute intermittierende hepatische Porphyrie
Im ersten und letzten Trimenon der Schwangerschaft
Während und mindestens 48 h nach der letzten Anwendung von Metamizol darf nicht gestillt werden!
Metamizol wird als sicherer im Vergleich zu Paracetamol, Ibuprofen und Acetylsalicylsäure bewertet. Demnach hatten 7,7 % jener Patient:innen, die Metamizol einnahmen, leichte Nebenwirkungen, verglichen mit 14,5 % bei Acetylsalicylsäure, 12,6 % bei Paracetamol und 12,7 % bei Ibuprofen. Metamizol zeigt somit statistisch gesehen eine 38,8 % geringere Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen im Vergleich zu Paracetamol und eine 46,8 % geringere Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu Acetylsalicylsäure. Keine der Studien berichtet über schwerwiegende Nebenwirkungen [60].
Das Sicherheitsprofil von Metamizol macht die Substanz auch für den Einsatz bei älteren und hochbetagten Schmerzpatient:innen zu einer interessanten analgetischen Option. Es ist kardiovaskulär, gastrointestinal und renal gut verträglich.
Eine seltene (geschätzt 0,96 pro 1 Mio. Anwender:innen bzw. 1/2 Mio. Anwendungstagen), aber mögliche schwerwiegende und potenziell tödliche Nebenwirkung von Metamizol ist Agranulozytose. Sie tritt gehäuft in den ersten sieben Tagen nach erster Gabe auf. Bei Symptomen einer Agranulozytose (Verschlechterung des Allgemeinbefindens, Fieber, Schüttelfrost, Angina, Schleimhautläsionen im Mund, in der Nase und im Rachen sowie im Genital- oder Analbereich) oder beginnender Leukopenie sollte Metamizol daher sofort abgesetzt werden. Bei Patient:innen unter antibiotischer Therapie können diese Zeichen fehlen.
Bei einer Gabe von Metamizol müssen Patient:innen sowie Nachbehandler:innen über das seltene Risiko einer Agranulozytose und ihre typischen Symptome (Fieber, Halsschmerzen, Schleimhautläsionen) aufgeklärt werden.
Mögliche Arzneimittelinteraktionen von Metamizol sind in Tab. 8 zusammengefasst. Klinisch relevant ist die Beeinflussung der antiaggregatorischen Wirkung von ASS durch Metamizol. Eine zeitversetzte Einnahme der beiden Substanzen ist daher notwendig, wobei ASS immer mindestens 30 min vor Metamizol eingenommen werden sollte [61]. Besondere Vorsicht ist bei einer Komedikation mit Wirkstoffen zu beachten, die ein Risiko für Agranulozytose bergen, ebenso bei Vorerkrankungen, bei welchen eine Blutdrucksenkung strikt zu vermeiden ist, etwa bei koronaren Herzerkrankungen, Stenosen der hirnversorgenden Gefäße oder Aortenklappenstenosen.
Tab. 8
Potenzielle Arzneimittelinteraktionen von Metamizol
Substanz
Wechselwirkung mit
Effekt
Empfehlung
Metamizol
ASS
Abschwächung der thrombozytenaggreationshemmenden Wirkung von ASS
Metamizolapplikation min. 30 min, ideal 2 h nach ASS
CYP2B6- und CYP3A4-Substrate, z. B. Bupropion, Efavirenz, Methadon, Valproat, Ciclosporin, Tacrolimus oder Sertralin
Senkung der Konzentration dieser Pharmaka durch verstärkte Metabolisierung (Metamizol ist ein Induktor von CYP2B6 und CYP3A4)
Überwachung des klinischen Ansprechens oder der Wirkstoffspiegel
Chlorpromazin
Schwere Hypothermie
–
Methotrexat
Verstärkung der Hämatotoxizität
–
Zusammengefasst bestätigt die aktuell vorliegende Evidenz, dass NOPA effektive Analgetika in der perioperativen Phase sind und sich prinzipiell als Basisanalgetika postoperativ eignen.
5.2.2 5.2.2 Muskelrelaxantien
In dieser Wirkstoffgruppe wird zwischen Antispasmodika und Antispastika unterschieden.
Antispasmodika sind zentral wirkende Skelettmuskelrelaxantien, die hauptsächlich durch Sedierung oder durch die Verhinderung von Schmerzsignalen von den Nerven zum Gehirn wirken. Sie werden zur kurzfristigen Behandlung von akuten Muskelkrämpfen und Schmerzen, wie z. B. Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen, verwendet. Vertreter dieser Substanzgruppe sind Cyclobenzaprin, Methocarbamol, Carisoprodol, Metaxalon, Chlorzoxazon und Orphenadrin.
Antispastika wirken auf das Rückenmark oder die Muskelzellen, hemmen die Übertragung von Reflexen und reduzieren die Muskelspannung. Im Unterschied zu Antispasmodika eignen sich Antispastika für die langfristige Behandlung von chronischen spastischen Zuständen, die durch neurologische Erkrankungen wie multiple Sklerose, Rückenmarksverletzungen, Schlaganfälle, traumatische Hirnverletzungen oder Zerebralparese verursacht werden. Zu den Antispastika, die hier zum Einsatz kommen können, zählen Baclofen, Dantrolen und Tizanidin, wobei die Letztgenannten sowohl antispastische als auch antispasmodische Eigenschaften aufweisen. Treten aufgrund von akuten muskulären Schmerzen Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen auf, kann Tizanidin verabreicht werden. Die Anwendung sollte allerdings nur kurzfristig (ca. 14 Tage) erfolgen.
Kontraindikationen für Muskelrelaxantien sind:
-
Allergie, Unverträglichkeit
-
Methocarbamol und Orphenadrin dürfen nicht bei Myasthenia gravis eingesetzt werden. Orphenadrin ist bei Kindern unter 16 Jahre kontraindiziert.
