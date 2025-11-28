Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Rheuma Plus / Schweiz

PMR-​Leitlinien Kommentar zur aktualisierten S2e-Leitlinie „Behandlung der Polymyalgia rheumatica“1

Erschienen in:
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz | Ausgabe 4/2025
Vorheriger Artikel S2e-Leitlinie zur Behandlung der Polymyalgia rheumatica: Update 2024
Nächster Artikel Aktuelle medikamentöse Therapie-Prinzipien des SLE
Titel
PMR-​Leitlinien
Kommentar zur aktualisierten S2e-Leitlinie „Behandlung der Polymyalgia rheumatica“1
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Schlagwort
Rheumatologie
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz / Ausgabe 4/2025
Print ISSN: 3004-9253
Elektronische ISSN: 3004-8931
DOI
https://doi.org/10.1007/s44332-025-00093-6

Weitere Artikel der Ausgabe 4/2025

Éditorial

  • Editorial

Was einer Vaskulitis täuschend ähnlich sehen kann

  • Aktuell

Frühes Screening auf Fatigue ist bei Rheuma essenziell

  • Aktuell

Editorial

  • Editorial

Aktuelle medikamentöse Therapie-Prinzipien des SLE

  • Originalien

S2e-Leitlinie zur Behandlung der Polymyalgia rheumatica: Update 2024