Schlaglichter auf Psychotherapieversorgung in Österreich

Eine Befragung zur Prävalenz psychischer Erkrankungen in Österreich ergab einepsychischer Symptome und Erkrankungen und einen. Davon wird in Österreich weniger als die Hälfte mit – meist selbst finanzierter – Psychotherapie abgedeckt, die größere Hälfte bleibt. In der Gruppe der sehr schwer Erkrankten ist der Anteil des ungedeckten Psychotherapie-Bedarfs noch deutlich höher (Riess et al.; Wancata). …