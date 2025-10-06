Lernen aus Fehlern – die Geschichte des Critical Incident Reporting Systems (plus Literatur)

Das Lernen aus Fehlern im Gesundheitswesen stand am Anfang: Vor 16 Jahren wurde das Critical Incident Reporting System CIRSmedical.at eingerichtet. Auf dieser Online-Plattform können alle Beschäftigten im Gesundheitswesen, und seit 2017 auch Patienten, anonym über sicherheitsrelevante Ereignisse berichten.

Dabei steht nicht die straf- und/oder zivilrechtliche Verfolgung von Fehlern im Vordergrund, sondern das Bestreben, wie man in Zukunft solche Fehler vermeiden könne. Denn vier bis 17 Prozent aller Patienten seien mit einem unerwünschten Ereignis konfrontiert, sagt Brigitte Ettl, langjährige Präsidentin der Plattform Patientensicherheit. 44 bis 50 Prozent dieser Ereignisse wären vermeidbar.

Bevor Berichte über kritische Ereignisse im Gesundheitsbereich im heimischen Fehlerberichts- und Lernsystem CIRSmedical veröffentlicht werden, durchlaufen sie ein streng geregeltes Prüfverfahren. Ein Bericht müsse relevant für die Sicherheit im Gesundheitswesen sein, der Berichtende müsse den Vorfall selbst beobachtet haben oder daran beteiligt gewesen sein und seine Schilderung müsse vollständig und sachbezogen sein. Nicht veröffentlicht würden daher Diffamierungen oder reine Beschwerden. „Für Beschwerden sind Spitalsombudsleute, Patientenanwaltschaften oder die Schlichtungsstellen der Landesärztekammern zuständig", erläutert Ettl. Nebenwirkungen von Arzneimitteln sind auch kein Fall für CIRS.

Berichte, die auch außerhalb der eigenen Einrichtung sicherheitsrelevant sein könnten, können von der jeweiligen Organisation in das nationale CIRSmedical überspielt werden. Vor der Veröffentlichung durchläuft jeder Report ein Anonymisierungsverfahren, sodass Rückschlüsse auf den Absender unmöglich sind. Schließlich prüft das Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen (BIQG) die korrekte Prozessabwicklung.

CIRSmedical entstand 2009 auf Betreiben der ÖÄK und wird von der Österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement in der Medizin GmbH (ÖQMED) betrieben. Neben individuellen Usern nutzen derzeit 22 Organisationen die Möglichkeit, CIRSmedical als eigene "Meldegruppe" einzurichten, darunter vor allem Spitäler, aber etwa auch die ÖÄK-Sektion Allgemeinmedizin oder das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK).





Quelle: APAmed/Martin Krenek-Burger



