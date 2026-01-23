Zum Inhalt

Pädiatrie & Pädologie

Schädel-Hirn-Trauma: was können wir besser machen, was brauchen wir dafür?

  • Open Access
  • 22.01.2026
  • Originalien
Verfasst von
Habyna Ravichandrajah
Dr. med. Linda von der Heiden
Dr. med. Tobi Engelke
Dr. med. Julia Konrad
Maria-Grazia Gerard
Dr. med. Michaela Bonfert
PD Dr. med. Nora Bruns, PhD
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie
INHALT
Zusammenfassung

Das Schädel-Hirn-Trauma (SHT) stellt eine der häufigsten und klinisch relevantesten Verletzungen im Kindes- und Jugendalter dar. Trotz überwiegend leichten Verläufen besteht Optimierungsbedarf in Diagnostik, Akutversorgung und Nachsorge. Zentrale Elemente sind eine strukturierte Anamnese, standardisierte neurologische Untersuchung sowie eine risikobasierte Indikationsstellung hinsichtlich Bildgebung und Überwachung, um unnötige Strahlenexposition und Hospitalisierungen zu vermeiden. In der Beratung sollte neben den Hinweisen auf Warnzeichen einer verzögert auftretenden intrakraniellen Komplikation insbesondere das Vorgehen für ein graduelles, symptomadaptiertes Return-to-School und Return-to-Sport im Mittelpunkt stehen. Persistierende postkonkussive Symptome betreffen bis zu einem Drittel der Kinder und erfordern ein multidimensionales und interprofessionelles Vorgehen. Die frühzeitige Identifikation von Risikofaktoren sowie ein multimodales, biopsychosoziales Behandlungskonzept können langfristige Beeinträchtigungen wesentlich reduzieren. Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ist entscheidend, um die Versorgung betroffener Kinder nachhaltig zu verbessern.
Michaela Bonfert und Nora Bruns haben zu gleichen Teilen zum Manuskript beigetragen.
Bild vergrößern
QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Hinweis des Verlags

Kopfverletzungen sind im Kindes- und Jugendalter häufig. Treten dabei neurologische Symptome als Ausdruck einer Funktionsstörung des Gehirns und/oder einer Verletzung des Gehirns, der Schädelknochen oder der angrenzenden Strukturen auf, liegt ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT) vor [1]. Die Symptome reichen von leichten Kopfschmerzen bis zu tiefer Bewusstlosigkeit; von einem einzelnen Symptom bis hin zum komplexen Beschwerdebild. Gemäß dem Vorliegen bzw. dem Ausmaß einer initialen Bewusstseinsstörung erfolgt die Klassifikation des SHT in drei Schweregrade: leicht, moderat oder schwer, mit deutlicher Dominanz leichter SHT im Kindes- und Jugendalter von ca. 97 %. Weltweit ist das SHT eines der epidemiologisch und gesundheitsökonomisch relevantesten pädiatrischen Krankheitsbilder [2].

