Filgotinib bei rheumatoider Arthritis wirkt schnell und langfristig

Auf dem diesjährigen Kongress der European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) wurden umfassende Daten zur Behandlung von rheumatoider Arthritis (RA) mit dem präferenziellen Januskinase 1 (JAK1)-Inhibitor Filgotinib (JYSELECA®) vorgestellt.1 Die Ergebnisse aus Langzeitstudien und dem klinischen Alltag unterstreichen die gute Wirksamkeit und das bewährte Sicherheitsprofil von JYSELECA® in der RA.2-8