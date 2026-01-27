Die Schmerztherapie bei rheumatischen Erkrankungen ruht auf zwei fundamentalen Säulen: der Entzündungshemmung und der Analgesie im eigentlichen Sinn. Die erste Säule, die Entzündungshemmung, bildet die Basis jeder erfolgreichen Therapie. Disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) verlangsamen die Krankheitsprogression und können diese sogar zum Stillstand bringen. Glukokortikoide sind die stärksten Entzündungshemmer, sollten jedoch wegen ihrer Nebenwirkungen nur zeitlich begrenzt eingesetzt werden. Die zweite Säule, die symptomatische Schmerztherapie, folgt dem WHO-Stufenschema. NSAR bilden die erste Stufe und wirken sowohl schmerzlindernd als auch entzündungshemmend.

Opioide der Stufen 2 und 3 sind bei rheumatischen Erkrankungen trotz ihres Abhängigkeitspotenzials oft notwendig. Das Abhängigkeitspotenzial muss ernst genommen werden, darf aber nicht zu einer generellen Ablehnung dieser Medikamente führen, zumal strikte ärztliche Überwachung, genaue Risikostratifizierung, intensive Patientenaufklärung und die Einbettung in ein multimodales Konzept die Sicherheit dieser Therapie deutlich erhöhen.

Die multimodale Schmerztherapie hat sich als „golden standard“ etabliert. Sie vereint medikamentöse Therapie, Physiotherapie, Ergotherapie, psychotherapeutische Betreuung und weitere Behandlungsmodalitäten zu einem ganzheitlichen Konzept. Dieser interdisziplinäre Ansatz berücksichtigt, dass chronische Schmerzen nicht nur körperliche Ursachen haben, sondern auch durch psychische und soziale Faktoren beeinflusst werden. Das zentrale Ziel ist die Erhöhung der Lebensqualität. Die moderne Schmerztherapie bei rheumatischen Erkrankungen ist ein ganzheitliches, individuell abgestimmtes Behandlungskonzept, das den Menschen in seiner Gesamtheit wahrnimmt und behandelt.