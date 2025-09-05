Rhumatismes inflammatoires : où en est-on avec les JAK-inhibiteurs ?

Les inhibiteurs des JAK (JAKi) inhibent la voie JAK-STAT, essentielle pour la signalisation intracellulaire des cytokines. En rhumatologie, les JAKi sont indiqués pour la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite psoriasique et la spondylarthrite ankylosante. Ils offrent des réponses comparables, voire supérieures, à celles des inhibiteurs du TNF (TNFi), avec une action relativement rapide et un bon maintien thérapeutique.

Cependant, leur sécurité reste un sujet débatu, en particulier après l’étude ORAL-SURVEILLANCE avec le tofacitinib, qui a mis en évidence des risques accrus d’évènements cardio-vasculaires majeurs, de cancers et de troubles thromboemboliques. Ces résultats ont conduit à des avertissements des autorités sanitaires et des restrictions d’usage nuancées.

Les recommandations actuelles préconisent une utilisation des JAKi principalement après échec d’autres traitements antirhumatismaux de deuxième ligne, avec une évaluation personnalisée du rapport risques-bénéfice. Actuellement les JAKi ne sont recommandés qu’en l’absence d’autre alternative chez les fumeurs, chez les patients avec un risque cardiovasculaire élevé, et chez les patients avec un risque oncologique ou thromboembolique connu.

Des études futures et des données de registres continueront d’éclairer le profil de sécurité à long terme de ces médicaments.