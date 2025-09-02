RSV versus SARS-CoV-2 bei Kindern

Die multisystemische Erkrankung Long COVID kann nach einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern jeden Alters auftreten [], wobei verschiedene Studien eine niedrigere Prävalenz während der Omikron-Periode im Vergleich zur Delta-Periode beschreiben [].

Zu den häufigsten Symptomen bei mit SARS-CoV‑2 infizierten Kindern zählen Fieber und produktiver Husten []. Gleichzeitig ist es möglich, dass die Betroffenen kaum oder gar keine Krankheitszeichen aufweisen. Die wichtigsten Risikofaktoren für einen schweren Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion umfassen Adipositas, Diabetes mellitus, Asthma bronchiale, angeborene Herzfehler sowie Erkrankungen, die das Nervensystem oder den Stoffwechsel beeinträchtigen []. Im Vergleich mit Erwachsenen verlaufen SARS-CoV-2-Infektionen bei Kindern normalerweise milder. Besonders gefährdet für einen schweren Verlauf und eine erhöhte Mortalität sind Kinder unter fünf Jahren, insbesondere Neugeborene []. Der häufigste Übertragungsweg ist die Aufnahme von virusbeladenen Partikeln über die Atemwege. Auch der Kontakt mit SARS-CoV-2-verunreinigten Oberflächen stellt ein Risiko für Ansteckung dar []. Ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat besteht die Möglichkeit einer Schutzimpfung [].

SARS-CoV‑2 (Schweres Akutes Atemwegssyndrom-Coronavirus Typ 2) ist das Virus, das die Coronavirus-Erkrankung 2019 (Covid-19) verursacht [] und in weiterer Folge zur ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts führte [].

Zumeist entwickeln Kinder zu Beginn einer RSV-Infektion Krankheitszeichen, welche zunächst die oberen Atemwege betreffen. Im Verlauf kommt es oft zu weiteren, auch die unteren Atemwege betreffenden, Symptomen. Patient*innen, die im Rahmen ihrer RSV-Infektion eine Bronchiolitis entwickeln, präsentieren sich klinisch oft mit einem reduzierten Allgemeinzustand, verminderter Nahrungsaufnahme sowie Zeichen erhöhter Atemarbeit. Eine kausale Therapie [] sowie einen zugelassenen RSV-Impfstoff zur aktiven Immunisierung gibt es im pädiatrischen Kontext derzeit nicht. Es existieren jedoch monoklonale Antikörper zur passiven Immunisierung, die für Neugeborene und Säuglinge ausdrücklich empfohlen sind [].

Aufgrund der sehr hohen Infektiosität können ab dem zweiten erlebten Winter bereits bei zirka 90 bis 100 % der Kinder RSV-Antikörper nachgewiesen werden. Jede erneute Infektion verläuft typischerweise weniger schwerwiegend als die erste, da sie bei Kindern, die älter als zwei Jahre alt sind, normalerweise nur den oberen Respirationstrakt betrifft []. Die Wahrscheinlichkeit für das Entwickeln schwerwiegender Symptome ist bei Neugeborenen und Säuglingen aufgrund der unvollständig entwickelten Atemwegsorgane und ihres schwächeren Immunsystems deutlich höher []. Weitere allgemeine Risikofaktoren für das Entwickeln eines schweren RSV-Verlaufs sind unter anderem Frühgeburtlichkeit, Kinder mit bronchopulmonalen Dysplasien, hämodynamisch signifikanten Herzfehlern, Immundefekten sowie chronischen pulmonalen Erkrankungen [].

Weltweit infizieren sich jährlich ungefähr 33 Mio. Kinder unter fünf Jahren mit RSV [], von denen etwa jedes zehnte Kind eine stationäre Behandlung benötigt []. Dabei sind zirka vier von fünf der aufgrund von RSV hospitalisierten Kinder gesunde, reif geborene Säuglinge, die vorwiegend jünger als ein halbes Jahr sind []. Die Ansteckung geschieht dabei in der Regel über Tröpfcheninfektion oder durch Berührung von kontaminierten Gegenständen und Oberflächen [], wobei RS-Viren etwa 20 min auf Händen und 45 min auf Papierhandtüchern und Baumwollstoffen infektiös bleiben können [].

