Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Schmerz Nachrichten

Neues Therapiezentrum Chronischer Schmerz im Rabenhof

Eine Einrichtung des Herz-Jesu Krankenhauses in Wien

Erschienen in:
Verfasst von
Prim. Dr. Manfred Greher, MBA
Dr. Martin Vitr, MBA
Erschienen in
Schmerz Nachrichten | Ausgabe 4/2025

Zusammenfassung

Chronische Schmerzen stellen sowohl ein bedeutendes gesundheitliches als auch sozioökonomisches Problem dar. Wien setzt als erstes Bundesland das neue abgestufte Versorgungskonzept des Österreichischen Strukturplans Gesundheit zur Verbesserung der Schmerztherapie um. Das neue Therapiezentrum Chronischer Schmerz (TCS) im Rabenhof versteht sich als spezialisierte Einrichtung der Versorgungsstufe 2, die eine multiprofessionelle, multimodale und evidenzbasierte Versorgung für Patient:innen mit mittel- bis höhergradig chronifizierten Schmerzzuständen anbietet. Ziel ist es, mittels biopsychosozialem Konzept neben der Schmerzreduktion Chronifizierungsprozessen entgegenzuwirken, die Funktionalität wiederherzustellen und die Selbstbestimmung zu stärken. Das Zentrum wird vom Herz-Jesu Krankenhaus betrieben und ist ein von der Stadt Wien sowie den Sozialversicherungsträgern finanziertes Zielsteuerungsprojekt.
Vorheriger Artikel Statuserhebung der österreichischen Schmerzambulanzen
Nächster Artikel Myofasziales Syndrom: klinisches Vorgehen – körperliche Untersuchung II
Titel
Neues Therapiezentrum Chronischer Schmerz im Rabenhof
Eine Einrichtung des Herz-Jesu Krankenhauses in Wien
Verfasst von
Prim. Dr. Manfred Greher, MBA
Dr. Martin Vitr, MBA
Publikationsdatum
17.11.2025
Verlag
Springer Vienna
Schlagwort
Schmerzen
Erschienen in
Schmerz Nachrichten / Ausgabe 4/2025
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-025-00265-8
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.

Weitere Artikel der Ausgabe 4/2025

Axiale Spondylarthritis

  • Junge ÖSG

Chronischer Unterbauchschmerz im multimodalen Therapiekonzept

Statuserhebung der österreichischen Schmerzambulanzen

Seit 25 Jahren ein gewichtiges Sprachrohr der Schmerzmedizin

  • Editorial

Herausforderungen in der Therapie chronischer Schmerzen bei geriatrischen Patient:innen in der allgemeinmedizinischen Praxis

  • DFP-Fortbildung

Thermotherapie

  • Open Access
  • DFP-Fortbildung