-
Methocarbamol und Baclofen dürfen nicht bei Epilepsie gegeben werden. Zudem ist Baclofen bei terminaler Niereninsuffizienz und Spastizität bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises kontraindiziert.
-
Tizanidin ist kontraindiziert bei eingeschränkter Leberfunktion sowie gleichzeitiger Gabe von starken CYP1A2-Hemmern, wie z. B. Fluvoxamin oder Ciprofloxacin.
Nebenwirkungen: Insbesondere bei älteren Patient:innen können Antispasmodika und Antispastika sedierend oder schwächend wirken und das Risiko von Stürzen und Frakturen erhöhen [62].
Tizanidin ist laut Studienlage eine geeignete Option auch für ältere Patient:innen. Vorsicht ist jedoch bei eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion geboten, da es die Clearance verringern und reversible Erhöhungen der Leberenzyme verursachen kann.
Baclofen wird hauptsächlich über die Niere ausgeschieden, bei Niereninsuffizienz ist eine Dosisanpassung erforderlich. Auch bei Leberinsuffizienz ist Vorsicht geboten, weil es zu einer erhöhten Wirkstoffkonzentration und einem damit einhergehenden erhöhten Risiko von Nebenwirkungen führen kann.
Neben der skelettmuskelrelaxierenden Wirkung besitzt Orphenadrin geringe antihistaminische und lokalanästhetische sowie parasympathikolytische (anticholinerge) Eigenschaften, weshalb diese Substanz bei älteren Patient:innen zu schwerwiegenden anticholinergen Nebenwirkungen führen kann.
5.2.3 5.2.3 Antikonvulsiva
In Österreich sind die Antikonvulsiva Gabapentin, Pregabalin und Carbamazepin in der Schmerztherapie zugelassen. In der Behandlung neuropathischer Schmerzen, der diabetischen Polyneuropathie und postherpetischen Neuralgie sind Gabapentin und Pregabalin Medikamente der ersten Wahl.
Gabapentin wirkt der Hochregulierung der α2δ-Untereinheit des K‑Kanals im Hinterhorn entgegen, hat dadurch membranstabilisierende Wirkung. Durch die präsynaptische Ca-Kanalumverteilung des N‑P-Q-Typs folgt eine reduzierte Freisetzung von Neurotransmittern.
Pregabalin ist ein Isobutylderivat des Neurotransmitters GABA und liegt als S‑Enantiomer vor, bindet bei höherer Affinität an den α2δ-Untereinheiten der Ca-Kanäle zentraler und peripherer nozizeptiver Neurone. Daraus resultiert eine verminderte Freisetzung von Glutamat und Substanz P (bessere Bioverfügbarkeit). Die Wirksamkeit von Pregabalin wird zusätzlich auch für zentrale Schmerzsyndrome sowie in der Behandlung von Schmerzen nach Rückenmarksverletzung bestätigt.
Die Medikamente dieser Substanzgruppe stammen ursprünglich aus der Behandlung epileptischer Anfälle und haben daher ein ähnliches Nebenwirkungsspektrum: Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Sehstörungen, Mundtrockenheit und Verstopfung sowie Veränderungen der Laborwerte (Leberwerte, Blutbild). Die Behandlung sollte wegen der oft nicht unerheblichen Nebenwirkungen einschleichend begonnen werden. Schmerzstillende Effekte der Antikonvulsiva treten oft erst nach Tagen bis Wochen ein.
5.2.4 5.2.4 Antidepressiva
Die Substanzgruppe besitzt eine eigenständige schmerzlindernde Wirksamkeit bei deutlich niedrigerer Dosierung als es zur Behandlung einer Depression notwendig ist. Vor allem die Gruppe der trizyklischen Antidepressiva (TZA > Amitiptylin) sowie Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI > Duloxetin, Venlafaxin) haben einen hohen Stellenwert in der medikamentösen Schmerztherapie, vor allem bei neuropathischen Schmerzen.
Die häufigste Nebenwirkung dieser Medikamente ist neben einer Mundtrockenheit die Müdigkeit. Diese kann bei auftretenden Schlafstörungen auch therapeutisch genutzt werden. Außerdem führen sie zu einer Appetitzunahme. Eine der häufigsten Nebenwirkungen von TZA ist die Miktionsstörung.
5.2.5 5.2.5 Lokale topische Therapeutika
Aufgrund der zahlreichen beschriebenen Nebenwirkungen vieler oral verabreichten Analgetika kann die topische Schmerztherapie bei manchen Indikationen eine sinnvolle Alternative darstellen. Die Kategorie umfasst Wirkstoffe aus unterschiedlichen Substanzgruppen, u. a. wurden NSAR, Lidocain oder Capsaicin für die topische Anwendung zugelassen. Produkte dieser Kategorie sind in Form von Pflastern, Salben oder Gels, aber auch als Sprays oder Cremes erhältlich.
Topische Analgetika werden sowohl bei akuten als auch bei chronischen Schmerzzuständen angewendet. Muskuloskelettale Schmerzen, neuropathische Schmerzen wie zum Beispiel diabetische periphere Polyneuropathien, Postzoster-Neuralgien oder das komplexe regionale Schmerzsyndrom (CRPS) sind mögliche Anwendungsbeispiele.
Zur topischen Behandlung von peripheren neuropathischen Schmerzen sind kutane Pflaster mit dem Wirkstoff Lidocain 700 mg (5 %) für postherpetische Neuralgie und Capsaicin 179 mg (8 %) für alle peripheren neuropathischen Schmerzen zugelassen.
Indikationen für eine topische Schmerztherapie bei neuropathischen Schmerzzuständen sind vor allem positive sensorische Symptome wie die Allodynie und Hyperalgesie. Bekannte Angriffspunkte sind hier die Transduktion, Propagation und Transmission von Nozizeptoren in der Peripherie durch verschiedenste inflammatorische Mediatoren und Zytokine sowie die Interaktion mit TRPV-Rezeptoren und Calcium- und Natriumkanälen.
