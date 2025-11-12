Schlaglichter auf Psychotherapieversorgung in Österreich
- 11.11.2025
- leitlinie
Auszug
Eine Befragung zur Prävalenz psychischer Erkrankungen in Österreich ergab eine 1‑Jahres-Prävalenz von 22,7 % psychischer Symptome und Erkrankungen und einen Behandlungsbedarf mit Psychotherapie von 13,8 % der Bevölkerung. Davon wird in Österreich weniger als die Hälfte mit – meist selbst finanzierter – Psychotherapie abgedeckt, die größere Hälfte bleibt ungedeckt. In der Gruppe der sehr schwer Erkrankten ist der Anteil des ungedeckten Psychotherapie-Bedarfs noch deutlich höher (Riess et al. 2023; Wancata 2017). …
