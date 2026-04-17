Rekonstruktive Aspekte der radikalen Zystektomie mit orthotopem Blasenersatz

In den letzten Jahren hat sich die Behandlung des Urothelkarzinoms der Blase deutlich gewandelt. Im kurativen Setting hat die radikale Zystektomie weiterhin einen zentralen Stellenwert. Dieser Artikel behandelt schwerpunktmäßig die rekonstruktiven Aspekte der robotischen radikalen Zystektomie mit orthotopem Blasenersatz und umfasst die Themenbereiche von Patientenselektion bis postoperative Komplikationen.