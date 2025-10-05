Buchtipp: Handbuch für klinisches Risikomanagement

Zum Inhalt
Martin Krenek-Burger
Klinisches Risikomanagement und Patientensicherheit sind zentrale Bestandteile ärztlicher und pflegerischer Arbeit. Experten erläutern die Grundlagen, bieten praktische Lösungen und stellen Werkzeuge wie Checklisten, Standard Operating Procedures und Critical Incident Reporting-Systeme vor.

Springer-Verlag GmbH

Weitere Instrumente umfassen Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen, Peer Reviews, Ursachenanalysen wie das London Protokoll, Simulationen, Szenarioanalysen, Qualitäts- und Patientensicherheitsindikatoren sowie Risiko-Audits.

Das vollständig überarbeitete und erweiterte Handbuch behandelt Themen wie Führung, Strategieentwicklung, Teamentwicklung, Mitarbeitermotivation und die Etablierung einer Sicherheitskultur. Es greift aktuelle Themen wie Digitalisierung, neueste Human-Factor-Forschungen und die Rolle der Architektur für die Patientensicherheit auf.

Das Handbuch richtet sich an Entscheidungsträger und Führungskräfte sowie an Umsetzer vor Ort, darunter Geschäftsführer, Ärztliche Direktoren, Pflegedirektoren, Chefärzte, Oberärzte, Pflegedienstleitungen, Stationsleitungen, Risikomanager, Patientensicherheitsbeauftragte, Qualitätsmanager, Personalmanager, Hygienemanager, IT-Führungskräfte, Apotheker, Medizintechniker, Bautechniker, Krisenmanager und Juristen.

