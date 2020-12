Apremilast bei Morbus Behçet

Redaktion: Dr. med. univ. Norbert Hasenöhrl

In einer großen multinationalen Phase-3-Studie wurde gezeigt, dass Apremilast die Zahl oraler Ulzera – eines Kardinalsymptoms von Morbus Behçet – signifikant reduziert und die Lebensqualität der Betroffenen steigert. Bei mehr als 50% der Patienten verschwanden die oralen Ulzera sogar ganz.

Anzeige

Ende April 2020 wurde die Indikation von Apremilast (Otezla®) erweitert. Der PDE-4-Inhibitor darf nun auch „zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit oralen Aphthen, die mit dem Behçet-Syndrom assoziiert sind und für die eine systemische Therapie in Frage kommt“, verwendet werden [1].

RELIEF: Die Zulassungsstudie

Als Basis dieser Zulassungserweiterung diente die RELIEF-Studie, die 2019 im renommierten „New England Journal of Medicine“ publiziert wurde [2]. Dies war die erste groß angelegte internationale klinische Studie, in der die langfristige Wirkung einer Behandlung des M. Behçet evaluiert wurde. Schubweise auftretende, rezidivierende orale Ulzera können die Erstmanifestation eines M. Behçet sein [3]. Sie treten bei fast allen Behçet-Patienten (98,5%) auf [4]. Orale Ulzera sind zumeist schmerzhaft, erschweren alltägliche Tätigkeiten wie Sprechen, Essen oder Trinken und schränken damit die Lebensqualität erheblich ein [5]. Bisherige Therapieansätze für dieses Problem waren wenig erfolgreich [6]. Das Rationale für den Einsatz des small molecules Apremilast für die Therapie oraler Ulzera bei M. Behçet ist seine Fähigkeit, proinflammatorische Signalkaskaden zu modulieren [2].

Studiendesign

RELIEF war eine randomisierte, plazebokontrollierte, doppelblinde Phase-3-Studie, die in 53 Zentren in zehn Ländern (Asien, Europa, Nordamerika, Israel, Libanon und Türkei) durchgeführt wurde. Die Teilnehmer waren mindestens 18 Jahre alt und hatten aktive orale Ulzera, die in den vergangenen zwölf Monaten mindestens dreimal aufgetreten waren, obwohl die Patienten mindestens ein nicht-biologisches Medikament (Kortikosteroide, NSAR, Colchicin, Immunsuppressiva und Thalidomid) verwendet hatten. Ausschlusskriterien waren schwere Organbeteiligungen, die eine systemische Behandlung erforderten, vaskuläre oder ZNS-Beteiligung in den letzten zwölf Monaten, weiters die anamnestische Verwendung eines Biologikums gegen orale Ulzera sowie das Bestehen anderer klinisch signifikanter Erkrankungen (z.B. Infektionen, maligne Erkrankungen, stärkere Laborveränderungen oder psychiatrische Erkrankungen). Hingegen konnten Patienten mit Haut- oder Gelenksmanifestationen des M. Behçet an der Studie teilnehmen.

Die Patienten wurden nach einer bis zu sechs Wochen dauernden Screeningphase im Verhältnis 1:1 randomisiert und zwölf Wochen lang entweder mit 2x 30mg Apremilast oder Plazebo behandelt. Nach Ende der zwölf Wochen wurde allen Patienten die Teilnahme an einer 52 Wochen dauernden Verlängerungsstudie angeboten, in der sämtliche Teilnehmer mit Apremilast behandelt wurden. Nach Behandlungsende wurden die Teilnehmer weitere vier Wochen lang nachbeobachtet.

Anzeige

Primärer Endpunkt war die Fläche unter der Kurve (AUC), die sich aus der Zahl der Ulzera und der Zeit ergab. Dieser Endpunkt wurde deshalb gewählt, weil er die rezidivierende Natur der Ulzera bei M. Behçet am besten erfasst. Es gab eine Reihe sekundärer Endpunkte, u.a. komplettes Ansprechen (d.h. Verschwinden) der Ulzera, Schmerz, Krankheitsaktivität und Lebensqualität.

Ergebnisse

207 Patienten wurden randomisiert, 179 beendeten die zwölf Wochen des ersten Studienteils (96 unter Apremilast, 83 unter Plazebo). Die AUC von Ulzera/Zeit betrug 129,5 unter Apremilast und 222,1 unter Plazebo (p<0,0001; Abb. 1) [2].