5.2.6 5.2.6 Opioid-Analgetika
Opioide haben bei akuten wie auch postoperativen Schmerzen eine gute analgetische Wirkung. Eine Monotherapie mit Opioid-Analgetika ist weder bei akuten noch bei chronischen Schmerzen indiziert. Im Sinne des dargestellten multimodalen Therapieansatzes müssen Opioide immer mit NOPA, Co-Analgetika, Methoden der physikalischen Medizin, gegebenenfalls interventionellen Verfahren, psychotherapeutischen Interventionen und Lebensstilmodifikationen kombiniert werden.
Durch den kombinierten Einsatz von Opioiden mit NOPA kann die Dosierung der Opioide bei gleicher oder verbesserter Wirksamkeit reduziert und dadurch die Inzidenz unerwünschter Nebenwirkungen deutlich gesenkt werden. Dies konnte in mehreren Metaanalysen nachgewiesen werden [63, 64].
Für die Langzeittherapie mit Opioiden sind Retard-Präparate anzuwenden. Schnell wirksame Opioide sollten bei nicht tumorbedingten Schmerzen nur zur Dosisfindung oder kurz bei starken akuten Schmerzzuständen eingesetzt werden. Rapid Onset Opioids (ROOs) sind bei nicht tumorbedingten Schmerzen in keinem Fall indiziert.
Gemäß dem Motto „Start low, go slow!“ soll eine Therapie mit Opioid-Analgetika mit geringer Dosis begonnen und je nach Wirksamkeit und Verträglichkeit schrittweise gesteigert werden [65‐67]. Eine Dosis von > 120 mg/Tag orales Morphinäquivalent soll bei Nicht-Tumorerkrankungen nur in Ausnahmefällen überschritten werden.
Die orale Gabe von Opioiden ist bei allen Patient:innen, bei denen dies möglich ist (eine ausreichende Absorption aus dem Gastrointestinaltrakt vorausgesetzt), die bevorzugte Applikationsform. Darüber hinaus sind, u. a. durch die geringeren Spitzenkonzentrationen und Vermeidung von schneller Anflutung des Opioids, orale retardierte Opioide auch vorteilhaft, um das Risiko von Abhängigkeit zu verringern. Dies ist in der S3-Leitlinie „Medikamentenbezogene Störungen“ detailliert dargestellt [68]. Bei starken akuten wie auch chronischen Schmerzen ist eine kurzfristige fraktionierte intravenöse Gabe eine Option. Speziell bei großen Traumata und/oder vorbestehender Opioidtherapie spielt auch die patientenkontrollierte Analgesie (PCA) eine wichtige Rolle.
Postoperativ ist Piritramid in Österreich noch immer das Opioid Nummer 1. Es kann auch bei Niereninsuffizienz verwendet werden. Gleiches gilt für Hydromorphon, wodurch es eine Option vor allem bei Traumapatient:innen über 65 Jahre darstellt.
Zur Behandlung chronischer nicht tumorbedingter Schmerzen können auch transdermale Opioidsysteme eingesetzt werden.
Im Sinne einer differenzierten Opioidtherapie ist für die Auswahl der geeigneten Substanz neben der Schmerzintensität und Wirkstärke des gewählten Analgetikums auch der vorliegende Schmerztyp und der zugrunde liegende Mechanismus entscheidend, da sich die verschiedenen Opioide in ihrer Rezeptoraffinität und Wirksamkeit unterscheiden (Tab. 9).
Tab. 9
Empfehlungen von Opioiden für die unterschiedlichen Schmerzarten
Schmerzkategorie
Empfohlene Opioide
Anmerkungen
Nozizeptiver Schmerz
Buprenorphin, Fentanyl, Hydromorphon, Morphin, Oxycodon, Tapentadol, Tramadol
–
Neuropathischer Schmerz
Buprenorphin, Levomethadon, Methadon, Oxycodon, Tapentadol, Tramadol
Der Antagonismus an den NMDA-Rezeptoren ist insbesondere bei Patient:innen mit neuropathischer Schmerzkomponente von Bedeutung. Dazu gehören auch Tumorschmerzen. Die S3-Leitlinie Palliativmedizin* empfiehlt Levomethadon als Stufe-III-Opioid der ersten oder späteren Wahl bei Patient:innen mit mittleren bis starken Tumorschmerzen. Wegen des komplexen pharmakokinetischen Profils und der unvorhersehbaren Halbwertszeit soll es nur von erfahrenen Ärzt:innen eingesetzt werden
Dysfunktional noziplastischer Schmerz
Tramadol
Tramadol (wirkt auch hemmend auf Wiederaufnahme von Serotonin und Noradrenalin) kann als Therapieoption erwogen werden
Mixed Pain
Opioid je nach vorherrschender Schmerzkategorie auswählen
–
Ein konsequentes Monitoring von Wirkung, Nebenwirkungen und Komplikationen ist erforderlich. Sollten die individuellen Therapieziele nicht erreicht werden oder nicht ausreichend therapierbare bzw. nicht tolerierbare Nebenwirkungen auftreten, muss die Therapie schrittweise beendet bzw. auf ein anderes Opioid rotiert werden.
5.2.7 Perioperative Schmerztherapie mit Opioiden
Opioide haben bei einigen Schmerzarten eine ausgesprochen gute analgetische Wirkung. Dies trifft auch für akute postoperative Schmerzen zu. Beim perioperativen Einsatz von Opioiden kann es jedoch zu opioidassoziierten Nebenwirkungen wie Sedierung, Benommenheit, Übelkeit, Erbrechen u. a. kommen [71]. Durch den kombinierten Einsatz von Opioiden mit Nichtopioid-Analgetika kann die Dosierung der Opioide bei gleicher oder verbesserter Wirksamkeit reduziert und dadurch die Inzidenz der unerwünschten Nebenwirkungen deutlich gesenkt werden. Dies konnte in mehreren Metaanalysen nachgewiesen werden [26].