Das leichte Schädel-Hirn-Trauma – Definition und Diagnostik

Die Funktionsstörung äußert sich gemäß WHO-Definition [1] durch das Vorliegen mindestens eines der folgenden Symptome, wobei auch ein zum Trauma zeitlich verzögertes Auftreten möglich ist:
  • Verwirrtheit oder Desorientierung
  • Bewusstlosigkeit ≤ 30 min
  • Posttraumatische Amnesie ≤ 24 h
  • Passagere neurologische Symptome, inkl. fokaler neurologischer Defizite oder zerebraler Krampfanfälle
  • Glasgow Coma Scale (GCS) 13–15 nach 30 min post-Trauma bzw. bei Erstvorstellung
Die aktuelle AWMF-Leitlinie verwendet die international übliche GCS-basierte Einteilung in leichtes [1315], mittelschweres [912] und schweres SHT (≤ 8) gemäß des initialen bzw. bei Erstkontakt zum Gesundheitssystem dokumentierten GCS [3]. Aufgrund der Limitationen einer rein unidimensionalen Abschätzung des Risikos für eine intrakranielle Komplikation bzw. den Erholungsverlauf wäre eine mehrdimensionale Klassifikation sinnvoll, die Symptomlast, Dynamik der Symptomatik, Risikofaktoren für Akut- und Langzeitkomplikationen und MRT-Bildgebung einbezieht [3]. Eine solche Herangehensweise wird jedoch derzeit nicht breit praktiziert. Eine strukturierte Anamnese und sorgfältige Befunderhebung sind sowohl für die Entscheidungsfindung in der Akutsituation wesentlich [4] als auch für eine adäquate und möglichst standardisierte Dokumentation, die insbesondere im Rahmen einer nachgelagerten Begutachtung von erheblicher Bedeutung ist. Es ist darauf zu achten, ob die Beurteilung der neurologischen Funktion durch Alkohol- oder Drogenkonsum, Medikamente, Begleitverletzungen, medizinische Maßnahmen (z. B. Intubation, Sedierung) oder Grunderkrankungen eingeschränkt ist. Das Procedere bezüglich ambulanter oder stationärer Fallführung mit oder ohne Bildgebung erfolgt nach der Einschätzung, ob ein Risiko für eine intrakranielle Komplikation besteht (Tab. 1). Das Vorgehen sowie die Dokumentation sollten zwischen den typischerweise involvierten Fachdisziplinen Kinderchirurgie/Unfallchirurgie/Neurochirurgie, Pädiatrie und Neuropädiatrie abgestimmt und an die hausinternen Strukturen angepasst werden.
Tab. 1
Anamnese- und Untersuchungskriterien beim kindlichen SHT [3, 16]
Anamnese
Unfallhergang (z. B. Ausmaß der Fahrzeugbeschädigung, Absturzhöhe, Geschwindigkeit, Untergrund, Helm getragen?)
Symptome und Verlauf bis zur Vorstellung (Hinweis auf zunehmende Hirnfunktionsstörung?)
Relevante Vorerkrankungen (z. B. Gerinnungsstörung, hämatologische Erkrankung)
Medikamenteneinnahme (insbesondere Gerinnungshemmer)
Konsum von Alkohol oder Drogen
Hinweis auf Kindesmisshandlung (auch bei älteren Kindern auf Zeichen von stumpfer Gewalteinwirkung am [Hinter-]Kopf achten)
Untersuchung
Bewusstseinslage/Vigilanz, Orientierung, Gedächtnis, Reaktion
Pupillomotorik
Untersuchung von Schädel und Halswirbelsäule (Range of Motion, Palpation, paraspinale Muskulatur)
Neurologischer Status (Hirnnerven, Reflexe, Motorik, Sensibilität, Koordination, Sprache, Gleichgewicht)
Inspektion auf weitere Verletzungen

