Schädel-Hirn-Trauma: was können wir besser machen, was brauchen wir dafür?

Abb. 2 Sechs Dimensionen des PCSS Bild vergrößern

Bei Kindern mit leichtem SHT und Risikofaktoren für einen protrahierten Verlauf sowie bei allen höhergradigen SHT hat die mittel- und längerfristige Nachsorge einen hohen Stellenwert. Neuropsychologische und -kognitive Beeinträchtigungen können sich dabei auch erst verzögert manifestieren („growing into deficit“). Außerdem können Defizite im Alltag zunächst oft kompensiert werden und erst in Situationen relevant werden, in denen die Kompensationsfähigkeiten überschritten werden bzw. die Kompensationsmechanismen ausgeschöpft sind []. Zu den Risikofaktoren zählen demografische Merkmale (z. B. Alter, psychosoziale Stressoren), medizinische Faktoren (z. B. frühere leichte SHT, Lern‑/Verhaltensstörungen, neurologische/psychiatrische Erkrankungen), traumabezogene Merkmale (z. B. intrakranielle Komplikationen, Begleitverletzungen, Schleudertrauma) sowie die Ausprägung der (sub)akuten Symptomatik, insbesondere Schlafstörungen oder vestibulookuläre Störungen. Auch eine positive Familienanamnese für Migräne spielt eine Rolle []. Persistent postconcussive symptoms (PPCS) liegen vor, wenn körperliche, kognitive, verhaltensseitige oder emotionale Beschwerden länger als vier Wochen nach einem leichten SHT anhalten []. Etwa 30 % der Kinder zeigen nach vier Wochen weiterhin Symptome, 10 % nach zwölf Wochen und 5 % noch nach einem Jahr []. Diese Beschwerden können die schulische Leistungsfähigkeit und Teilhabe in allen Lebensbereichen erheblich beeinträchtigen. Ein strukturiertes Screening auf Risikofaktoren ermöglicht eine frühzeitige Identifikation gefährdeter Kinder und die Einleitung einer gezielten Nachsorge []. Letztere sollte auch dann initiiert werden, wenn sich abzeichnet, dass Kinder nach drei Wochen post-Trauma noch keine vollständige Erholung erreicht haben. Das klinische Bild von PPCS sind oft geprägt vom Nebeneinander verschiedener Symptome, die sich gegenseitig unterhalten und verstärken []. In der Praxis hat sich eine Einteilung in sechs Cluster bewährt, anhand derer auch das therapeutische Vorgehen festgelegt wird (Abb.). Als roter Faden für eine ausführliche Beurteilung bei Erst- und Verlaufsvorstellung in der Praxis kann das Sports Concussion Offices Assessment Tool (SCOAT) herangezogen werden []. Zur standardisierten Diagnostik im Verlauf eignen sich SHT-spezifische Tools, wie z. B. Post Concussion Symptom Scale (PCSS) oder Post Concussion Symptoms Inventory (PCSI; []), Qualitiy of Life after Brain Injury (QOLIBRI; []) und Standardinstrumente, wie z. B. Pediatric Migraine Disability Assessment [] und die Child Behaviour Checklist (CBCL; []). Aufgrund der Komplexität des Krankheitsbildes und der häufig erforderlichen engmaschigen Beratung, bietet sich eine multiprofessionelle Betreuung im Netzwerk zwischen Praxispädiatrie, spezialisierten neuropädiatrischen Einrichtungen und sozialpädiatrischen Zentren an.