Perioperativ ist Piritramid zur intravenösen Gabe in Österreich noch immer das Opioid Nummer 1. Es kann auch bei Niereninsuffizienz verwendet werden. Gleiches gilt für Hydromorphon, wodurch es eine Option vor allem bei Traumapatient:innen über 65 Jahre darstellt.
Die postoperative orale Einnahme von Opioiden kann hinsichtlich einer Schmerzreduktion der intravenösen, patientenkontrollierten Opioidanalgesie gleichwertig gewertet werden.
Etabliert haben sich indes Therapiealgorithmen, die an den Bedarf der Patient:innen angepasst sind. Sie kombinieren eine postoperative Gabe von oralen nicht retardierten mit retardierten Opioiden [72‐74]. Wird ein retardiertes Opioid verabreicht, sollte dies eher niedrig dosiert werden. Mit einem nicht retardierten Opioid als Bedarfsmedikation können Patient:innen, falls notwendig, fehlende Dosierungen nachfordern. Damit ist die individuelle Titration an den Patientenbedarf gewährleistet. Letzteres kann auch bei Schmerzspitzen, vor einer Physiotherapie oder bei Ziehen von Drainagen eine gute Analgesie gewährleisten [74].
Für die Bedarfsanalgesie müssen klare Interventions- und Obergrenzen definiert sein, die es dem Pflegepersonal ermöglichen, die Bedarfsmedikation selbstständig zu verabreichen. Die Gabe retardierter Opioide muss immer eine Einzelfallentscheidung bleiben. Eine evidenzbasierte Empfehlung zu retardierten Opioiden in der postoperativen Schmerztherapie kann es nicht geben, da randomisiert kontrollierte Studien dazu kaum verfügbar sind [75] und Registerstudien diese Frage nicht eindeutig klären können.
Eine ausreichende Absorption aus dem Gastrointestinaltrakt ist Voraussetzung für die orale Applikation und muss insbesondere bei gastrointestinalen Eingriffen berücksichtigt werden.
Schwache Opioide wie Tramadol können unter Berücksichtigung von Kontraindikationen und Anwendungsbeschränkungen perioperativ bei mittelstarken Schmerzen indiziert sein.
Angesichts der vielfältigen Effekte von Opioiden auch außerhalb des nozizeptiven Systems ist das Auftreten von unerwünschten Wirkungen nicht unerwartet. Typischerweise treten manche eher bei akuter Gabe bzw. zu Behandlungsbeginn auf – wie Atemdepression (bei intravenöser Verabreichung), Kreislaufdepression/Schwindel, Übelkeit/Erbrechen, Sedierung/Sturzgefahr, Spasmen im Urogenitaltrakt/Harnverhalten, Juckreiz, Serotoninsyndrom –, andere vorwiegend bei chronischer Behandlung. Dazu zählen Obstipation, Miktionsstörungen, Pupillenverengung/Sehstörungen, Hyperalgesie, sekundärer Hypogonadismus mit Libido- und Sexualstörungen (bei Libidoverlust sollte ein Wechsel auf Buprenorphin erfolgen), Immunsuppression und Osteoporose.
Die Inzidenz für am Beginn der Opioidtherapie auftretende Übelkeit und Erbrechen liegt bei etwa 20 %. Eine antiemetische Therapie sollte nur so lange wie nötig durchgeführt werden. Wenn trotz adäquater antiemetischer Medikation Übelkeit und Erbrechen nicht beherrschbar sind, sollte eine Opioidrotation durchgeführt werden.
Obstipation ist eine häufige Nebenwirkung der Opioidtherapie. Sie wird bei ca. 60 % aller Patient:innen mit Opioiden beobachtet. Im Gegensatz zu anderen Nebenwirkungen ist die Obstipation zu Therapiebeginn nicht spürbar, stellt sich aber nach wenigen Tagen ein und hält über die Dauer der Opioideinnahme an. Da es schon bei niedrigen Opioiddosen zur Obstipation kommen kann, ist eine präventive Gabe von Laxantien mit Beginn jeder Opioidtherapie indiziert und bei vielen Patient:innen während der gesamten Therapiedauer erforderlich [46]. Empfohlen wird eine Monotherapie bzw. eine Kombinationsbehandlung mittels Macrogol, Natrium-Picosulfat oder Bisacodyl. Bei Versagen einer Kombinationstherapie zweier Laxantien können peripher wirkende Opioid-Antagonisten wie Naloxon, Naloxegol (ein Polyethylenglykolderivat von Naloxon) als orales Präparat und Methylnaltrexon zur subkutanen Verabreichung in Erwägung gezogen werden. Es steht auch eine Fixkombination aus oral retardiertem Oxycodon/Naloxon zur Verfügung.
Bei der Indikationsstellung und Verordnung von Opioiden soll bei den folgenden Konstellationen besonders auf die Entwicklung eines schädlichen Gebrauchs/einer Abhängigkeit geachtet werden: jüngeres Alter (20–40 Jahre), männliches Geschlecht, Diagnosen psychischer Störungen, gleichzeitige Verschreibung von Tranquilizern, Hochdosistherapie (> 120 mg Morphinäquivalent/Tag).
Um hohe Dosierungen von Opioiden einzusparen und deren möglichen negativen Auswirkungen zu reduzieren, können Lidocain oder Esketamin intravenös verabreicht werden.
Eine Lidocain-Infusion kann unter Berücksichtigung etwaiger Kontraindikationen zur Behandlung von starken postoperativen Schmerzen erwogen werden, wenn eine Periduralanästhesie oder ein peripherer Nervenkatheter zwar empfohlen, aber medizinisch kontraindiziert ist, technisch nicht möglich ist oder von der:dem Patient:in abgelehnt wird.