Bildgebung

Die kranielle Computertomographie (CT) gilt als Standard-Notfallbildgebung und dient dem raschen Ausschluss klinisch relevanter Verletzungen wie Blutung, Fraktur oder Hirndruck. Aufgrund der Strahlenexposition sollte sie bei Kindern jedoch nur bei berechtigtem Verdacht auf eine intrakranielle Komplikation erfolgen (Tab. 2). Klinische Entscheidungshilfen wie die PECARN-, CATCH- und CHALICE-Regeln unterstützen bei der Risikostratifizierung für eine Bildgebung und sind insbesondere bei der sicheren Identifikation von Low-risk-Konstellationen hilfreich [3, 510]. Die Magnetresonanztomographie (MRT) bietet Vorteile, da sie bei gleicher Detektionssicherheit bezüglich Blutungen sensitiver gegenüber Kontusionen, Mikroblutungen und axonalen Scherverletzungen ist und keine Strahlenbelastung verursacht. Kurzprotokolle („Fast MRI“) gewinnen im angloamerikanischen Raum zunehmend an Bedeutung, spielen im deutschsprachigen Raum aber noch eine untergeordnete Rolle [11]. Bei Halswirbelsäulen-bezogener Symptomatik sollte ggf. eine Röntgenaufnahme erwogen werden.
Tab. 2
Indikationen zur kraniellen Bildgebung beim kindlichen SHT – angelehnt an die aktuellen S2k-AWMF-Leitlinie [3]
Bildgebung
Indikation
Obligate Indikationen für eine cCT
Koma/Bewusstlosigkeit
Anhaltende Bewusstseinseinschränkung (Glascow Coma Scale < 14)
Krampfanfall
Fokale neurologische Defizite infolge Trauma (z. B. Paresen, Hirnnervenausfälle)
Verdacht auf Impressionsfraktur (tastbare Stufe, Krepitation)
Verdacht auf Schädelbasisfraktur (z. B. Monokelhämatom)
Offene Schädelverletzung (Liquorrhoe)
Bei Säuglingen: gespannte Fontanelle
V. a. nichtakzidentelle Verletzung
Am Unfallort ansprechbares, aber für Transport und Intubation sediertes Kind
Fakultative Indikationen für eine cCT – in Abhängigkeit von klinischer Gesamtsituation und Verlauf der Symptomatik
Schwerwiegender Unfallmechanismus (Sturzhöhe > 1,5 m bzw. > 0,9 m bei Kindern > bzw. < 2 Jahre, Geschwindigkeit ≥ 40 km/h, Kollision mit stark beschleunigtem Objekt)
Unklare Angaben zum Traumahergang und periakutem Verlauf
Hinweise auf Gerinnungsstörung
Bestehen eines ventrikuloperitonealen Shunts
Vorliegen einer Intoxikation (z. B. Alkohol oder Drogen)
Fokale neurologische Zeichen ohne klaren Traumabezug
Desorientiertheit, wiederholtes Fragen, verlangsamte Reaktion (altered mental status)
Agitiertheit (inkl. Schlaflosigkeit), Irritabilität
Verhaltens- oder Wesensveränderung
Starke anhaltende oder zunehmende Kopfschmerzen
Wiederholtes Erbrechen/nichtsistierende Übelkeit
Ausgeprägtes Galeahämatom/Schwellung
Hämatom in anderer Lokalisation als frontal bei Kindern < 2
Indikationen für eine cMRT
Alternative bei fakultativer CT-Indikation, sofern ohne Zeitverlust möglich
Alternative bei obligaten CT-Indikationen, wenn MRT unmittelbar verfügbar ist und das Kind kooperativ ist
Verlaufsdiagnostik
Ergänzende Diagnostik bei Verdacht auf nichtakzidentelles Trauma
Beurteilung des kraniozervikalen Übergangs bzw. ligamentärer Verletzungen, insbesondere bei Kindern < 2 Jahren

Beratung beim ambulanten Vorgehen

Daten aus Österreich und Deutschland zeigen im internationalen Vergleich hohe Hospitalisierungsraten für SHT [12, 13]. Demgegenüber steht – auch bei Pooling von Fällen aller Schweregrade – eine sehr geringe Rate intrakranieller Verletzungen (2,7 %), neurochirurgischer Eingriffe (0,67 %) und Mortalität (0,1 %) [12]. Während der COVID-19-Pandemie kam es 2020 in Deutschland zu einem deutlichen Rückgang der Hospitalisierungen, vor allem bei leichtem SHT um 25 %, während die Zahlen moderat bis schwerer SHT weniger stark zurückgingen. Derzeit wird untersucht, ob ein Teil der aktuell stationär aufgenommenen Fälle mit leichtem SHT langfristig auch ambulant behandelt werden könnten [14].
Erfolgt die Fallführung ambulant, ist eine strukturierte Beratung der Eltern in Bezug auf Warnzeichen einer relevant werdenden intrakranielle Verletzung sowie den erwartbaren Verlauf essenziell [4, 15, 16]. Nächtliches Wecken wird in der Regel nicht mehr empfohlen, da Schlaf die Erholung unterstützt [4]. Für 24–48 h wird eine moderate Reduktion körperlicher und kognitiver Belastung empfohlen, jedoch ohne vollständige Inaktivität. Aktivitäten inkl. Lesen und Medienkonsum sollten so eingeschränkt werden, dass die Symptomlast im Verlauf nicht zunimmt bzw. bereits abgeklungene Symptome nicht erneut provoziert werden. Eine randomisierte kontrollierte Studie ergab, dass Kinder, die in den ersten 48 h auf Bildschirmzeit verzichteten, eine kürzere Symptomdauer aufwiesen als Kinder mit gewohntem Medienkonsum [17]. Die meisten Symptome klingen innerhalb von ein bis drei Wochen ab, bei anhaltenden Beschwerden ist eine erneute ärztliche Vorstellung angezeigt [15, 16]. Für Eltern und medizinisches Personal besteht hierbei die Herausforderung, bei größerem zeitlichem Abstand den Bezug zu der vorangegangenen Kopfverletzung herzustellen – insbesondere, wenn keine suffiziente Dokumentation aus der Akutphase vorliegt.

