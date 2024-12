Resilienzförderung durch Musik und Kunst

Die Etablierung von Versorgungsstrukturen, die das Subjektive des Menschen berücksichtigen [], ist komplex, wie auch die Implementierung sozial- und geisteswissenschaftlicher Forschung in naturwissenschaftliche Bereiche. Medical Humanities und Psychotherapie verfolgen damit die Verbesserung der Behandlung. Bringt nun die Auseinandersetzung zwischen Medizin, Gesellschaft und Kunst eine bessere Patient:innenversorgung? Wirkt die Beschäftigung mit Musik auf die Behandlungseffizienz? Das Heranbringen der Medical Humanities und Psychotherapie mit ihren Menschbildern an das Krankenbett unterstützt die Klinik/Versorgung und Lehre durch kreative Lösungen. Gerade in Zeiten der Unsicherheit, die alleine durch fortschreitende Technisierung, Verrechtlichung, Präzisierung der Behandlungspläne (vgl. Digitale Medizin, Präzisionsmedizin, Gesetzesnovellierungen, Ökonomisierung, etc.) automatisch gegeben ist, kann durch die Theoriefassung, Theorieüberprüfung und nachfolgende reflektierte Anwendungsbeobachtung eine Richtung gegeben werden.

Medizin und Kunst – ein wirksames Zusammenspiel

Die Förderung des physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Wohlbefindens durch gemeinsames Musizieren bildet einen wichtigen Bestandteil der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der UNESCO Agenda 2030 []. Diese Ziele betonen die Bedeutung der Gesundheitsförderung und Bildung im sozialen Kontext und legen damit eine Grundlage für Initiativen, die auf Kinderstationen in Krankenhäusern durch den Einsatz von musikpädagogischen Interventionen das Wohlbefinden unterstützen können. Personzentriertes Musizieren, das Erreichen höchstmöglicher Bildung von Kindern und Jugendlichen auch in schweren Lebenssituationen und die dabei erlebbare emotionale Stärkung sind eng miteinander verbundene Bereiche, die besonders bei Langzeitpatient:innen im Krankenhauskontext zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Musikwerkstatt, die im Rahmen eines Seminars mit schwerkranken Kindern wöchentlich auf der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Kardiologie sowie der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Nephrologie und Gastroenterologie als Lehrveranstaltung durchgeführt wird, verbindet diese Ansätze, indem das Musizieren nicht nur zur Förderung der Lebensqualität der hospitalisierten Kinder beiträgt, sondern eine neue Facette in die universitäre Ausbildung von Instrumentalpädagog:innen im Bereich der inklusiven Musikpädagogik bringt.

Stärkung der Familienbindung und des emotionalen Rückhaltes für junge Patient:innen

In Zusammenarbeit mit der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und der Medizinischen Universität Wien wird das Projekt Musikwerkstatt als wissenschaftliches und pädagogisch-künstlerisches Projekt umgesetzt. Es umfasst spezifische, unter Leitung der Lehrveranstaltungsleiterin konzipierte musikalische Einheiten, die von den Studierenden des Seminars Inklusive Musikpädagogik mitentwickelt werden (vgl. []). Dabei wird ein praxisorientierter Ansatz verfolgt, um Kinder und Jugendliche in Kleingruppen oder Einzelsettings, mit oder ohne Teilnahme der Eltern, durch instrumentalpädagogische Interaktionen, durch Angebote aus der elementaren Musikpädagogik oder auch der schulischen Musikerziehung in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken.

Auf diese Weise kann soziale Interaktion die als beengt empfundene Lebenssituation erleichtern. Mit personzentriertem Ansatz wird auf die besonderen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes in seinem aktuellen Kraftlevel eingegangen.

Im Zeitraum von März 2022 und April 2023 wurde eine Interviewstudie durchgeführt, um projektbezogene Erfahrungen der verschiedenen Akteure, Instrumentalpädagog:innen, Heilstättenschullehrer:innen und Wissenschafter:innen sichtbar zu machen [vgl.]. Ziel der Studie war es, durch die Triangulation von Perspektiven zur Weiterentwicklung des Projekts beizutragen und zu verstehen, wie verschiedene Professionen [] den Prozess wahrnehmen. Von Oktober 2023 bis Juni 2024 wurde ergänzend ein Fragebogen verwendet, um das Erleben und die Zufriedenheit der Kinder und Eltern zu erfassen. Diese Methodenkombination sollte sicherstellen, dass ein umfassender Einblick in die verschiedenen Facetten der musikalischen Begleitung von schwerkranken Kindern gewonnen werden konnte.

Musizieren trägt zur Stressreduktion bei

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Musizieren in der Heilstättenschule eine Vielzahl an Erfahrungen hervorruft, die von den Kindern, Eltern und Lehrpersonen positiv wahrgenommen werden. Insgesamt wurden 103 Einheiten an 46 Krankenhaustagen dokumentiert, wobei insgesamt 247 Kinder an den Musikeinheiten teilnahmen (51 % weiblich, 49 % männlich). Bemerkenswert war die hohe Beteiligung der Eltern: In zwei Dritteln der Einheiten musizierten die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern, was die Familienbindung und den emotionalen Rückhalt für die jungen Patient:innen stärkte. In den meisten Musiziereinheiten waren durchschnittlich vier bis fünf Kinder anwesend, während bei den Semesterkonzerten acht bis zwölf Schüler:innen gezählt wurden. Die selbstgesteuerte musikalische Beteiligung der Kinder war hoch; selbst in Einzelsettings wurde eine hohe Beteiligung verzeichnet, was zeigt, dass die geschützte Atmosphäre eines Krankenzimmers das Engagement der Kinder offenbar positiv beeinflusste.

Eine weitere wichtige Erkenntnis der Studie betrifft die emotionale Wirkung des Musikmachens auf die Kinder. Es konnte eine signifikante und starke Korrelation zwischen der aktiven Beteiligung der Kinder und ihrer Freude beziehungsweise Begeisterung während der Musiksitzungen festgestellt werden. Zudem zeigte die aktive Beteiligung der Kinder eine moderate Korrelation mit dem Erregungswert (Arousal) und eine schwache Korrelation mit den Stimmungswerten (Valence), was darauf hindeutet, dass das Musizieren nicht nur eine Ablenkung darstellt, sondern tatsächlich die Stimmung der Kinder beeinflusst und zur Stressreduktion beitragen konnte.

Die pädagogische Arbeit mit Musik [] bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken, Emotionen zu verarbeiten und in sozialer Interaktion neue Erfahrungen zu sammeln. Auch die Forschungsliteratur beschreibt den therapeutischen Nutzen des Musikmachens für hospitalisierte Kinder. Ahmadi (2013) [] hebt in ihrer qualitativen Studie hervor, wie das aktive Musizieren eine Methode zur Bewältigung von schweren Krankheiten sein kann, indem sie emotionale Erleichterung und soziale Unterstützung bietet. Studien wie von Standley (2012) [] zeigen darüber hinaus, dass Musiktherapie im Krankenhaus Stress und Schmerzen bei Kindern signifikant reduzieren kann. Musikalische Bildungsangebote schaffen auch in gesundheitlich belastenden Situationen neue Lernmöglichkeiten [].

Herausforderungen gab es vor allem im logistischen Bereich. So sind strukturelle Anpassungen und ein Umdenken innerhalb der Institutionen erforderlich, um musikpädagogische Angebote nachhaltig zu fördern und langfristig im Krankenhausalltag zu verankern. Weitere Forschung und gezielte Förderungen sind nötig.