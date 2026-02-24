Die Rheumatologie steht an einem wichtigen Punkt: Fortschritte in Diagnostik, Therapie und Leitlinienentwicklung gehen einher mit realen Versorgungsengpässen, strukturellen Herausforderungen und der Notwendigkeit, Forschungsergebnisse zügig in die klinische Praxis zu überführen. Während wissenschaftliche Kongresse wie EULAR und ACR 2025 eindrucksvoll die Innovationskraft unserer Disziplin demonstrierten, zeigen aktuelle Versorgungsdaten, wie groß der Handlungsbedarf im ärztlichen Alltag bleibt. In diesem Spannungsfeld soll dieses Editorial (nicht nur) Probleme offen ansprechen, gleichzeitig mögliche Lösungswege skizzieren, (ausgewählte) Kongressentwicklungen einordnen und damit einen konstruktiv-optimistischen Blick auf das Jahr 2026 eröffnen. …