Bei Patient:innen mit mittleren bis größeren operativen Eingriffen und einem hohen Risiko für starke oder anhaltende postoperative Schmerzen sollte perioperativ Esketamin verabreicht werden. Bei schweren Traumata bzw. großen Operationen, wie z. B. Wirbelsäulenverplattungen oder große Beckenoperationen, wird in Leitlinien Esketamin – es ist auch Standardmedikament in der präklinischen Notfallversorgung – empfohlen; Dosierung intravenös intraoperativ: 0,25–0,5 mg/kgKG beim Einleiten bzw. 0,25 mg/kgKG als Wiederholung 1 × pro Stunde; postoperativ: 5 mg als Kurzinfusion, 25–50 mg kontinuierlich über 24 h.
Operative Eingriffe an den Extremitäten sind mit starken postoperativen Schmerzen verbunden, die zu Einschränkungen bei Physiotherapie, verzögerter Erholung und Entlassung aus dem Krankenhaus, bis hin zu Langzeitfolgen wie chronische Schmerzen und funktionellen Einschränkungen beitragen können, was eine langfristige Weiterbehandlung zur Folge hat [31, 76, 77].
Wenn möglich soll mit den Patient:innen eine zeitkontingente Verordnung inklusive eines festen Ausschleichschemas anstelle einer bedarfsabhängigen Vergabe von opiathaltigen Schmerzmitteln vereinbart werden. Dies gilt insbesondere im perioperativen Bereich bei Entlassung der Patient:innen aus dem Krankenhaus.
5.3 5.3 Nichtmedikamentöse Therapieansätze
Neben dem Einsatz von Analgetika beinhalten multimodale Schmerztherapiekonzepte auch nichtmedikamentöse Optionen, u. a. physikalische Therapien.
5.3.1 5.3.1 Physikalische Therapieformen
Physikalische Therapieformen umfassen u. a.:
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Mechanotherapie: Ergotherapie, Physiotherapie, Manualtherapie, Akupunktur, Neuraltherapie, klassische Massagen, Spezialmassagen wie manuelle Lymphdrainage, Biofeedback, medizinische Trainingstherapie (MTT), Vibrationstherapie, extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT), Ultraschall etc.
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Elektrotherapie: TENS sowie weitere Nieder‑, Mittel und Hochfrequenztherapien, aber auch gepulste Magnetfelder wie etwa Magnetotransduktions- und Ioneninduktionstherapie
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Balneotherapie und Klimatherapie: u. a. Peloid‑, Schwefel- und CO2-Bäder
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Thermotherapie: diverse Applikationen der Kryotherapie und Wärmeanwendungen
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Licht- und Phototherapie: u. a. Photobiomodulation bzw. sog. „Kaltes Rotlicht“, High Intensity Lasertherapie (HILT), Infrarot etc.
Moderate bis gute Evidenz liegt für physikalische Therapieformen insbesondere dann vor, wenn diese Therapieformen ergänzend zum Einsatz kommen. Für deren Wirksamkeit als Einzeltherapie gibt es hingegen kaum wissenschaftliche Evidenz, wenngleich es zu sog. regenerierenden physikalischen Therapien wie der extrakorporalen Stoßwellentherapie, unterschiedlichen Elektrostimulationstherapien, sog. gepulsten Magnetfeldtherapien und der Photobiomodulation zunehmend mehr wissenschaftliche Publikationen gibt, die auf deren Wirksamkeit hinweisen.
Auch die Guidelines der World Health Organization (WHO) zur Behandlung des chronischen unspezifischen Kreuzschmerzes in der Primärversorgung empfehlen ein multimodales Vorgehen, das neben NSAR und topischen Analgetika u. a. eine strukturierte Patient:innenaufklärung, standardisierte Bewegungsprogramme, Nadeltherapien (u. a. Akupunktur oder Neuraltherapie), Spinal-Manipulative-Therapien (SMT) oder operante Therapien umfassen kann [78].
Ein rezenter systematischer Review und Expert:innenkonsens zu akuten und subakuten Schmerzen im unteren Rückenbereich empfiehlt eine SMT sowie eine Low-Level-Lasertherapie beim akuten Rückenschmerz; Kernstabilitäts- und Motorikübungen, SMT und Massage können bei subakutem Rückenschmerz als Therapieoptionen versucht werden [79].
Chen et al. beschreiben die Wirksamkeit einer verstärkten Massagebehandlung in der frühen Phase nach einer Kniegelenkersatzoperation hinsichtlich der Schmerzlinderung und der Verbesserung der Kniebeweglichkeit [80]. Die Autor:innen schlussfolgern, dass „auf Grundlage der aktuellen Erkenntnisse die Massage als ergänzende Behandlung zur Rehabilitation nach einer Kniegelenkersatzoperation eingesetzt werden“ könne.
Ang et al. beschreiben positive Auswirkungen der Akupunktur auf wichtige Erkrankungen des Bewegungsapparats, weisen gleichzeitig aber auf die bislang noch sehr eingeschränkte Evidenz zur klinischen Wirksamkeit der Akupunktur bei der Behandlung von Schmerzen des Bewegungsapparats hin [81]. Gleiches gilt für Liu et al., die in ihrer Metaanalyse eine Wirksamkeit der Akupunktur bei der Linderung postoperativer Schmerzen und der Reduzierung der Dosierung von Analgetika beschreiben [82].
Bereits 2023 hatte ebenfalls eine chinesische Studiengruppe die analgetische Wirksamkeit der extrakorporalen Stoßwellentherapie (ESWT) untersucht und in ihrer Metaanalyse festgestellt, dass die ESWT im Vergleich zu den anderen untersuchten Interventionen eine bessere Schmerzlinderung und eine verbesserte Lumbalfunktion bewirkte [83]. Xue et al. fanden zumindest „begrenzte Hinweise“ darauf, dass ESWT im Vergleich zur Kontrollgruppe bei Patient:innen mit Rotatorenmanschettentendinopathie eine bessere Schmerzlinderung, funktionelle Erholung und Aufrechterhaltung der Funktion bewirken konnte [84].