Das Respiratorische Synzytialvirus ist der wichtigste Erreger wiederkehrender Atemwegsinfektionen bei Säuglingen und Kleinkindern []. Seine Relevanz ergibt sich sowohl aus den häufig resultierenden schweren Krankheitsverläufen [] als auch aus seiner hohen Infektiosität [].

SARS-CoV‑2 und das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) zählen zu den häufigsten Atemwegserregern und rufen ähnliche Symptome hervor []. Dennoch zeigt ein Vergleich der Publikationsanzahlen in medizinischen Datenbanken wie PubMed oder Cochrane, dass SARS-CoV‑2 auch mehr als vier Jahre nach Beginn der Pandemie und trotz Aufhebung des globalen Notstands im Mai 2023 [] weiterhin deutlich mehr Beachtung erhält. So wurden allein im Jahr 2024 über zehnmal mehr Studien zu SARS-CoV‑2 veröffentlicht als zu RSV. RSV gilt jedoch als ernstzunehmender Erreger [], der weltweit bei Säuglingen und Kleinkindern zu schweren Erkrankungen der unteren Atemwege führt []. In Deutschland ist es beispielsweise für mehr als die Hälfte aller Hospitalisierungen aufgrund schwerer Atemwegsinfektionen bei Kindern unter einem Jahr verantwortlich []. Obwohl es einige Untersuchungen gibt, in denen bereits Unterschiede zwischen Infektionen mit SARS-CoV‑2 und RSV bei hospitalisierten Kindern erforscht wurden [], fehlen bisher Studien mit repräsentativen Fallzahlen, die den klinischen Verlauf von RSV- und SARS-CoV-2-Infektionen bei Kindern bis zwölf Jahren im selben Zeitraum und unter identischen stationären Bedingungen direkt vergleichen.

Methoden

Die Daten dieser retrospektiven, monozentrischen Beobachtungsstudie wurden zwischen September 2021 und März 2022, unter Einhaltung der ethischen Standards der Deklaration von Helsinki, in der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde eines großen städtischen Krankenhauses, der Klinik Ottakring in Wien, erhoben. Während dieses Zeitraums wurde bei sämtlichen ambulanten Patient*innen ein Nasen-Rachen-Abstrich zum Virusnachweis mittels Multiplex-PCR vorgenommen. In die Studie eingeschlossen wurden alle Kinder unter zwölf Jahren, die im Rahmen des PCR-Tests entweder positiv auf RSV oder SARS-CoV‑2 getestet wurden und aufgrund der Infektion stationär aufgenommen werden mussten. Die Indikationen zur Hospitalisierung waren Dehydratation, zunehmende Dyspnoe, Zeichen einer beginnenden respiratorischen Erschöpfung, Hypoxämie mit SpO 2 < 92 % unter Raumluft, intermittierende Bradykardien, ausgeprägte Tachypnoe, persistierendes hohes Fieber trotz Antipyretika sowie schwere Begleiterkrankungen oder Risikofaktoren wie Frühgeburtlichkeit. Kinder mit einer gleichzeitigen Infektion beider Viren wurden von der Studie ausgeschlossen. Während des Krankenhausaufenthaltes wurden verschiedene klinische und laborchemische Parameter, wie die Leukozytenzahl, der CRP-Wert und die Dauer der Sauerstofftherapie, erfasst, um einen Vergleich zwischen RSV- und SARS-CoV-2-Patient*innen zu ermöglichen.

Zur Analyse signifikanter Unterschiede zwischen den Gruppen wurde die Software SPSS verwendet. Nominale Parameter wurden mithilfe von t‑Tests oder Mann-Whitney-U-Tests geprüft, ordinale Variablen mit Kreuztabellen und Chi-Quadrat-Tests. Das Signifikanzniveau wurde per Bonferroni-Korrektur von 0,05 auf 0,005 angepasst, um Fehler erster Art zu minimieren. Für die Subgruppenanalysen (Vergleich RSV, SARS-CoV‑2 Delta und SARS-CoV‑2 Omikron) ergab die Bonferroni-Korrektur einen adjustierten Signifikanzwert von 0,002.

Auf eine Fallzahlplanung wurde verzichtet, da die Stichprobengröße der Anzahl der während des Studienzeitraums stationär aufgenommen Patient*innen entsprach. Vor Beginn der Untersuchung wurde ein positives Votum der Ethikkommission der Stadt Wien eingeholt (EK 23-064-VK).