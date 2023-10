Schlafberatung für Kinder und Jugendliche

N

1. Schlafbiologie, 2. Schlafhygiene, 3. Smartphone-Nutzung und Schlaf, 4. Umgang mit Schlafproblemen.

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass eine niedrige Schlafdauer und schlechter Schlaf mit einem erhöhten Risiko für Adipositas, reduzierter Emotionsregulation und Lernleistung sowie einer verminderten Lebensqualität assoziiert sind []. Je weniger Schlaf Kinder und Jugendliche bekommen, desto höher ist ihr Stressempfinden und das Risiko, an einer Depression zu erkranken []. Des Weiteren liegen Befunde vor, dass Jugendliche bei unzureichender Schlafdauer und Schlafqualität vermehrt legale und illegale Drogen konsumieren und gewaltbereiter sind []. In Deutschland leiden 29 % der Schüler*innen unter Schlafstörungen []. In Österreich berichten 19 % der Jungen und 27 % der Mädchen von Einschlafproblemen [] und 12 % der 14- bis 16-Jährigen haben bereits mindestens einmal Schlaf- oder Beruhigungsmittel eingenommen []. Auch hinsichtlich der Auswirkungen von Smartphone-Nutzung und sozialen Medien auf den Schlaf-Wach-Rhythmus gibt es wachsende Evidenz, die zeigt, dass häufige Mediennutzung zu einem gestörten Schlafrhythmus, Einschlafschwierigkeiten, Aufwachen in der Nacht, Tagesmüdigkeit sowie einer verkürzten Schlafdauer führt []. Das Risiko für Schlafstörungen steigt um 49 %, wenn pro Tag mindestens 4 Stunden digitale Geräte genutzt werden []. Den größten Einfluss hat die Nutzung digitaler Geräte jedoch in der letzten Stunde vor dem Schlafengehen []. Ein Viertel aller Mädchen und ein Fünftel aller Jungen in Österreich beschäftigt sich mehr als 5 Stunden pro Tag mit dem Smartphone []. Ein Drittel der steirischen Schüler*innen berichtet das Smartphone nachts im eigenen Schlafzimmer aufzubewahren, und 30 % haben es sogar eingeschaltet []. Außerdem nutzen viele Kinder und Jugendliche das Smartphone aktiv zum Einschlafen (z. B. Videoschauen, Musikhören etc. []). Basierend auf diesen doch sehr alarmierenden Befunden, haben wir an der Universität Salzburg, gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse, im Jahr 2020 das gesundheitspsychologische Projekt „Schulische Gesundheitsförderung zum Thema Schlaf und Gesundheit“ ins Leben gerufen. Die Notwendigkeit dieses Projektes wurde in den letzten 2 Jahren zusätzlich durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verdeutlicht. Ergebnisse der Salzburger Umfrage „Jetzt Sprichst Du“ (= 2290 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren, []) zeigen eine deutliche Verschlechterung der Schlafqualität sowie einen Anstieg von Schlafproblemen und ein verändertes Schlafverhalten bei Kindern und Jugendlichen durch die COVID-19-Pandemie. Wie unsere Umfrage zeigte, kämpft rund jeder dritte 6‑ bis 14-Jährige und fast jeder zweite 15- bis 18-Jährige mit Ein- und Durchschlafstörungen. Viele Kinder gehen deutlich später zu Bett und stehen später auf. Zudem ist ein Großteil der Befragten körperlich viel weniger aktiv und nutzt Smartphone, TV, Spielkonsole und Co viel häufiger als vor der Pandemie []. Das Projekt „Schulische Gesundheitsförderung zum Thema Schlaf und Gesundheit“ zielt darauf ab, Schlafstörungen im Kindes- und Jugendalter vorzubeugen, indem das Thema an den Schulen präventiv im Rahmen von Lehrer- und Schülerworkshops aufbereitet und unterrichtet wird. Basierend auf eigens für das Projekt entwickelten, ansprechenden Informationsmaterialien, werden die Lehrer*innen ausgebildet, um selbstständig in ihren Klassen das Thema Schlaf behandeln zu können. Die Workshops umfassen folgende Inhalte: