Hepatisches Risiko erhöht Schlank und MASLD – das macht der Leber schwer zu schaffen 01.04.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Verlorene Gallensteine nach Cholezystektomie: eine hartnäckige Komplikation Nächster Artikel Morbus Crohn: In nur fünf Tagen per Diät zur Remission? Metadaten Titel Hepatisches Risiko erhöht Schlank und MASLD – das macht der Leber schwer zu schaffen Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1728-6263 Elektronische ISSN: 1728-6271 DOI https://doi.org/10.1007/s41971-026-00252-y