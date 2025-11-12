Zum Inhalt
Eine Befragung zur Prävalenz psychischer Erkrankungen in Österreich ergab eine 1‑Jahres-Prävalenz von 22,7% psychischer Symptome und Erkrankungen und einen Behandlungsbedarf mit Psychotherapie von 13,8% der Bevölkerung. Davon wird in Österreich weniger als die Hälfte mit – meist selbst finanzierter – Psychotherapie abgedeckt, die größere Hälfte bleibt ungedeckt. In der Gruppe der sehr schwer Erkrankten ist der Anteil des ungedeckten Psychotherapie-Bedarfs noch deutlich höher (Riess et al. 2023; Wancata 2017). …
Titel
Schlaglichter auf Psychotherapieversorgung in Österreich
Verfasst von
Gabriele Riess
Publikationsdatum
11.11.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Psychotherapie Forum
Print ISSN: 0943-1950
Elektronische ISSN: 1613-7604
DOI
https://doi.org/10.1007/s00729-025-00291-5