Abb. 1: Primärer Endpunkt der RELIEF-Studie Quelle: modifiziert nach [2]

Das Ansprechen auf Apremilast erfolgte sehr schnell – bereits ab der ersten Behandlungswoche zeigte sich ein signifikanter Rückgang der oralen Ulzera (p≤0,0015) und der damit verbundenen Schmerzen (p≤0,0035) [7].

Die Rate der Patienten, die nach zwölf Wochen ein vollständiges Ansprechen (d.h. keine erkennbaren Ulzera mehr) zeigten, betrug unter Apremilast 53%, unter Plazebo nur 22% [2].

Die Reduktion der oralen Ulzera in der RELIEF-Studie zog sich konsistent durch alle Subgruppen, etwa bei Stratifikation nach Krankheitsdauer, Anzahl der Ulzera, geographischer Region und anamnestischem Gebrauch von Colchicin und Glukokortikoiden. Verbesserungen durch Apremilast zeigten sich auch in einem Aktivitätsscore („Behçet’s Disease Current Activity Form“) [2].

Klare Steigerung der Lebensqualität

Schon seit längerer Zeit ist klar, dass die Lebensqualität („Quality of Life“ – QoL) einen wesentlichen Beurteilungsparameter für den Erfolg einer Therapie darstellt. Das ist vor allem dort von Bedeutung, wo eine Erkrankung oder bestimmte Krankheitsmanifestationen die QoL erheblich einschränken, wie es etwa bei den oralen Ulzera im Rahmen des M. Behçet der Fall ist [8]. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität („Health-Related QoL“ oder HRQoL) ist auch signifikant mit dem Überleben assoziiert, wie mehrere Studien bei unterschiedlichen Populationen zeigten [9-11].

Für manche Erkrankungen, so auch für den M. Behçet, wurden eigene QoL-Scores entwickelt, in diesem Fall der „Behçet’s Disease Quality of Life Score“, der mögliche Resultate von 0 bis 30 Punkten aufweist, wobei höhere Punktezahlen eine schlechtere Lebensqualität bedeuten. Dieser Score wurde in der RELIEF-Studie verwendet. Es zeigte sich in der Apremilast-Gruppe eine Reduktion um 4,3 Punkte, in der Plazebo-Gruppe um 1,2 Punkte (der Ausgangswert in der Gesamt-Population der Studie lag bei 10,7 ± 8,2 Punkten). Somit war die QoL-Verbesserung unter Aprelimast größer als unter Plazebo. Die signifikanten Verbesserungen der Lebensqualität unter Apremilast konnten bei durchgehender Behandlung mit dem PDE-4-Inhibitor bis Woche 64 aufrechterhalten werden (p=0,0003) [12].

Anzeige

Sicherheit

Die Sicherheitspopulation von RELIEF umfasste 187 Patienten, von denen 107 mehr als ein Jahr lang Apremilast genommen hatten. 79% in der Apremilast-Gruppe und 72% in der Plazebo-Gruppe erlebten zumindest ein unerwünschtes Ereignis („Adverse Events“ – AE). Die häufigsten AE, die unter Apremilast öfter auftraten als unter Plazebo, waren Diarrhoe, Nausea, Kopfschmerzen und obere Atemwegsinfektionen (insbesondere viraler Genese) [2].

Otezla® FKI (PDF)

Literatur:

1. Fachinformation Otezla® Filmtabletten, Zuletzt aufgerufen 2020/10/11.

2. Hatemi G et al., N Engl J Med 2019;381(20):1918-1928

3. Yazici H et al., Nat Rev Rheumatol 2018;14(2):107-119

4. Altenburg A et al., Ophthalmologe 2012;109(6):531-541

5. Hatemi G et al., J Rheumatol 2017;44(11):1750-1753

6. Leccese P et al., Semin Arthritis Rheum 2019;48(4):752-762

7. Hatemi G et al., EULAR, 2019. Abstract #OP0146 (Ann Rheum Dis 78(Suppl. 2):A148).

8. Senusi AA et al., Clin Exp Rheumatol 2017;35 Suppl 108(6):43-50

9. Sadetsky N et al., Qual Life Res 2009;18(8):1019-1027

10. Tsai SY et al., Eur J Epidemiol 2007;22(1):19-26

11. Kroenke CH et al., Am J Public Health 2008;98(11):2085-2091

12. Hatemi G et al., ACR, 2019. Abstract #946 (Arthritis Rheumatol 2019;71(suppl 10)).