RINVOQ® zeigt ein rasches und zuverlässiges Ansprechen bei gutem Nebenwirkungsprofil. Auch die Zulassung in gastroentrologischen Indikationen stellt einen großen Vorteil bei der Patientin, die auch an Colitis ulcerosa leidet, dar. Durch die Therapie schafft es die Patientin, in Remission zu gelangen.