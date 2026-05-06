Reizende Substanzen „Wir sind bestrebt, die Grundlagen für eine Verbreitung der Proliferationstherapie zu schaffen“ 05.05.2026 Interview Erschienen in Schmerz Nachrichten Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Metadaten Titel Reizende Substanzen „Wir sind bestrebt, die Grundlagen für eine Verbreitung der Proliferationstherapie zu schaffen“ Publikationsdatum 05.05.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Schmerz Nachrichten Print ISSN: 2076-7625 Elektronische ISSN: 2731-3999 DOI https://doi.org/10.1007/s44180-026-00297-8