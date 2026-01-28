Roboterassistierte rekonstruktive Urologie der Frau

Vesikovaginale Fisteln und Harnleiterstenosen sind häufig iatrogen bedingt, Senkungen des Beckenbodens treten häufiger nach Hysterektomien auf.

Dank der Entwicklung der roboterassistierten laparoskopischen Urologie in den vergangenen 20 Jahren wurden die technischen Möglichkeiten geschaffen, diese oftmals Zweiteingriffe minimalinvasiv durchzuführen und Relaparotomien zu verhindern.