Li et al. zeigten 2024 in ihrer Studie, dass Ultraschall mit niedriger Intensität die Schmerzintensität bei MPS-Patienten (myofasziales Schmerzsyndrom) wirksam reduzierte [85]. Die positiven Auswirkungen auf die Funktionsverbesserung müssten durch weitere klinische Studien mit großen Stichproben noch bestätigt werden.
Eine 2025 publizierte Metaanalyse von Yang et al. bestätigt die Wirksamkeit von TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) bei der Linderung akuter postoperativer Schmerzen und der Reduzierung des Opioidbedarfs bei Patient:innen, die sich einer orthopädischen Operation unterzogen [86]. Die Autor:innen weisen allerdings darauf hin, dass die schmerzstillende Wirkung von TENS bei Patient:innen, die eine PCA erhalten, abgeschwächt sein kann, was bei der klinischen Entscheidungsfindung und bei individuellen Schmerzmanagementstrategien berücksichtigt werden sollte.
TENS ist eine verträgliche und nebenwirkungsarme Form einer patientenkontrollierten postoperativen Analgesie. Laut der aktuellen S3-Leitlinie „Behandlung akuter perioperativer und posttraumatischer Schmerzen“ [26] kann sie mit einer starken (> 15 mA), jedoch unterhalb der Schmerzgrenze liegenden Intensität postoperative Schmerzen und/oder den Schmerzmitteleinsatz nach verschiedenen (z. B. thorakalen und abdominellen) chirurgischen Eingriffen reduzieren. TENS kann bei allen Arten von Schmerzen eingesetzt werden und die Wirkung von Medikamenten unterstützen, weiters lässt sie sich mit anderen Behandlungen gut kombinieren.
Ebenfalls 2025 publizierten Sun et al. eine Metaanalyse, die NMES (Neuromuscular Electrical Stimulation) als wirksame Zusatztherapie zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, zur Schmerzlinderung und zur Förderung der funktionellen Erholung nach einer Gelenkersatzoperation beschreibt [87].
Fazit: Physikalische Maßnahmen können therapeutisch sinnvoll sein, wenn sie ärztlich individuell rezeptiert und dosiert sowie kompetent im Rahmen der State-of-the Art-Therapie appliziert werden. Die Evidenzlage bezüglich der unterschiedlichen Optionen ist bisher gering bis moderat, sodass insgesamt nur schwache Empfehlungen formuliert werden können. Physikalische Therapiekonzepte – meist als Kombination verschiedener Maßnahmen – sollten daher jedenfalls mit ärztlicher Rezeptur, Verordnung und Verantwortung (Methodenauswahl, Intensität, Dauer, Häufigkeit, Frequenz und Reihenfolge) erfolgen – und zwar im Rahmen interprofessioneller Teams, bestehend aus Ärzt:innen, Physiotherapeut:innen, Ergotherapeut:innen etc.
5.3.2 5.3.2 Psychologische, psychotherapeutische Interventionen
Psychologische Ansätze bilden weitere Pfeiler im multimodalen therapeutischen Konzept zur Funktions- und Teilhabesicherung. Sie sollen individualisiert und altersgruppenspezifisch in das perioperative/posttraumatische Schmerzmanagement integriert werden.
Psychologische Ansätze sind unter anderem:
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Information, Edukation, Empowerment: u. a. die Information, dass Schmerzen während der Bewegung keine Anzeichen für eine weitere Schädigung sind
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Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)
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Schmerzbewältigung, Angst- und Depressionsmanagement
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Biofeedback, Entspannungsmethoden (Jacobson, Autogenes Training, Atemtechniken …), mentale Techniken etc.
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Verbessern von Coping, Funktion und Therapieadhärenz
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Sozialmedizinische Maßnahmen: berufliche Reintegration, soziale Teilhabe (siehe dazu auch das Kapitel Rehabilitation)
Metaanalysen liefern starke Hinweise darauf, dass die Integration von psychologischen und psychotherapeutischen Therapieelementen positiven Einfluss auf das Schmerzempfinden und die Funktionalität bzw. Teilhabe haben. Ein rezenter Review einer spanischen Forschungsgruppe kommt etwa zu dem Schluss, dass es in den untersuchten Studien „Hinweise mittlerer Qualität“ gäbe, dass perioperative psychologische Interventionen die Schmerzintensität und Angstzustände nach einer Operation deutlich reduzieren können [88].
Eine andere Arbeit aus 2025, ebenfalls aus Spanien, untersuchte die Wirksamkeit von Entspannungstechniken bei chronischen Nackenschmerzen. Die Autor:innen empfehlen in ihren Schlussfolgerungen, solche Entspannungstechniken als wirksame therapeutische Strategie bei der Rehabilitation von chronischen Nackenschmerzen in Betracht zu ziehen, da sie im Vergleich zur Kontrollgruppe „eine moderate Wirkung auf die Verringerung von Schmerzen und Behinderungen haben können“. Es wurden keine Unterschiede zwischen Entspannungstechniken und physiotherapeutischen Maßnahmen festgestellt [89].
Aldredge et al. wiederum fanden zwar nur „geringe Auswirkungen“ einer Gruppenpsychotherapie auf die Verringerung der Schmerzintensität, empfehlen diese aber dennoch als eine praktikable Behandlungsoption für Patient:innen mit chronischen Schmerzen „angesichts der geringeren Risiken von Nebenwirkungen im Vergleich zu pharmazeutischen Analgetika“ [90].