Nachsorge und „Rehabilitation“

Die strukturierte Rückkehr in Schule und Sport stellt einen zentralen Bestandteil der Nachsorge nach leichtem SHT dar. Die schrittweise Wiederaufnahme kognitiver und körperlicher Aktivitäten sollte Return-to-School- und Return-to-Sport-Protokollen folgen, da eine verfrühte Rückkehr das Risiko für erneute Verletzungen und verzögerte Genesung erhöht. Der Leitfaden des Olympiazentrums Vorarlberg bietet hierfür ein praxisnahes, symptomorientiertes Vorgehen, das aktuellste internationale Empfehlungen berücksichtigt ([18]; Abb. 1). Wichtig ist, dass die jeweilige Belastung nicht zu einer relevanten Symptomverstärkung oder dem Wiederauftreten bereits sistierter Symptome führt. Als tolerierbar gilt eine Zunahme um max. 2 Punkte auf der numerischen Ratingskala (NRS) 1–10 für maximal eine Stunde. Bei Überschreiten der Toleranzgrenze sollte für wenige Tage auf das zuvor gut verträgliche Belastungsniveau zurückgekehrt werden.
Abb. 1
Return-to-School und Return-to-Sports – Management nach dem brainCrash-Leitfaden
Bild vergrößern
Die bundesweite Präventionsinitiative „Schütz deinen Kopf!“ der ZNS-Stiftung bietet zudem Schulen, Eltern und Sportvereinen evidenzbasierte Empfehlungen zur Einschätzung, Überwachung und Beratung nach SHT und vermittelt dieses Wissen über das Concussion Awareness Projekt gezielt in Schulen [19, 20].

