Neues Therapiezentrum Chronischer Schmerz im Rabenhof

Chronische Schmerzen stellen sowohl ein bedeutendes gesundheitliches als auch sozioökonomisches Problem dar. Wien setzt als erstes Bundesland das neue abgestufte Versorgungskonzept des Österreichischen Strukturplans Gesundheit zur Verbesserung der Schmerztherapie um. Das neue Therapiezentrum Chronischer Schmerz (TCS) im Rabenhof versteht sich als spezialisierte Einrichtung der Versorgungsstufe 2, die eine multiprofessionelle, multimodale und evidenzbasierte Versorgung für Patient:innen mit mittel- bis höhergradig chronifizierten Schmerzzuständen anbietet. Ziel ist es, mittels biopsychosozialem Konzept neben der Schmerzreduktion Chronifizierungsprozessen entgegenzuwirken, die Funktionalität wiederherzustellen und die Selbstbestimmung zu stärken. Das Zentrum wird vom Herz-Jesu Krankenhaus betrieben und ist ein von der Stadt Wien sowie den Sozialversicherungsträgern finanziertes Zielsteuerungsprojekt.