Die Autor:innen einer chinesischen Arbeit aus 2025 attestierten der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) eine „gewisse Wirkung auf die Verringerung von Schmerzen und Behinderungen“, betonten aber die geringe Qualität der Evidenz und schlagen vor, in zukünftigen Studien spezifische Therapien wie die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) und die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (MBCT) zu evaluieren [91]. Weiters empfehlen sie angesichts eines fehlenden Standards für die Durchführung von kognitiven Verhaltenstherapien Forschungsarbeiten zur Ermittlung der effektivsten Dauer, der Art der Durchführung (z. B. online, in Gruppen) und der Intensität der KVT.
Bessere Evidenz gibt es zur Wirksamkeit der KVT bei Insomnie von Patient:innen mit chronischen Erkrankungen. Scott et al. sprechen in ihrem Review etwa von „moderaten bis großen Effektstärken“, die mit denen bei Patient:innen ohne chronische Erkrankungen vergleichbar zu sein scheinen [92].
5.4 5.4 Invasive Therapieoptionen
Um nach größeren und großen Operationen den Opioidverbrauch zu reduzieren oder ganz auf diese verzichten zu können, werden bei einer Vielzahl von Eingriffen an den Extremitäten Regionalanalgesieverfahren eingesetzt. Diese erweisen sich als analgetisch sehr effektiv in der frühen (als Katheterverfahren auch in der verlängerten) postoperativen Phase. Dadurch kann die Mobilisierung der Patient:innen früher beginnen. Regionalanalgesieverfahren wirken sich auch positiv auf das Chronifizierungsrisiko von Schmerz aus [93].
Brindisino et al. untersuchten die analgetische Wirksamkeit Ultraschallgezielter Nervenblockaden (USGNP) im Vergleich zur Stoßwellentherapie und Placebo [94]. Bei Operationen der Rotatorenmanschette, die wie alle Eingriffe an der Schulter mit starken postoperativen Schmerzen assoziiert sind, waren USGNP hinsichtlich der Schmerzlinderung nach < 24 und < 48 Wochen statistisch gesehen ESWT überlegen, während ESWT hinsichtlich der Schmerzlinderung und Funktionsverbesserung nach 24 Wochen klinisch gesehen wiederum besser abschnitt als Placebo.
Unmittelbar vor Operationen bei hüftnahen Frakturen sollte eine Fascia-iliaca-Kompartment-Blockade (FICB) überlegt werden, um anschließend eine Spinal- oder Epiduralanästhesie leichter durchführen zu können.
Intraoperativ kann bei Operationen hüftnaher Frakturen eine periartikuläre LA-Infiltration zur Anwendung kommen, wenn kein Regionalanalgesieverfahren eingesetzt werden kann.
Ob und gegebenenfalls welche Regionalanalgesieverfahren bzw. Nervenblockaden eingesetzt werden können – oder einer systemischen Analgesie der Vorzug zu geben ist, hängt von den Patient:innen, wesentlich aber auch vom Eingriff selbst ab. Die Initiative PROSPECT setzt sich mit dieser Fragestellung laufend auseinander und hat bereits für einige Operationen Empfehlungen hinsichtlich dieser Entscheidungen gegeben [95]. Die PROSPECT Initiative wird laufend erweitert.
Eine der im Rahmen der Initiative untersuchten Eingriffe ist die Hallux-valgus-Operation. Zwei Studien zeigten eine verbesserte Reduktion von Schmerzen durch einen Fußblock, sowohl was den Schmerzscore am Tag nach der Operation betraf als auch 12 Monate danach [96, 97]. Su et al. konnten zudem einen geringeren Opioidverbrauch bis 12 h nach Operation in der Fußblock-Gruppe nachweisen. In dieser Studie war der Fußblock auch einer Infiltration von Lokalanästhetika überlegen.
Lokalanästhetika werden neben Opioiden auch postoperativ analgetisch eingesetzt, etwa in Form eines Periduralkatheters. Indikationen dafür sind Thoraxeingriffe, große Ober- und Unterbaucheingriffe, Knieoperationen (mit postoperativer Mobilisation), Gefäßeingriffe sowie Amputationen der unteren Extremität.
Dosierungsvorschläge für thorakale und lumbale PCEA (Patient Controlled Epidural Analgesia): Ropivacain: 2 mg und Fentanyl 2 µg/ml, PCEA 4 ml/h kontinuierlich, 4 ml Bolus, Ausschlusszeit 60 min.
Die Epiduralanalgesie ist effektiv, steigert die Analgesiequalität, senkt das Risiko für kardiopulmonale Komplikationen ebenso wie die Dauer der postoperativen Darmparalyse, postoperative Stressreaktionen und thromboembolische Komplikationen.
Die Vorteile einer epiduralen Schmerztherapie, zusammengefasst nach Kehlet [98]:
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Verminderung des systemischen Analgetikaverbrauchs mit seinen entsprechenden Nebenwirkungen.
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Durch die gute Analgesie ist postoperativ ein intensives Atemtraining und eine frühe Mobilisation mit Senkung des Thromboembolierisikos möglich.
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Bedingt durch die Sympatholyse kommt es zu einer peripheren Vasodilatation und Perfusionsverbesserung, was bei Gefäßeingriffen, Hüftoperationen und Replantation von großem Vorteil ist.
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Bei intraoperativer Anwendung als „präemptive Analgesie“ in Kombination mit einer Allgemeinanästhesie können eventuell Sensibilisierungsprozesse und die Chronifizierung von Schmerzen durch prophylaktische Unterbrechung nozizeptiver Afferenzen verhindert werden.
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Durch diese Behandlung sollen Phantomschmerzen bei Amputationen vermieden werden können.
Eine Periduralanästhesie ist neben peripheren Nervenblockaden auch eine Option bei Amputationen. Die Wahl des Regionalanästhesieverfahrens erfolgt nach individueller Nutzen-Risiko-Abschätzung. Ist eine Regionalanästhesie nicht möglich, sollte nach einer Majoramputation intraoperativ ein nervennaher Katheter durch den Operateur eingelegt werden.