Post-Concussion-Syndrom

Bei Kindern mit leichtem SHT und Risikofaktoren für einen protrahierten Verlauf sowie bei allen höhergradigen SHT hat die mittel- und längerfristige Nachsorge einen hohen Stellenwert. Neuropsychologische und -kognitive Beeinträchtigungen können sich dabei auch erst verzögert manifestieren („growing into deficit“). Außerdem können Defizite im Alltag zunächst oft kompensiert werden und erst in Situationen relevant werden, in denen die Kompensationsfähigkeiten überschritten werden bzw. die Kompensationsmechanismen ausgeschöpft sind [21, 22]. Zu den Risikofaktoren zählen demografische Merkmale (z. B. Alter, psychosoziale Stressoren), medizinische Faktoren (z. B. frühere leichte SHT, Lern‑/Verhaltensstörungen, neurologische/psychiatrische Erkrankungen), traumabezogene Merkmale (z. B. intrakranielle Komplikationen, Begleitverletzungen, Schleudertrauma) sowie die Ausprägung der (sub)akuten Symptomatik, insbesondere Schlafstörungen oder vestibulookuläre Störungen. Auch eine positive Familienanamnese für Migräne spielt eine Rolle [16, 2325]. Persistent postconcussive symptoms (PPCS) liegen vor, wenn körperliche, kognitive, verhaltensseitige oder emotionale Beschwerden länger als vier Wochen nach einem leichten SHT anhalten [16, 26]. Etwa 30 % der Kinder zeigen nach vier Wochen weiterhin Symptome, 10 % nach zwölf Wochen und 5 % noch nach einem Jahr [8, 15, 16]. Diese Beschwerden können die schulische Leistungsfähigkeit und Teilhabe in allen Lebensbereichen erheblich beeinträchtigen. Ein strukturiertes Screening auf Risikofaktoren ermöglicht eine frühzeitige Identifikation gefährdeter Kinder und die Einleitung einer gezielten Nachsorge [24]. Letztere sollte auch dann initiiert werden, wenn sich abzeichnet, dass Kinder nach drei Wochen post-Trauma noch keine vollständige Erholung erreicht haben. Das klinische Bild von PPCS sind oft geprägt vom Nebeneinander verschiedener Symptome, die sich gegenseitig unterhalten und verstärken [10]. In der Praxis hat sich eine Einteilung in sechs Cluster bewährt, anhand derer auch das therapeutische Vorgehen festgelegt wird (Abb. 2). Als roter Faden für eine ausführliche Beurteilung bei Erst- und Verlaufsvorstellung in der Praxis kann das Sports Concussion Offices Assessment Tool (SCOAT) herangezogen werden [27]. Zur standardisierten Diagnostik im Verlauf eignen sich SHT-spezifische Tools, wie z. B. Post Concussion Symptom Scale (PCSS) oder Post Concussion Symptoms Inventory (PCSI; [28, 29]), Qualitiy of Life after Brain Injury (QOLIBRI; [30, 31]) und Standardinstrumente, wie z. B. Pediatric Migraine Disability Assessment [32] und die Child Behaviour Checklist (CBCL; [33]). Aufgrund der Komplexität des Krankheitsbildes und der häufig erforderlichen engmaschigen Beratung, bietet sich eine multiprofessionelle Betreuung im Netzwerk zwischen Praxispädiatrie, spezialisierten neuropädiatrischen Einrichtungen und sozialpädiatrischen Zentren an.
Abb. 2
Sechs Dimensionen des PCSS
Bild vergrößern
Therapeutisch wird das führende Symptomcluster behandelt, die Priorisierung erfolgt individuell und patientenspezifisch. Die Therapie ist symptomgeleitet und umfasst immer eine Belastungssteuerung, ein eng begleitetes schrittweise Return-to-Management, die Modifikation relevanter Lebensstilfaktoren sowie abhängig von der jeweiligen Situation Kopfschmerzmanagement, vestibulookuläres Training, neuropsychologische Verfahren und psychologische sowie sozialpädagogische Unterstützung. Ziel ist eine individuell abgestimmte, multimodale Behandlung, die körperliche, kognitive, emotionale und funktionelle Einschränkungen adressiert und die schrittweise Rückkehr in Alltag, Schule und Sport fördert. Dadurch lassen sich mögliche Langzeitfolgen für Gesundheit, Wohlbefinden, schulische Leistungsfähigkeit, Teilhabe und Lebensqualität – auch im familiären Umfeld – wirksam reduzieren [16, 23, 34].

Fazit

In der Versorgung des leichten SHT im Kindes- und Jugendalter von der Akutphase bis in die Rehabilitation besteht Optimierungsbedarf. In der Akutsituation kann eine evidenz- und risikobasierte Entscheidungsfindung den gezielteren Einsatz der Bildgebung und eine Reduktion der Hospitalisierungsraten ermöglichen. Zentral bleiben eine strukturierte Anamnese, standardisierte Untersuchung sowie verbindliche, interdisziplinär abgestimmte SOPs. Für die Nachsorge sind ein symptomgeleiteter, stufenweiser Return-to-School- und Return-to-Sport-Plan sowie ein frühzeitiges Erkennen von Risikofaktoren für PPCS entscheidend. Ein multimodales, biopsychosoziales Vorgehen unterstützt eine sichere Rückkehr in Alltag, Schule und Sport und kann Langzeitfolgen in Bezug auf Gesundheit und Teilhabe wirksam vorbeugen.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

H. Ravichandrajah, L. von der Heiden, T. Engelke, J. Konrad, M.-G. Gerard, M. Bonfert und N. Bruns geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

PD Dr. med. Nora Bruns

Oberärztin Pädiatrische Intensivmedizin
