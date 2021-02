Zurück zum Zitat Hennessy M, Bann DV, Patel VA, Saadi R, Krempl GA, Deschler DG, et al. Commentary on the management of total laryngectomy patients during the COVID-19 pandemic. Head Neck. 2020;42:1137–43. https://​doi.​org/​10.​1002/​hed.​26183. CrossRefPubMedPubMedCentral