Jyseleca® (Filgotinib)

Der neue präferenzielle JAK1 Inhibitor seit 1. Mai 2021 im hellgelben Bereich des Erstattungskodex (RE2) bei RA

Mit der Zulassung von Jyseleca® (Filgotinib) durch die EMA am 24.09.2020 steht in der EU ein JAK1 präferenzieller und reversibler JAK-Inhibitor zur Behandlung von erwachsenen PatientInnen mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoiden Arthritis (RA), die auf ein oder mehrere krankheitsmodifizierende Antirheumatika (DMARDs) unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben, zur Verfügung. Das Arzneimittel kann als Monotherapie oder in Kombination mit Methotrexat (MTX) angewendet werden1,#.