Perioperativ soll im Rahmen einer Amputation Esketamin eingesetzt werden, um Akutschmerzen nach der Operation zu vermindern. Dies kann auch zur Prophylaxe von Phantomschmerzen beitragen. Gabapentin bzw. Pregabalin sollten hingegen ohne bestehende neuropathische Schmerzkomponente zur Phantomschmerzprävention nicht routinemäßig eingesetzt werden.
Sind epidurale, periphere oder nervennahe Katheterverfahren für die Schmerztherapie postoperativ nicht anwendbar, sollte für die Akutschmerztherapie eine patientenkontrollierte intravenöse Analgesie mit einem Opioid genutzt werden.
Bei lang anhaltenden Knieschmerzen oder bei Vorliegen eines komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS), das häufig als Folge einer Operation oder eines Traumas auftritt, kann eine Spinal Cord Stimulation (SCS) eine sinnvolle therapeutische Option darstellen. Neurostimulationsverfahren sind risikoarme Verfahren, die innerhalb eines multimodalen Therapiekonzepts zur Behandlung neuropathischer Schmerzen frühzeitig eingesetzt werden sollten, das heißt vor einer Chronifizierung, aber nach Ausschöpfen konservativer Verfahren. Insbesondere sollte überprüft werden, ob eine Stimulation vor der Langzeiteinnahme von Opioiden indiziert ist oder nicht. Zu einigen Stimulationsverfahren und Indikationen liegen bereits leitlinienkonforme Empfehlungen vor.
6 6. Rehabilitation
Der Begriff Rehabilitation (lat. rehabilitatio = Wiederherstellung) bezeichnet alle medizinischen, therapeutischen und sozialen Maßnahmen, die darauf abzielen, nach einer Erkrankung oder Verletzung die körperliche Funktion, Leistungsfähigkeit, Teilhabe und Lebensqualität wiederherzustellen oder zu verbessern [99].
Rehabilitation beginnt unmittelbar nach der Operation, nach der akuten Erkrankung, nach dem Trauma oder der Verletzung („Frührehabilitation“). Sie legt den Fokus auf Schmerz, Wiederherstellung der Beweglichkeit, Mobilität, Funktion. Frührehabilitation hat das Ziel, bleibende Schäden zu vermeiden. So hat sie u. a. unmittelbaren Einfluss auf eine mögliche Schmerzchronifizierung.
Im Fokus steht dabei eine möglichst rasche Mobilisierung der Patient:innen. Dabei wird nach Optionen gesucht, um die belasteten Körperregionen zu entlasten. Das ist auch für die Schmerztherapie wesentlich. Bei alten, gebrechlichen Patient:innen sind solche Entlastungsmöglichkeiten allerdings vielfach massiv eingeschränkt.
Die Langzeit- und Nachsorgerehabilitation versucht anschließend, unter Zuhilfenahme von Trainingsmaßnahmen, Ernährungs- und Präventionsprogrammen sowie regelmäßigen Kontrollen eine dauerhafte Stabilisierung inklusive Rezidivprophylaxe herbeizuführen.
In Konsequenz ihrer Definition klassifiziert die WHO Rehabilitation in folgende drei Dimensionen [99]:
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Body Functions/Structures (Körperfunktionen/-strukturen)
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Activities (Aktivitäten des täglichen Lebens)
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Participation (Teilhabe am sozialen Leben und Arbeit)
Aus dieser Klassifizierung lassen sich wesentliche Kernelemente und Prinzipien der Rehabilitation ableiten:
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Funktionswiederherstellung: Behandlung von Schmerzen, Mobilitäts- und Kraftverlust, Einschränkungen von Beweglichkeit oder Alltagsfunktionen
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Partizipation: Unterstützung der Wiedereingliederung in Alltag, Beruf (Return-to-Work) und Sport (Return-to-Play)
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Multimodalität: Kombination aus medizinischen Interventionen wie z. B. Physiotherapie, Training, Ergotherapie, Ernährungs- und Psychotherapie, ESWT, TENS etc.
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Langfristigkeit: Rehabilitation endet nicht mit der Symptomfreiheit, sondern schließt Rezidivprophylaxe und nachhaltige Funktionssicherung ein
Rehabilitation ist immer biopsychosozial zu verstehen. Unterscheiden lassen sich medizinische, berufliche, soziale, psychosoziale, Früh- und Langzeit-Rehabilitation.
Die medizinische Rehabilitation bemüht sich um die Wiederherstellung der körperlichen und geistigen Gesundheit nach Erkrankung oder Verletzung. Sie setzt dazu verschiedene pharmakologische und nichtmedikamentöse Maßnahmen als schmerzmodulierende und heilungsfördernde Techniken ein.
Die berufliche Rehabilitation widmet sich dem Erhalt oder der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Im Fokus stehen eine Anpassung des Arbeitsplatzes, Umschulung, Ergonomie sowie berufsbegleitende Therapien.
Die soziale Rehabilitation verfolgt das Ziel einer möglichst raschen Wiedereingliederung in die Gesellschaft und den Erhalt bzw. die Verbesserung von Lebensqualität. Mögliche Maßnahmen sind sozialpädagogische Unterstützung, Hilfsmittelversorgung, Wohnraumanpassung etc. Besondere Bedeutung kommt der sozialen Rehabilitation bei chronischen Erkrankungen, Behinderungen oder Langzeitschäden zu.
Im Mittelpunkt der psychosozialen Rehabilitation steht die Wiederherstellung psychischer Stabilität und ebenfalls die soziale Teilhabe. Dafür angewandte Methoden sind u. a. Psychotherapie, Selbsthilfegruppen oder soziale Unterstützungsangebote. Besonders wichtig ist diese Form der Rehabilitation bei chronischen Schmerzen, Tumorerkrankungen oder psychischen Erkrankungen.
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Interessenkonflikt
W. Stromer, R. Crevenna, R. Likar, E.J. Müller und P. Machacek geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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