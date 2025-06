Rezidive und Rezidiveingriffe in der Prolapschirurgie

Prävalenz

An sich handelt es sich um ein relativ häufiges Ereignis, wobei das Lebenszeitrisiko für eine Prolaps-Op. zwischen 13 und 19 % liegt. Das Rezidivrisiko wird in der Literatur mit bis zu 30 % als relativ hoch angegeben. Allgemeine Risikofaktoren, welche in der Literatur immer wieder genannt werden, umfassen die Multiparität, das Alter, einen erhöhten intraabdominellen Druck, chronische Obstipation, schwere körperliche Arbeit, neurologische Erkrankungen (Diskushernien, Spinalkanalstenose), genetische Prädisposition, einen erhöhten Body-Mass-Index (BMI), Ernährung etc.

Risikofaktoren für ein Rezidiv umfassen schon deutlich weniger Faktoren. Als unabhängige signifikante Risikofaktoren für ein Prolapsrezidiv gelten hier vor allem Voroperationen des Beckenbodens, Levatoravulsionen, ein fortgeschrittenes präoperatives POP-Q-Stadium ≥ III und ein weiter Hiatus genitalis.